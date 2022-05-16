Мешки папоротника и лука: что и где новосибирцы собирают в лесах помимо грибов

Выходные в Новосибирской области выдались очень теплыми, и многие отправились в лес. Грибов из-за сухой погоды много не соберешь, а вот папоротник и лук-слизун можно и добыть. Смотрим, что удалось в лесах найти новосибирцам, а главное — где именно.

