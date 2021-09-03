Кажется, что споры вокруг съедобности этого гриба не утихнут никогда. Речь о свинушке тонкой. И хотя ученые уже достоверно установили, что это ядовитый гриб, многие сибиряки его собирают и даже продают на стихийных рынках!

Многие собирают свинушку тонкую, ценя плотную мякоть и хороший вкус гриба, но это бомба замедленного действия. Гриб может вызвать сильную аутоиммунную реакцию даже у тех, кто много лет употреблял его без последствий. При этом происходит гемолиз — разрушение красных кровяных телец, что приводит к тяжелым поражениям печени и почек.



— Она запрещена в заготовках. Но многие грибники не соглашаются с этим. Мы настоятельно не рекомендуем ее собирать, — отметила Ирина Горбунова, миколог и старший научный сотрудник Лаборатории низших растений ЦСБС СО РАН.



Что еще почитать про грибы

В сети набирает обороты довольно необычная и слегка пугающая тема — микродозинг мухоморов: употребление грибов в сверхмалой дозировке в сушеном или капсульном виде для улучшения состояния здоровья и укрепления иммунитета. Мы решили разобраться, что это такое, и нашли сибиряков, которые испробовали на себе мухоморный микродозинг: они рассказали о своих ощущениях, а врачи объяснили, чем может быть опасно данное увлечение.



Сейчас самое время пройти наш тест и проверить, не окажетесь ли вы в реанимации после тихой охоты.



В начале мая под Новосибирском нашли необычный шарообразный гриб — ему приписывают целебные свойства и защищают его от сбора.



Ранее дачники обнаружили редкий краснокнижный гриб в ДНТ «Иней-2». Мутинус равенелли сразу привлек внимание новосибирцев — у него очень необычная форма и отвратительный запах.

