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Сезон сморчков: где их найти и как не спутать с опасным ядовитым двойником — карта грибных мест НСО

Пора брать корзинки и отправляться в лес

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В лесу уже можно найти сморчки, а также наткнуться на их опасного ядовитого собрата

В лесу уже можно найти сморчки, а также наткнуться на их опасного ядовитого собрата

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Пришел май, а значит пора открывать грибной сезон в Новосибирской области — первые съедобные грибы уже появились. В лесу уже можно найти сморчки, а также наткнуться на их опасного ядовитого собрата. Самое время разобраться, чем отличается сморчковая шапочка и высокий сморчок, а также как определить опасный строчок. Также публикуем карту грибных мест, куда уже можно отправляться на тихую охоту. Но не забывайте про главное правило грибника!

Сморчок и сморчковая шапочка — в чём разница

К семейству сморчковых относятся два наиболее встречающихся весной в Новосибирской области съедобных гриба — сморчковая шапочка и сморчок высокий. Новосибирцы называют сморчками и те, и те грибы, но разница в них все-таки есть — и существенная.

На фото сморчковая шапочка, которую чаще всего продают на рынках и магазинах под видом сморчка. Но у нее есть отличия от самого ценного весеннего гриба

На фото сморчковая шапочка, которую чаще всего продают на рынках и магазинах под видом сморчка. Но у нее есть отличия от самого ценного весеннего гриба

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Сначала в лесах появляется сморчковая шапочка. Она любит лиственный лес и тепло. Чаще всего ее можно встретить в березовых лесах и осинниках.

— В этом году надежда на массовость есть. Сморчок — это первый, душистый, весенний гриб. Чистый, не червивый гриб, который легко собирать, пока нет высокой травы, — объяснила корреспонденту НГС Татьяна Бульонкова, миколог-любитель, один из авторов популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su. — Сейчас собирают сморчковую шапочку — у нас для нее идеальные условия. Настоящие сморчки пойдут позже. Недели через две.

Сморчковую шапочку нужно обязательно отваривать. Если ее не выварить или не высушить, то употребление может привести к неприятным последствиям: тошноте, головокружениям, кишечным проявлениям. В ней меньше ядовитых веществ, чем в строчке, но всё же неприятные последствия могут быть.

— Это гриб с длинной ножкой, наверху у него сморщенная шапочка, как наперсток. В отличие от шляпок сморчков нижний край шляпки свободный (она прирастает к ножке только на самой верхушке). Гриб условно-съедобный и достаточно вкусный, но его нужно обязательно отваривать, — рассказала специалист.

Шляпка настоящего сморчка прирастает внизу, и она более темная

Шляпка настоящего сморчка прирастает внизу, и она более темная

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Сморчок высокий — самый желанный весенний гриб.

— Это ценные съедобные грибы с превосходными вкусовыми качествами. У них светлая ножка, а сверху — темная шляпка, которая состоит из структур, похожих на пчелиные соты. Сморчки съедобные, безопасные, и их даже можно есть сырыми, — отметила Татьяна Бульонкова.

Но встречается этот гриб в нашем регионе не так часто. Растет он в хвойных и смешанных лесах.

Первые грибы в 2022 году

Первую строчковую шапочку в Новосибирской области нашли в середине апреля. Теплая погода позволила грибам начать расти. Размер достиг примерно с черешенку, но выпавший снег сорвал временно планы на массовый урожай. Уже подросшие экземпляры стали находить с 26 апреля.

Грибы найдены в тополиных лесополосах на гусинобродском направлении

Грибы найдены в тополиных лесополосах на гусинобродском направлении

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Сейчас массовых находок нет — пока грибники собирают по 7–10 сморчковых шапочек

Сейчас массовых находок нет — пока грибники собирают по 7–10 сморчковых шапочек

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Грибы из Искитимского района

Грибы из Искитимского района

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Ядовитые строчки — чем они отличаются от сморчков

Шапочка строчка напоминает мозги — она не такая вытянутая, как у сморчков. Строчки чаще всего можно встретить в сосновом бору

Шапочка строчка напоминает мозги — она не такая вытянутая, как у сморчков. Строчки чаще всего можно встретить в сосновом бору

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У сморчков есть ядовитый собрат, который встречается в Новосибирской области. Это строчок. Чем он отличается от съедобных? Шапочка строчка напоминает мозги — она не такая вытянутая, как у сморчков. Строчки чаще всего можно встретить в сосновом бору, тогда как сморчки предпочитают березовые леса.

Строчок опасен для человека, хотя и считается условно-съедобным. Эти грибы содержат гиромитрин. Вы должны быть очень аккуратны — смертельная концентрация этого вещества для взрослого человека составляет около 20–50 мг/кг, для детей — всего 10–30 мг/кг. По подсчетам экспертов, вам достаточно съесть всего 400–1000 граммов свежих грибов.

— Это вещество ведет себя как спирт. Гиромитрин очень летучий, но водорастворимый. Если строчок отварить в воде минимум 15–30 минут, то это вещество можно убрать. Отвар обязательно нужно слить. Гиромитрин очень близок по структуре к ракетному топливу, которое очень ядовито и даже дышать им нельзя, — объяснила Татьяна Бульонкова. — Данных о смертельных отравлениях строчками в нашем регионе я не встречала, но в Восточной Европе такие сообщения были.

По данным сайта Mycology.su, в Восточной Европе ежегодно до 23% от всех грибных отравлений со смертельным исходом связаны с употреблением строчка обыкновенного. Ученые предполагают, что концентрация гиромитрина в строчках различается в зависимости от географической широты или высоты над уровнем моря. Но в России такие исследования не проводились.

Самое главное правило грибника, который хочет остаться в живых


Любой гриб, в котором вы даже не сомневаетесь, а тем более если в нем не уверены, следует отварить. Главное правило любого грибника: не знаешь — не бери. Но если все-таки хочется, то эксперт советует: потратьте 15–20 минут своего времени на отваривание. Это убережет вас от тяжелого отравления и перспективы долгое время провести в больнице.

— Отварите грибы, слейте воду, на всякий случай еще раз отварите и только тогда ешьте, — советует Татьяна Бульонкова. — А лучше всего не брать незнакомые грибы. Также в лесу не забывайте о защите от клещей. Их сейчас очень много.

Карта грибных мест: где искать сморчки в Новосибирске и пригороде

Итак, мы разобрались в трех видах весенних грибов, а теперь показываем, куда можно съездить за сморчковой шапочкой и сморчком. На картах показаны места, где чаще всего встречаются эти грибы.

Собрать грибы можно, не отъезжая слишком далеко от города

Собрать грибы можно, не отъезжая слишком далеко от города

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В Новосибирске тоже есть где поохотиться

В Новосибирске тоже есть где поохотиться

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В Новосибирске с началом грибного сезона стоит вспомнить отличия ядовитых от съедобных. А также разобраться с вопросом — срезать грибы или выкручивать.

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