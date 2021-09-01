Мухоморный микродозинг набирает популярность. Зачем звезды и богачи едят опасные грибы

В сети набирает обороты довольно необычная и слегка пугающая тема — микродозинг мухоморов: употребление грибов в сверхмалой дозировке в сушеном или капсульном виде для улучшения состояния здоровья и укрепления иммунитета. Приобрести чудо-средство предлагают разные сайты, в описании к препарату обычно пишут о приливе сил и энергии, ясности мысли, мухоморе как лекарстве от множества болезней и обещают, что в целом после приема грибов вы станете счастливее. Известно, что микродозингом увлечены многие блогеры, звезды шоу-бизнеса, политики. Может быть, среди своих знакомых вы краем уха слышали о приеме мухоморов в профилактических целях. Мы решили разобраться, что это такое, и нашли сибиряков, которые испробовали на себе мухоморный микродозинг: они рассказали о своих ощущениях, а врачи объяснили, чем может быть опасно данное увлечение.
Александр, 28 лет
— Я уже не вспомню, где услышал о мухоморах в первый раз, просто прочитал в интернете, после решил изучить тему подробнее и начал собирать информацию. Меня привлекло описание ощущений и результатов. Конечно, были страхи — это все-таки мухомор, с детства в голове была информация о том, что это смертельно и страшно. Я начал принимать с небольшой дозировки раз или два в день, курсами. Курс был по 2–3 месяца, потом перерыв по ощущениям — от 1 месяца. Отметил бодрость, ясность мысли. В дни, когда принимал мухомор утром, он действовал как энергетик, давал бодрость на день. Если пить на ночь, то значительно глубже чувствуется сон. С мухомором я лучше высыпаюсь, часто встаю за 30 минут до будильника сам, чтобы выспаться, мне хватает 7–8 часов.
Еще во время курса микродозинга я часто отказывался от алкоголя, не могу сказать, что у меня есть с этим проблемы, но по выходным могу себе позволить иногда выпить пива. Так вот, с мухомором желание выпивать проходит, и можно просто сказать, что не хочется. Старался всё делать по ощущениям, отказался от вредной еды, не навсегда и не тотально. Из минусов могу заметить, что только на начальном этапе приема были небольшие боли в спине и в животе. Очень важно понимать, что к этому надо относиться серьезно, нельзя превышать норму, норма устанавливается всегда индивидуально, начинать надо с маленьких дозировок, соблюдать технологии приготовления, потому что мухомор в чистом виде очень вреден, ни в коем случае нельзя относиться к нему как к увеселителю.
Екатерина, 30 лет
— О мухоморах я узнала от своего молодого человека, но отнеслась к теме микродозинга скептически. Впервые попробовала, когда болела ковидом и страдала жуткой бессонницей (одно из свойств мухомора — давать глубокий спокойный сон), уснула мгновенно, наутро проснулась с относительно ясной головой, насколько это вообще было возможно при коронавирусе. Дальше решила изучить вопрос и после подумала, почему бы не попробовать: привлекли отзывы и описание эффекта от приема. Решила: не понравится — перестану. К тому же часть моего окружения уже принимала мухомор — я задавала вопросы, смотрела, анализировала.
Начала принимать с очень маленькой дозы на ночь — сначала ощущала тошноту в течение дня, но на начальном этапе это нормально, если верить мухоморным экспертам. Спустя недели две обратила внимание, что встаю по утрам легче, до будильника, сама. Сны стали более яркими и интересными. Увеличилась работоспособность, включая выносливость на тренировках. Я меньше уставала, ощущала бодрость в течение дня, контроль аппетита — пропала тяга что-то пожевать, к сладкому и вредному, я даже чуть похудела. Стала спокойнее реагировать на внешние раздражители, четче формулировала мысли, в целом стала как-то живее.
Поняла, что утром мухомор принимать не стоит даже в самых маленьких дозировках, так как ощущались повышенная возбудимость и плохая концентрация внимания, что мешало. Оставила прием только на ночь. Спустя полтора месяца с начала приема я немного увеличила дозировку, но, как оказалось, зря, так как начали сниться страшные сны, появилось беспокойство и началась тахикардия, может быть, это и не связано, но мне стало страшно. Я не стала резко бросать, просто снизила дозировку и постепенно закончила микродозинг. При уменьшении дозировки неприятные побочки ушли, но я всё равно не стала продолжать. Спустя пять месяцев вернулась к микродозингу для профилактики, учитывая полученный опыт, уже зная свою индивидуальную дозировку и длительность курса.
