Засуха в мае оставит нас без грибов? Миколог объяснила, когда можно будет отправиться в лес на тихую охоту

Но без влаги мицелий не способен вырастить грибы. Увы, но сезон сморчков и сморчковой шапочки можно считать закрытым. Эти грибы в Новосибирской области собирают только в мае.

Останемся ли мы совсем без грибов

Совсем без грибов в этом году мы точно не останемся.

— Главное, чтобы наступила какая-то стабильно сырая теплая погода. Пока засуха — не будет вообще никаких грибов. Я за последние дни встретила маленькую хилую поганку, растущую в грязи, где бобры подтопили лес, — отметила специалист. — У нас все чаще летом происходят лесные пожары и засуха, к сожалению, поэтому основной грибной сезон у нас в августе — сентябре. В это время гарантированно будут грибы.