Какие грибы собирать в мае, кроме сморчков: вкусная вешенка, нежный трутовик и рядовка — как не спутать с ядовитыми

Считается, что май достаточно скудный месяц для тихой охоты. Новосибирцы в основном собирают сморчки и сморчковые шапочки и, кстати, преуспевают в этом — вывозят килограммы грибов из леса ведрами и ящиками. Сегодня мы расскажем, какие еще съедобные грибы растут уже сейчас.

Для начала напомним самое главное правило грибника: не знаешь — не бери, а взял — отвари. Любой гриб, в котором вы даже не сомневаетесь, а тем более если в нем не уверены, следует обязательно отварить. Это убережет вас от тяжелого отравления и перспективы долгое время провести в больнице.