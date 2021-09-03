Новосибирский миколог объяснил, как отличить ядовитый гриб от съедобного
Сентябрь — самый плодородный месяц для грибов. Сейчас можно собрать почти все виды — от белого гриба до опят. Но вместе с самыми вкусными экземплярами к вам в корзинку могут попасть те, что в лучшем случае испортят вам ужин, а в худшем случае отправят вас в реанимацию.
— Главное правило для всех грибников — это собирать только хорошо знакомые грибы. Никогда не берите незнакомые или грибы, в которых вы хоть немного сомневаетесь. Это убережет вас от неприятных последствий, — советует Ирина Горбунова, миколог и старший научный сотрудник Лаборатории низших растений ЦСБС СО РАН.
Вместе с микологом мы подготовили для вас подробное видео с разбором, как отличить ядовитый гриб от съедобного.
Двойники белого гриба
Самый желанный гриб — белый. Он относится к первой категории и по вкусу, и по питательным веществам. Мякоть на срезе белая и, в отличие от подберезовиков и подосиновиков, остается такой же при сушке. На ножке у него белая сеточка на коричневом фоне, а трубочки у молодых грибов тоже белые вначале, а затем темнеют. На белый гриб очень похожи несколько видов, которые могут испортить вам ужин.
— У желчного гриба совершенно другой род, но он похож на белый. Сеточка у него не белая, а коричневая, а трубочки розоватые. Со временем они становятся грязно-розовыми. Мякоть тоже может слегка розоветь, но она не синеет. В принципе этот гриб не смертельно ядовит, он просто горький, поэтому его и назвали так. Такого отравления серьезного этот гриб не вызывает, но испортит все грибы, с которыми вы его приготовите, — рассказала Ирина Горбунова.
Еще один гриб всегда вызывает очень много вопросов — поддубник. Часто встречается в лесах региона, особенно в районе Академгородка.
Сеточка у поддубника на ножке красная или оранжевая. И трубочки у этого гриба обычно оранжевые и красноватые. А если его разрезать, то он быстро посинеет.
— Гриб съедобен. Все обычно пугаются, говорят: это, наверное, сатанинский гриб. Нет. У нас растет дубовик. Но страхи насчет сатанинского гриба тоже напрасны. Такие грибы ядовиты сырыми. Если гриб подвергнуть термической обработке, то яды, которые и вызывают посинение, разрушаются. То же самое можно сказать о всем известном подосиновике. Он тоже синеет. Мы все уверены, что это съедобный гриб. Но если его скушать сырым, то вы отравитесь. И такие случаи были, — объяснила миколог.
Гриб с перечным вкусом
В Новосибирской области можно встретить очень необычные маслята — перечные. У этого гриба ярко-оранжевые трубочки, и по размеру он чуть меньше обычных сородичей.
— Еда будет просто с перчинкой, но он съедобный. Иногда людей пугает моховик, похожий на маслята и синеющий при надавливании, тем не менее он тоже съедобный, — отметила миколог.
Опасный серно-желтый опенок
В Новосибирской области много видов опят, и все они имеют схожие признаки. Шляпка у съедобного опенка мелкочешуйчатая, и только у старых образцов она может быть гладкой. Ножка тоже с остатками чешуек. У осенних опят светлые споры, поэтому пластины всегда белые, но со временем темнеют. Также у них есть кольцо.
Осенний опенок, который чаще всего встречается в сентябре, можно перепутать с ложным серно-желтым опенком. Но опасный двойник более мелкий.
— Ложный серно-желтый опенок плодоносит все лето. Его можно найти и в мае, и в августе, и даже в сентябре. У него никогда не бывает чешуек на шляпке. У гриба светлая ножка без кольца. Молодые грибы зеленоватые, потом становятся серно-желтыми, а к старости совсем грязно-зеленого оттенка. Они слабо ядовитые. Может быть диарея, рвота, но смертельных отравлений не бывает. Все остальные ложные опята вообще не ядовиты, — добавила Ирина Горбунова, миколог и старший научный сотрудник Лаборатории низших растений ЦСБС СО РАН.
