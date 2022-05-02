Сезон сморчков: где их найти и как не спутать с опасным ядовитым двойником — карта грибных мест НСО

Сначала в лесах появляется сморчковая шапочка. Она любит лиственный лес и тепло. Чаще всего ее можно встретить в березовых лесах и осинниках.



— В этом году надежда на массовость есть. Сморчок — это первый, душистый, весенний гриб. Чистый, не червивый гриб, который легко собирать, пока нет высокой травы, — объяснила корреспонденту НГС Татьяна Бульонкова, миколог-любитель, один из авторов популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su. — Сейчас собирают сморчковую шапочку — у нас для нее идеальные условия. Настоящие сморчки пойдут позже. Недели через две.

Сморчковую шапочку нужно обязательно отваривать. Если ее не выварить или не высушить, то употребление может привести к неприятным последствиям: тошноте, головокружениям, кишечным проявлениям. В ней меньше ядовитых веществ, чем в строчке, но всё же неприятные последствия могут быть.

— Это гриб с длинной ножкой, наверху у него сморщенная шапочка, как наперсток. В отличие от шляпок сморчков нижний край шляпки свободный (она прирастает к ножке только на самой верхушке). Гриб условно-съедобный и достаточно вкусный, но его нужно обязательно отваривать, — рассказала специалист.