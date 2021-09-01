Мухоморный микродозинг набирает популярность. Зачем звезды и богачи едят опасные грибы

— Об употреблении мухомора могу сказать, что это абсолютно бессмысленная затея. В малом количестве от него не будет эффекта, а в большем он может сильно навредить здоровью человека. Мухомор и прочие психоактивные вещества влияют на организм не в лучшую сторону. В мухоморе содержится токсичное вещество, которое накапливается в организме, оно способно влиять на репродуктивную функцию, на генетику, вплоть до рождения детей с заболеваниями, — говорит нарколог.

Врач сравнивает прием мухомора в малом количестве с антибиотиками в меньших дозах, чем назначил врач, — от такого лечения не будет никакого толку, или с гомеопатией.

— Концепция мухоморного микродозинга строится на его положительном влиянии на нервную систему. Но если сравнить людей, которые мухомор не применяли, с теми, кто применял, последние, наоборот, будут притормаживать. В большей степени играет роль психосоматика, эффект плацебо никто не отменял. От употребления мухомора не развивается физическая зависимость, которая проявляется в виде ломки, но развивается психологическая. Со временем толерантность к веществу растет, люди повышают дозировку, что приводит к опасным последствиям. Пропуск дозы вызывает волнение и страхи. Микродозинг — это увлечение для тех, кто не уверен в себе: недостаточно умен, недостаточно сообразителен. Отсюда желание попробовать нетрадиционные способы улучшить себя: я не буду читать книги, но буду есть мухомор и стану умнее. Легкие варианты выбирают зависимые люди, обычно это те, кто боится наркотического опьянения и имеет тягу к запрещенным препаратам. Им не страшно употреблять наркотики, оттого методика микродозинга для них приемлема. Этот способ больше относится к людям с зависимостями, чем к тем, кто хочет улучшить состояние здоровья, — объясняет врач.

Психиатр-нарколог, главный врач клиники «Первый шаг» Василий Шуров говорит, что по данной теме нет исследований, все, что мы имеем, это записки энтузиастов.



— Красный мухомор, единственный гриб, который используется, — это диссоциатив, психоделик и психостимулятор. Достаточно вспомнить шаманов, которые с помощью мухоморов общались с духами, или берсерков, которые пили отвар из мухоморов, голые бросались на толпы вооруженных людей и рвали их в клочья. Мухомор — вещь очень опасная для головного мозга. Передозировка вызывает кому, как при введении атропина, глубокую, серьезную, вплоть до летального исхода. Понятие микродозинга спорно: кому доза будет минимальна, а кому избыточна — всё индивидуально. Сам по себе гриб очень токсичен.

На рынке присутствуют различные БАДы в капсулах без какой-либо доказательной базы и четких указаний по приему, но с обещаниями, что прием заменит кофе, вы начнете мыслить четко и ощутите ясность ума: это история про то, как волшебной пилюлей можно добиться необычайного функционирования мозга. Все потребители галлюциногенов и люди, проходящие магические ритуалы у шаманов, считают, что у них расширилось сознание и изменилось мировоззрение, но при личной беседе объяснить, что именно изменилось, они не могут.



Доказательной базы нет, я как врач ни одно исследование в руках не держал, рекомендовать микродозинг своим пациентам я не могу. Все эксперименты с психикой на совести того, кто эти эксперименты проводит. В России мухомор используют только в виде различных настоек, масел и мазей для наружного применения, не для внутреннего. Как ноотроп, вещество, улучшающее работу головного мозга, мухомор не зарегистрирован, — заключает врач.



Врач-иммунолог Дарья Блинова отмечает, что личный опыт применения отдельных людей или группы людей не является доказательством эффективности данного продукта.



— Нет ни одного официального клинического исследования по применению мухомора в качестве средства для укрепления иммунитета. Мухомор опасен, его не рекомендуют употреблять ни в каких дозах. Если бы у мухомора были уникальные свойства, их уже давно исследовала бы официальная наука. Не нужно искать волшебных таблеток или продуктов, которые укрепляют иммунитет. Наш иммунитет — сложноорганизованная саморегулирующаяся система, его не нужно стимулировать. Нужно создавать условия для оптимальной работы иммунной системы, а именно спать не менее 7–8 часов, разнообразно и полноценно питаться — получать все витамины нужно из еды, а не из баночек с БАДами, за исключением витамина D, который рекомендовано принимать в профилактических дозах в лекарственных формах. Ежедневно должна быть физическая нагрузка, хотя бы в виде 30-минутной прогулки, 15-минутной тренировки или любого другого вида активности, который вы предпочитаете (танцы, йога, фитнес). Также важно минимизировать воздействие хронического стресса на иммунную систему, — говорит эксперт.

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