Какие грибы собирать в мае, кроме сморчков: вкусная вешенка, нежный трутовик и рядовка — как не спутать с ядовитыми

Считается, что май достаточно скудный месяц для тихой охоты. Новосибирцы в основном собирают сморчки и сморчковые шапочки и, кстати, преуспевают в этом — вывозят килограммы грибов из леса ведрами и ящиками. Сегодня мы расскажем, какие еще съедобные грибы растут уже сейчас.
Для начала напомним самое главное правило грибника: не знаешь — не бери, а взял — отвари. Любой гриб, в котором вы даже не сомневаетесь, а тем более если в нем не уверены, следует обязательно отварить. Это убережет вас от тяжелого отравления и перспективы долгое время провести в больнице.
— Отварите грибы, слейте воду, на всякий случай еще раз отварите и только тогда ешьте, — советует Татьяна Бульонкова. — А лучше всего не брать незнакомые грибы. Также в лесу не забывайте о защите от клещей. Их сейчас очень много.
Итак, что же еще можно собрать сейчас в лесу, кроме сморчков.
Вешенка легочная
Вешенка легочная культивируется в промышленных масштабах, как и вешенка обыкновенная, которая будет плодоносить только в августе. Этот вкусный гриб повсеместно распространен в березовых и березово-осиновых лесах. Шляпка — 3–10 сантиметров в диаметре, ножка 1–4 сантиметра длиной.
— Плодоношение начинается в мае и до конца сентября, — отметила Татьяна Бульонкова, миколог-любитель, один из авторов популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su. — Этот гриб следует собирать с осторожностью из-за сходства с плевроцибеллой — потенциально ядовитым грибом.
Поэтому если вы не уверены, что перед вами вешенка легочная, то воспользуйтесь главным правилом живого грибника: не знаешь — не бери. Лучше сначала собрать эти грибы с уверенным в себе грибником.
Майская рядовка
Майский гриб, или майская рядовка, хорошо заметен сейчас. Обычно растет целыми семейками и может образовывать «ведьмины кольца» на газонах. Вкусный гриб — особенно в супах, омлетах и блюдах с птицей и рыбой. Пахнет приятно.
— Это бело-желтоватый мясистый гриб с очень необычным вкусом. В некоторые годы его вырастает очень много. Он любит расти на газонах, на дачах между плодовых деревьев, на пастбищах. Иногда вырастает огромными кругами. Если научиться отличать, то ведрами можно собирать, — объяснила специалист.
Опасный двойник — волоконница Патуйяра. Или, по-научному, иносперма краснеющая. Это ядовитый, очень опасный гриб, и в июне он начнет расти вместе с рядовкой, может встречаться и в конце мая. У этого гриба очень противный запах — сперматический или затхло-травянистый. Хорошо распространен в новосибирском Академгородке.
Трутовик серно-желтый
Чаще всего трутовик серно-желтый используют в салатах. Также жарят и маринуют.
— Очень недооцененный гриб. Сырые места любит и иву. Нужно сразу срезать, пока он свежий, молоденький. Похож на вареную курицу по вкусу, — объяснила Татьяна Бульонкова.
Гриб стоит употреблять в пищу только молодым:
— В некоторых источниках говорится о ядовитых свойствах этого гриба, в частности о небольшом слабительном действии. Иногда может вызывать контактные отеки, тошноту, рвоту и головокружение. Упоминаются случаи аллергических реакций. Чтобы избежать отравления, следует собирать только молодые грибы, растущие на деревьях лиственных пород.
Трутовик находится в Красной книге Магаданской и Тюменской областей. В нашем регионе он встречается часто, и собирать его можно спокойно.
Грибной сезон открыт. Самое время разобраться, чем отличаются сморчковая шапочка и высокий сморчок, а также как определить опасный строчок. Также публикуем карту грибных мест, куда уже можно отправляться на тихую охоту.