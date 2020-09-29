«Ядовитый» бизнес: кто и зачем скупает мухоморы в Новосибирске (за 100 граммов платят до 2000 рублей)

Новосибирцы несут из леса мухоморы и продают их втридорога
В этом году в Новосибирской области настоящий рай для грибников — сезон начался рано, ещё в апреле, а лето и начало осени выдались очень урожайными. Люди ведрами везут из леса боровики, подберёзовики, грузди, опята и... мухоморы. При этом сайты объявлений завалены сообщениями — «куплю/продам мухоморы». Зачем собирать, а тем более покупать ядовитый гриб? Мы поговорили с авторами этих объявлений, а также с микологом, чтобы найти ответы на эти вопросы.
Зачем их собирают? И что будет, если съесть один мухомор?
Красный мухомор, по словам миколога Ирины Горбуновой, люди собирали всегда:
— Этот гриб с давних времен заготавливали в качестве лекарственного средства. Из мухомора делали настойки, использовали при изготовлении мазей, косметики. Чаще всего его использовали для лечения суставных болей, варикоза, кожных заболеваний, есть сведения, что мухоморы обладают противоопухолевой активностью, — рассказывает старший научный сотрудник лаборатории низших растений ЦСБС СО РАН.
Но есть мухоморы Ирина Горбунова никому не рекомендует.
— Нельзя забывать, что красный мухомор — это ядовитый гриб, он содержит ряд токсичных элементов, одним из которых является мускарин, способный вызвать тяжелые отравления. Но от одного гриба вряд ли можно умереть. Из той информации, что я встречала в литературе, — летальный исход наступает редко. Смертельная доза для здорового человека, по разным литературным источникам, составляет от 15 шляпок до трёх килограммов красных мухоморов. Употреблять его в качестве съедобного гриба точно не стоит, — говорит эксперт. — Всё же это ядовитый гриб, может вызвать тошноту, рвоту, судороги, потерю сознания. Могут быть достаточно тяжелые отравления — всё индивидуально и зависит от организма человека. А в качестве лекарственного средства красный мухомор следует использовать только под наблюдением врача.
Ирина Александровна Горбунова — кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории низших растений Центрального сибирского ботанического сада СО РАН. Научные интересы: микология, агарикоидные базидиомицеты, гастеромицеты, лекарственные грибы.
Что делают из мухоморов
В одной из небольших косметических компаний Новосибирска корреспонденту НГС рассказали, что из мухомора делают сырье для кремов.
— Мы закупаем по 150 рублей за килограмм для косметических целей, чтобы делать кремы на основе мухомора. Берем только чистые шляпки — там больше веществ. Можно и ножки использовать, но мы их не берём. Гриб обладает омолаживающими свойствами. У нас небольшое производство кремов, — рассказал Артем, представитель компании. — Люди собирают, звонят и привозят. Некоторые изначально звонят, узнают — собирать ли для нас. Самое большое количество из тех, что нам привозили, — человек собрал килограммов 70. Мы сначала грибы высушиваем, потом по секретной технологии их перемешиваем, и с килограмма получается граммов 300 крема.
Жительница Новосибирска Елена, с которой удалось поговорить корреспонденту НГС, собирает мухоморы для фармкомпаний.
— Цена на самом деле везде разная — платят от 50 до 150 рублей. В этом году собрать 10 килограммов мухоморов — вообще не проблема. Я беру их заодно вместе с другими грибами. Конечно, они столько не приносят, сколько белые, но пропускать их глупо, — объясняет женщина.
За один поход, по её словам, можно только на мухоморах заработать 1,5–3 тысячи рублей. Сколько новосибирцы зарабатывают на боровиках и других съедобных грибах, вы можете узнать здесь. Мухоморы, по словам грибников, выгоднее продавать оптом.
— Люди покупают их для здоровья. Мы — оптовая компания, просто продаем сушеные шляпки. Очень много покупают компании, которые дальше их перерабатывают для медицинских целей. И по 100 килограммов, и больше, бывает, покупают, — говорит Евгений, представитель одной из оптовых компаний.
В этой оптовой компании цена за один килограмм сушеных мухоморов составляет 8 тысяч рублей.
На сайтах и в соцсетях можно найти предложения и дешевле, и намного дороже — в пределах 5 тысяч рублей за килограмм, иногда цена достигает и 20 тысяч рублей. Правда, чем обусловлен такой огромный ценник на продажу, в компании отказались объяснять.
— Всё зависит от количества грибов. Сколько их можно собрать в лесу. В этом году много мухоморов. Мы закупаем у населения, поэтому по 100 рублей за килограмм сейчас, — признается Эдуард, один из скупщиков, который размещает объявления в тематических группах в соцсетях. — В принципе, грибов много, поэтому они дешевле. И людей в лесах больше. Конкуренция выросла.
А вы собираете мухоморы? Нашли необычный гриб или просто хотите похвастаться тем, что вам удалось собрать в свою корзинку? Присылайте свои фото и видео в редакцию НГС на news@ngs.ru или в WhatsApp по номеру +7 923 157–00–00.
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