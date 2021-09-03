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Кусочек — и вы в реанимации: миколог объяснила, как отличить ядовитый гриб от съедобного — видеоинструкция

В Новосибирской области вы можете найти даже бледную поганку

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Сейчас вы сможете собрать почти все виды грибов — от белого до опят, но будьте аккуратны!

Сейчас вы сможете собрать почти все виды грибов — от белого до опят, но будьте аккуратны!

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Новосибирский миколог объяснил, как отличить ядовитый гриб от съедобного

Сентябрь — самый плодородный месяц для грибов. Сейчас можно собрать почти все виды — от белого гриба до опят. Но вместе с самыми вкусными экземплярами к вам в корзинку могут попасть те, что в лучшем случае испортят вам ужин, а в худшем случае отправят вас в реанимацию.

— Главное правило для всех грибников — это собирать только хорошо знакомые грибы. Никогда не берите незнакомые или грибы, в которых вы хоть немного сомневаетесь. Это убережет вас от неприятных последствий, — советует Ирина Горбунова, миколог и старший научный сотрудник Лаборатории низших растений ЦСБС СО РАН.

Вместе с микологом мы подготовили для вас подробное видео с разбором, как отличить ядовитый гриб от съедобного.

Двойники белого гриба

Самый желанный гриб — белый. Он относится к первой категории и по вкусу, и по питательным веществам. Мякоть на срезе белая и, в отличие от подберезовиков и подосиновиков, остается такой же при сушке. На ножке у него белая сеточка на коричневом фоне, а трубочки у молодых грибов тоже белые вначале, а затем темнеют. На белый гриб очень похожи несколько видов, которые могут испортить вам ужин.

Желчный гриб. Обратите внимание на цвет трубочек — он будет слегка розоватым

Желчный гриб. Обратите внимание на цвет трубочек — он будет слегка розоватым

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— У желчного гриба совершенно другой род, но он похож на белый. Сеточка у него не белая, а коричневая, а трубочки розоватые. Со временем они становятся грязно-розовыми. Мякоть тоже может слегка розоветь, но она не синеет. В принципе этот гриб не смертельно ядовит, он просто горький, поэтому его и назвали так. Такого отравления серьезного этот гриб не вызывает, но испортит все грибы, с которыми вы его приготовите, — рассказала Ирина Горбунова.

Еще один гриб всегда вызывает очень много вопросов — поддубник. Часто встречается в лесах региона, особенно в районе Академгородка.

Многие пугаются синевы поддубника, при этом забывают, что всем известный подосиновик тоже может так синеть на срезе. Этот гриб съедобен

Многие пугаются синевы поддубника, при этом забывают, что всем известный подосиновик тоже может так синеть на срезе. Этот гриб съедобен

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Сеточка у поддубника на ножке красная или оранжевая. И трубочки у этого гриба обычно оранжевые и красноватые. А если его разрезать, то он быстро посинеет.

— Гриб съедобен. Все обычно пугаются, говорят: это, наверное, сатанинский гриб. Нет. У нас растет дубовик. Но страхи насчет сатанинского гриба тоже напрасны. Такие грибы ядовиты сырыми. Если гриб подвергнуть термической обработке, то яды, которые и вызывают посинение, разрушаются. То же самое можно сказать о всем известном подосиновике. Он тоже синеет. Мы все уверены, что это съедобный гриб. Но если его скушать сырым, то вы отравитесь. И такие случаи были, — объяснила миколог.

Сатанинский гриб у нас не растет

Сатанинский гриб у нас не растет

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Гриб с перечным вкусом

Перечные маслята очень яркие!

Перечные маслята очень яркие!

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В Новосибирской области можно встретить очень необычные маслята — перечные. У этого гриба ярко-оранжевые трубочки, и по размеру он чуть меньше обычных сородичей.

— Еда будет просто с перчинкой, но он съедобный. Иногда людей пугает моховик, похожий на маслята и синеющий при надавливании, тем не менее он тоже съедобный, — отметила миколог.

Опасный серно-желтый опенок

Ложный серно-желтый опенок слабо ядовит. У него никогда не бывает чешуек на шляпке. У гриба светлая ножка без кольца

Ложный серно-желтый опенок слабо ядовит. У него никогда не бывает чешуек на шляпке. У гриба светлая ножка без кольца

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В Новосибирской области много видов опят, и все они имеют схожие признаки. Шляпка у съедобного опенка мелкочешуйчатая, и только у старых образцов она может быть гладкой. Ножка тоже с остатками чешуек. У осенних опят светлые споры, поэтому пластины всегда белые, но со временем темнеют. Также у них есть кольцо.

Осенний опенок, который чаще всего встречается в сентябре, можно перепутать с ложным серно-желтым опенком. Но опасный двойник более мелкий.

— Ложный серно-желтый опенок плодоносит все лето. Его можно найти и в мае, и в августе, и даже в сентябре. У него никогда не бывает чешуек на шляпке. У гриба светлая ножка без кольца. Молодые грибы зеленоватые, потом становятся серно-желтыми, а к старости совсем грязно-зеленого оттенка. Они слабо ядовитые. Может быть диарея, рвота, но смертельных отравлений не бывает. Все остальные ложные опята вообще не ядовиты, — добавила Ирина Горбунова, миколог и старший научный сотрудник Лаборатории низших растений ЦСБС СО РАН.