Алексей, 33 года
— О мухоморах узнал через YouTube-каналы и другие источники в интернете, посвященные этой тематике. Начал принимать в общеоздоровительных целях, единственным опасением было то, что я не знаю, где эти грибы росли, не было ли там загрязнения почвы, радиации, тяжелых металлов, так как грибница всё впитывает, как губка, и можно отравиться, если гриб рос в грязном месте, но эти вопросы снялись, так как проверил поставщика по рекомендациям и отзывам. Принимал микродозы, начиная с минимальной и постепенно увеличивая, пока не дошел до оптимальной для себя дозы исходя из ощущений. При превышении начали появляться неприятные побочки, такие как раздражительность, головокружение, гиперактивность, сменяющаяся слабостью и апатией в течение дня.
При микродозинге не должно быть мгновенного эффекта, кроме разве что улучшения сна: уже в первый день — продуктивный, глубокий, здоровый сон с яркими сновидениями. Остальные эффекты накопительные — повышение работоспособности, тонуса, иммунитет, рост показателей в спорте (велосипед), выносливость, силовые, восстановление после тренировки, ясная голова и хорошее самочувствие. Длительность курса индивидуальна, кто-то принимает полгода, кто-то — месяц, два. Всё по собственным ощущениям, у меня обычно месяц прием — пару месяцев перерыв.
Некоторые пьют мухомор с утра как стимулятор, кто-то — перед сном, чтобы лучше спать, есть те, кто принимает утром и вечером. Я пью только на ночь. Если есть проблемные точки, например ЖКТ, мухомор это подчеркивает, может проявиться то, о чем не знал, что-то заболит или появится сыпь — скорее всего, так выходят шлаки. Рекомендуют снизить дозировку или отказаться от микродозинга совсем, если неприятные побочки не проходят. К мухомору может быть индивидуальная непереносимость. Многие употребляют мухомор, чтобы избавиться от вредных привычек — алкоголя или курения. К микродозингу следует относиться серьезно, некоторые ведут дневник самочувствия. Превышение допустимой дозировки очень опасно, например может проявиться состояние дереализации и деперсонализации и другие страшные последствия.
Что говорят врачи
Мы решили разобраться с понятием микродозинга в целом и понять, действительно ли мухомор имеет такую мощь и силу, о которой рассказывают, опасно ли употребление внутрь загадочного гриба и каковы последствия такой нетрадиционной методики.
Врач-нарколог Тимур Мамедов объясняет, что увлечение микродозингом в целом, не только мухоморным, сейчас больше веяние моды, которое распространилось с развитием социальных сетей. На YouTube огромное количество информационных роликов, тема часто затрагивается в кино, в текстах песен, о ней говорят блогеры — логично, что появляются вопросы и интерес людей растет.
Понятие микродозинга появилось в прошлом веке и сводилось к употреблению ЛСД в малых количествах для лечения людей, больных шизофренией. Однако исследования показали, что в качестве лекарства такой способ оказался неэффективным, но результаты смогли объяснить, как устроен мозг человека, страдающего таким заболеванием. После идея микродозинга попала в массы, и сегодня его применяют на веществах, способных вызывать наркотическое опьянение, но без галлюцинаций, как щадящая версия, позволяющая развить когнитивные функции головного мозга. Мухомор, один из вариантов, используемых заинтересованными, считается самым недорогим. Кроме того, многие наркопотребители считают вещества, выращенные в земле, более полезными, чем синтетические.
— Об употреблении мухомора могу сказать, что это абсолютно бессмысленная затея. В малом количестве от него не будет эффекта, а в большем он может сильно навредить здоровью человека. Мухомор и прочие психоактивные вещества влияют на организм не в лучшую сторону. В мухоморе содержится токсичное вещество, которое накапливается в организме, оно способно влиять на репродуктивную функцию, на генетику, вплоть до рождения детей с заболеваниями, — говорит нарколог.
