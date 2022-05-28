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По грибы, по ягодыПодробности

Засуха в мае оставит нас без грибов? Миколог объяснила, когда можно будет отправиться в лес на тихую охоту

Ждем дождей и гроз

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Оставляем корзинки для грибов дома — собирать сейчас в лесу нечего

Оставляем корзинки для грибов дома — собирать сейчас в лесу нечего

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Засуха портит планы не только дачникам, которым приходится бросать привычные дела и бежать скорее наперевес с ведрами и лейками спасать огород и сад, но и любителям тихой охоты. Грибов в лесу нет — вместо парника пыль, поэтому пока не начнутся дожди, корзинки придется отложить. В нашей постоянной рубрике «По грибы, по ягоды» разбираемся вместе с микологом, оставит ли засуха нас совсем без грибов, когда в регион придут осадки и что можно собрать сейчас в лесу.

Почему не растут грибы

Мицелий — это вегетативное тело грибов. Он находится под землей и может в длину достигать размеров в десятки километров. Для того чтобы он дал плоды, которые мы так любим собирать, необходимы определенные условия.

— Мицелий всегда живой. Чтобы разрастись и образовать зачатки плодовых тел (примордии) и чтобы они могли полноценно пройти полный цикл от маленькой точки до полноценного гриба — нужна влажность, — объяснила Татьяна Бульонкова, миколог-любитель, один из авторов популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su. — Мицелий постоянно пытается сформировать примордии.

Но без влаги мицелий не способен вырастить грибы. Увы, но сезон сморчков и сморчковой шапочки можно считать закрытым. Эти грибы в Новосибирской области собирают только в мае.

Останемся ли мы совсем без грибов

Совсем без грибов в этом году мы точно не останемся.

— Главное, чтобы наступила какая-то стабильно сырая теплая погода. Пока засуха — не будет вообще никаких грибов. Я за последние дни встретила маленькую хилую поганку, растущую в грязи, где бобры подтопили лес, — отметила специалист. — У нас все чаще летом происходят лесные пожары и засуха, к сожалению, поэтому основной грибной сезон у нас в августе — сентябре. В это время гарантированно будут грибы.

Дождь должен продолжаться сейчас несколько дней и быть сильным.

— Нам нужно просто, чтобы пролило хорошенько и не высыхало опять в каменную корку. Должно хорошо промочить почву, чтобы в лесу парило. Когда идешь по лесу и пахнет сырой землей, а не как сейчас пылью. Бывает так, что несколько дней пролило, потом опять несколько сухих ветреных дней и подстилка опять высыхает, в этом случае грибов не будет, — объяснила Татьяна Бульонкова. — Маленькие грибные дождики хороши, когда почва сырая. Одного грибного дождика недостаточно. Летом такие осадки просто поддерживают необходимую влажность.

Когда пойдут дожди

Проливные и затяжные дожди могли бы исправить ситуацию

Проливные и затяжные дожди могли бы исправить ситуацию

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В Новосибирскую область дожди придут не раньше 29 мая. Синоптики не обнадеживают — циклон на регион надвигается неактивный.

— По области вероятны грозовые дожди с 29 мая. В Новосибирске вероятность дождей очень небольшая. Ожидается без осадков, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова. — Осадки идут с запада. Циклон как таковой не очень активный, но к городу он подойдет не раньше 1 июня.

В общем, проливных дождей до июня ждать не стоит, а значит, грибной слой откладывается минимум на две недели.

Что можно собрать в лесу сейчас

Во многих лесах Новосибирской области папоротник уже перерос, но в более прохладных частях — на западе региона — еще можно найти его на засолку или другие блюда.

Сейчас также сезон сбора сосновых шишек — их используют для изготовления вкусного варенья, цукатов, а некоторые делают с их использованием мармелад.

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