Мешки папоротника и лука: что и где новосибирцы собирают в лесах помимо грибов
С пустыми руками горожане не возвращаются
Выходные в Новосибирской области выдались очень теплыми, и многие отправились в лес. Грибов из-за сухой погоды много не соберешь, а вот папоротник и лук-слизун можно и добыть. Смотрим, что удалось в лесах найти новосибирцам, а главное — где именно.
— Ездил целенаправленно за грибами, к сожалению, не нашел, а вот целый лесок папоротника мне попался. Леса с Академгородка на Кольцово, — написал пользователь в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2021».
Считается, что май достаточно скудный месяц для тихой охоты. Новосибирцы в основном собирают сморчки и сморчковые шапочки и, кстати, преуспевают в этом — вывозят килограммы грибов из леса ведрами и ящиками. Рассказываем, какие еще съедобные грибы растут уже сейчас.