Врач сравнивает прием мухомора в малом количестве с антибиотиками в меньших дозах, чем назначил врач, — от такого лечения не будет никакого толку, или с гомеопатией.
— Концепция мухоморного микродозинга строится на его положительном влиянии на нервную систему. Но если сравнить людей, которые мухомор не применяли, с теми, кто применял, последние, наоборот, будут притормаживать. В большей степени играет роль психосоматика, эффект плацебо никто не отменял. От употребления мухомора не развивается физическая зависимость, которая проявляется в виде ломки, но развивается психологическая. Со временем толерантность к веществу растет, люди повышают дозировку, что приводит к опасным последствиям. Пропуск дозы вызывает волнение и страхи. Микродозинг — это увлечение для тех, кто не уверен в себе: недостаточно умен, недостаточно сообразителен. Отсюда желание попробовать нетрадиционные способы улучшить себя: я не буду читать книги, но буду есть мухомор и стану умнее. Легкие варианты выбирают зависимые люди, обычно это те, кто боится наркотического опьянения и имеет тягу к запрещенным препаратам. Им не страшно употреблять наркотики, оттого методика микродозинга для них приемлема. Этот способ больше относится к людям с зависимостями, чем к тем, кто хочет улучшить состояние здоровья, — объясняет врач.
Психиатр-нарколог, главный врач клиники «Первый шаг» Василий Шуров говорит, что по данной теме нет исследований, все, что мы имеем, это записки энтузиастов.
— Красный мухомор, единственный гриб, который используется, — это диссоциатив, психоделик и психостимулятор. Достаточно вспомнить шаманов, которые с помощью мухоморов общались с духами, или берсерков, которые пили отвар из мухоморов, голые бросались на толпы вооруженных людей и рвали их в клочья. Мухомор — вещь очень опасная для головного мозга. Передозировка вызывает кому, как при введении атропина, глубокую, серьезную, вплоть до летального исхода. Понятие микродозинга спорно: кому доза будет минимальна, а кому избыточна — всё индивидуально. Сам по себе гриб очень токсичен.
На рынке присутствуют различные БАДы в капсулах без какой-либо доказательной базы и четких указаний по приему, но с обещаниями, что прием заменит кофе, вы начнете мыслить четко и ощутите ясность ума: это история про то, как волшебной пилюлей можно добиться необычайного функционирования мозга. Все потребители галлюциногенов и люди, проходящие магические ритуалы у шаманов, считают, что у них расширилось сознание и изменилось мировоззрение, но при личной беседе объяснить, что именно изменилось, они не могут.
Доказательной базы нет, я как врач ни одно исследование в руках не держал, рекомендовать микродозинг своим пациентам я не могу. Все эксперименты с психикой на совести того, кто эти эксперименты проводит. В России мухомор используют только в виде различных настоек, масел и мазей для наружного применения, не для внутреннего. Как ноотроп, вещество, улучшающее работу головного мозга, мухомор не зарегистрирован, — заключает врач.
Врач-иммунолог Дарья Блинова отмечает, что личный опыт применения отдельных людей или группы людей не является доказательством эффективности данного продукта.
— Нет ни одного официального клинического исследования по применению мухомора в качестве средства для укрепления иммунитета. Мухомор опасен, его не рекомендуют употреблять ни в каких дозах. Если бы у мухомора были уникальные свойства, их уже давно исследовала бы официальная наука. Не нужно искать волшебных таблеток или продуктов, которые укрепляют иммунитет. Наш иммунитет — сложноорганизованная саморегулирующаяся система, его не нужно стимулировать. Нужно создавать условия для оптимальной работы иммунной системы, а именно спать не менее 7–8 часов, разнообразно и полноценно питаться — получать все витамины нужно из еды, а не из баночек с БАДами, за исключением витамина D, который рекомендовано принимать в профилактических дозах в лекарственных формах. Ежедневно должна быть физическая нагрузка, хотя бы в виде 30-минутной прогулки, 15-минутной тренировки или любого другого вида активности, который вы предпочитаете (танцы, йога, фитнес). Также важно минимизировать воздействие хронического стресса на иммунную систему, — говорит эксперт.
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