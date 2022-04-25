«Они уже наготове в лесу под снегом»: жительница Новосибирска нашла первый сморчок в 2022 году
Рассказываем, когда можно будет собирать полные корзины
Жительница Новосибирска нашла первый сморчок в лесу Академгородка в конце прошлой недели.
— Я его нашла до того, как всё засыпало опять снегом. Такой крохотный, с черешенку, на освещенном месте. Им бы еще недельку тепла. В этом году, надеюсь, их будет много. Они уже наготове в лесу под снегом, — объяснила корреспонденту НГС миколог-любитель, один из авторов популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su Татьяна Бульонкова.
К семейству сморчковых относятся два наиболее встречающиеся гриба в Новосибирской области — сморчковая шапочка и сморчок высокий. Уже на этих выходных при теплой погоде можно будет отправиться на поиски первой, а второй вид появится чуть позже, недели через две.
В Новосибирске вот-вот стартует грибной сезон, поэтому стоит вспомнить отличия ядовитых от съедобных.