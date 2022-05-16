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Тема дняЭкономисты проанализировали три месяца 2022 года
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Мешки папоротника и лука: что и где новосибирцы собирают в лесах помимо грибов

С пустыми руками горожане не возвращаются

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Несмотря на сухую погоду, новосибирцам удалось набрать полезных растений

Несмотря на сухую погоду, новосибирцам удалось набрать полезных растений

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Выходные в Новосибирской области выдались очень теплыми, и многие отправились в лес. Грибов из-за сухой погоды много не соберешь, а вот папоротник и лук-слизун можно и добыть. Смотрим, что удалось в лесах найти новосибирцам, а главное — где именно.

Лук-слизун из <b class="_">Искитимского района</b>

Лук-слизун из Искитимского района

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Около <b class="_">села Быково</b> грибов мало, но есть папоротник

Около села Быково грибов мало, но есть папоротник

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Отличная добыча из <b class="_">Искитимского района</b>

Отличная добыча из Искитимского района

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В лесах <b class="_">в стороне Кольцово</b>

В лесах в стороне Кольцово

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— Ездил целенаправленно за грибами, к сожалению, не нашел, а вот целый лесок папоротника мне попался. Леса с Академгородка на Кольцово, — написал пользователь в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2021».

Около Бердска удалось собрать не только папоротник, но и грибы

Около Бердска удалось собрать не только папоротник, но и грибы

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Считается, что май достаточно скудный месяц для тихой охоты. Новосибирцы в основном собирают сморчки и сморчковые шапочки и, кстати, преуспевают в этом — вывозят килограммы грибов из леса ведрами и ящиками. Рассказываем, какие еще съедобные грибы растут уже сейчас.

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Новосибирская областьгрибылеспапоротник
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