Смертельно-опасная галерина
Галерина окаймленная напоминает летний опенок. Это смертельно ядовитый гриб. Он вызывает поражение печени, почек — всё может закончиться летальным исходом, если вовремя не обратиться к врачам.
— Одно из его достоинств — он значительно мельче, чем привычные нам съедобные грибы. Но иногда в благоприятные годы для роста могут быть довольно крупные плодовые тела со шляпкой в диаметре до 4 сантиметров. У галерин споры коричневые, поэтому с самого начала пластинки коричневые. Белых не бывает, — перечисляет специалист. — Этот вид даже в руки нежелательно брать.
Шляпка галерины гладкая и тоже равномерно окрашенная, коричневая. Ножка выглядит гладкой и темной, с темным едва заметным колечком.
Галерина окаймленная относится к смертельно опасным грибам. В ней содержатся α-, β-, γ-аманитины. Содержание анатоксинов в одном грибе достигает 270 мкг/г. При этом летальная доза — 0,1 мг/кг веса человека.
Королева ядовитых грибов
Самая ужасная находка в лесу, которую вы можете собрать, — это бледная поганка. Обходите этот смертельно опасный гриб стороной.
— Чаще всего находим ее в посадках дуба и липы, но встречается и в березовых лесах. Это самый опасный гриб из всех видов шляпочных грибов. Признаки отравления появляются через сутки или даже двое, когда яды хорошо всосались в кровь. Без помощи в стационаре выздоровления быть не может, — объяснила Ирина Горбунова.
Смертельная доза бледной поганки — всего около 30 граммов гриба. Термическая обработка не устраняет токсины!
У бледной поганки есть несколько отличительных признаков. Гриб в основном грязно-оливкового цвета, но бывают белые и бледно-зеленоватые формы. Пластинки белые, могут быть кремового оттенка. Когда плодовое тело поганки молодое, оно заключено в специальный мешочек, и когда гриб растет, этот мешочек остается внизу в основании. Он называется вольва. На ножке у бледной поганки всегда есть кольцо. Когда гриб молодой, пластинки закрыты частным покрывалом, чтобы их спрятать. Когда гриб вырастает, оно отрывается и повисает на ножке в виде кольца.
Неприятный двойник шампиньона
В Академгородке можно встретить очень неприятный шампиньон — желтокожий. У него нет в основании мешочка, но есть кольцо на ножке. Пластинки у молодых плодовых тел розоватые, а затем при созревании становятся шоколадными. Гриб ядовитый, но не смертельно — может вызвать рвоту и диарею.
— Если прикоснуться к шляпке, то часто потом появляются желтые пятна. Основание ножки на срезе очень быстро приобретает желтую окраску. Некоторые грибники говорят: когда пытались их пожарить, появляется отвратительный запах во время готовки. Запах фенола. И варево тоже становится ядовито-желтого цвета. Это признак, который подскажет вам, что перед вами несъедобный гриб, — рассказала специалист.
Спорная свинушка
Кажется, что споры вокруг съедобности этого гриба не утихнут никогда. Речь о свинушке тонкой. И хотя ученые уже достоверно установили, что это ядовитый гриб, многие сибиряки его собирают и даже продают на стихийных рынках!
Многие собирают свинушку тонкую, ценя плотную мякоть и хороший вкус гриба, но это бомба замедленного действия. Гриб может вызвать сильную аутоиммунную реакцию даже у тех, кто много лет употреблял его без последствий. При этом происходит гемолиз — разрушение красных кровяных телец, что приводит к тяжелым поражениям печени и почек.
— Она запрещена в заготовках. Но многие грибники не соглашаются с этим. Мы настоятельно не рекомендуем ее собирать, — отметила Ирина Горбунова, миколог и старший научный сотрудник Лаборатории низших растений ЦСБС СО РАН.
Что еще почитать про грибы
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