Смертельно-опасная галерина

У галерин споры коричневые, поэтому с самого начала пластинки коричневые. Белых не бывает

У галерин споры коричневые, поэтому с самого начала пластинки коричневые. Белых не бывает

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Галерина окаймленная напоминает летний опенок. Это смертельно ядовитый гриб. Он вызывает поражение печени, почек — всё может закончиться летальным исходом, если вовремя не обратиться к врачам.

— Одно из его достоинств — он значительно мельче, чем привычные нам съедобные грибы. Но иногда в благоприятные годы для роста могут быть довольно крупные плодовые тела со шляпкой в диаметре до 4 сантиметров. У галерин споры коричневые, поэтому с самого начала пластинки коричневые. Белых не бывает, — перечисляет специалист. — Этот вид даже в руки нежелательно брать.

Шляпка галерины гладкая и тоже равномерно окрашенная, коричневая. Ножка выглядит гладкой и темной, с темным едва заметным колечком.

Галерина окаймленная относится к смертельно опасным грибам. В ней содержатся α-, β-, γ-аманитины. Содержание анатоксинов в одном грибе достигает 270 мкг/г. При этом летальная доза — 0,1 мг/кг веса человека.

Королева ядовитых грибов

Бледная поганка — самый страшный ядовитый гриб. Внизу у нее мешочек, а на ножке есть кольцо

Бледная поганка — самый страшный ядовитый гриб. Внизу у нее мешочек, а на ножке есть кольцо

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Самая ужасная находка в лесу, которую вы можете собрать, — это бледная поганка. Обходите этот смертельно опасный гриб стороной.

— Чаще всего находим ее в посадках дуба и липы, но встречается и в березовых лесах. Это самый опасный гриб из всех видов шляпочных грибов. Признаки отравления появляются через сутки или даже двое, когда яды хорошо всосались в кровь. Без помощи в стационаре выздоровления быть не может, — объяснила Ирина Горбунова.

Смертельная доза бледной поганки — всего около 30 граммов гриба. Термическая обработка не устраняет токсины!

У бледной поганки есть несколько отличительных признаков. Гриб в основном грязно-оливкового цвета, но бывают белые и бледно-зеленоватые формы. Пластинки белые, могут быть кремового оттенка. Когда плодовое тело поганки молодое, оно заключено в специальный мешочек, и когда гриб растет, этот мешочек остается внизу в основании. Он называется вольва. На ножке у бледной поганки всегда есть кольцо. Когда гриб молодой, пластинки закрыты частным покрывалом, чтобы их спрятать. Когда гриб вырастает, оно отрывается и повисает на ножке в виде кольца.

Неприятный двойник шампиньона

Основание ножки на срезе желтокожего ядовитого шампиньона очень быстро приобретает желтую окраску

Основание ножки на срезе желтокожего ядовитого шампиньона очень быстро приобретает желтую окраску

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В Академгородке можно встретить очень неприятный шампиньон — желтокожий. У него нет в основании мешочка, но есть кольцо на ножке. Пластинки у молодых плодовых тел розоватые, а затем при созревании становятся шоколадными. Гриб ядовитый, но не смертельно — может вызвать рвоту и диарею.

— Если прикоснуться к шляпке, то часто потом появляются желтые пятна. Основание ножки на срезе очень быстро приобретает желтую окраску. Некоторые грибники говорят: когда пытались их пожарить, появляется отвратительный запах во время готовки. Запах фенола. И варево тоже становится ядовито-желтого цвета. Это признак, который подскажет вам, что перед вами несъедобный гриб, — рассказала специалист.

Спорная свинушка

Свинушка тонкая может вызвать сильную аутоиммунную реакцию даже у тех, кто много лет употреблял ее без последствий

Свинушка тонкая может вызвать сильную аутоиммунную реакцию даже у тех, кто много лет употреблял ее без последствий

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Кажется, что споры вокруг съедобности этого гриба не утихнут никогда. Речь о свинушке тонкой. И хотя ученые уже достоверно установили, что это ядовитый гриб, многие сибиряки его собирают и даже продают на стихийных рынках!

Многие собирают свинушку тонкую, ценя плотную мякоть и хороший вкус гриба, но это бомба замедленного действия. Гриб может вызвать сильную аутоиммунную реакцию даже у тех, кто много лет употреблял его без последствий. При этом происходит гемолиз — разрушение красных кровяных телец, что приводит к тяжелым поражениям печени и почек.

— Она запрещена в заготовках. Но многие грибники не соглашаются с этим. Мы настоятельно не рекомендуем ее собирать, — отметила Ирина Горбунова, миколог и старший научный сотрудник Лаборатории низших растений ЦСБС СО РАН.

Что еще почитать про грибы

В сети набирает обороты довольно необычная и слегка пугающая тема — микродозинг мухоморов: употребление грибов в сверхмалой дозировке в сушеном или капсульном виде для улучшения состояния здоровья и укрепления иммунитета. Мы решили разобраться, что это такое, и нашли сибиряков, которые испробовали на себе мухоморный микродозинг: они рассказали о своих ощущениях, а врачи объяснили, чем может быть опасно данное увлечение.

Сейчас самое время пройти наш тест и проверить, не окажетесь ли вы в реанимации после тихой охоты.

В начале мая под Новосибирском нашли необычный шарообразный гриб — ему приписывают целебные свойства и защищают его от сбора.

Ранее дачники обнаружили редкий краснокнижный гриб в ДНТ «Иней-2». Мутинус равенелли сразу привлек внимание новосибирцев — у него очень необычная форма и отвратительный запах.

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