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«Они уже наготове в лесу под снегом»: жительница Новосибирска нашла первый сморчок в 2022 году

Рассказываем, когда можно будет собирать полные корзины

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К семейству сморчковых относятся два наиболее встречающиеся гриба в Новосибирской области — сморчковая шапочка (на фото) и сморчок высокий

К семейству сморчковых относятся два наиболее встречающиеся гриба в Новосибирской области — сморчковая шапочка (на фото) и сморчок высокий

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Жительница Новосибирска нашла первый сморчок в лесу Академгородка в конце прошлой недели.

— Я его нашла до того, как всё засыпало опять снегом. Такой крохотный, с черешенку, на освещенном месте. Им бы еще недельку тепла. В этом году, надеюсь, их будет много. Они уже наготове в лесу под снегом, — объяснила корреспонденту НГС миколог-любитель, один из авторов популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su Татьяна Бульонкова.

К семейству сморчковых относятся два наиболее встречающиеся гриба в Новосибирской области — сморчковая шапочка и сморчок высокий. Уже на этих выходных при теплой погоде можно будет отправиться на поиски первой, а второй вид появится чуть позже, недели через две.

В Новосибирске вот-вот стартует грибной сезон, поэтому стоит вспомнить отличия ядовитых от съедобных.

Новосибирская областьгрибной сезонгрибывесна
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