«Ядовитый» бизнес: кто и зачем скупает мухоморы в Новосибирске (за 100 граммов платят до 2000 рублей)

Красный мухомор, по словам миколога Ирины Горбуновой, люди собирали всегда:

— Этот гриб с давних времен заготавливали в качестве лекарственного средства. Из мухомора делали настойки, использовали при изготовлении мазей, косметики. Чаще всего его использовали для лечения суставных болей, варикоза, кожных заболеваний, есть сведения, что мухоморы обладают противоопухолевой активностью, — рассказывает старший научный сотрудник лаборатории низших растений ЦСБС СО РАН.



Но есть мухоморы Ирина Горбунова никому не рекомендует.

— Нельзя забывать, что красный мухомор — это ядовитый гриб, он содержит ряд токсичных элементов, одним из которых является мускарин, способный вызвать тяжелые отравления. Но от одного гриба вряд ли можно умереть. Из той информации, что я встречала в литературе, — летальный исход наступает редко. Смертельная доза для здорового человека, по разным литературным источникам, составляет от 15 шляпок до трёх килограммов красных мухоморов. Употреблять его в качестве съедобного гриба точно не стоит, — говорит эксперт. — Всё же это ядовитый гриб, может вызвать тошноту, рвоту, судороги, потерю сознания. Могут быть достаточно тяжелые отравления — всё индивидуально и зависит от организма человека. А в качестве лекарственного средства красный мухомор следует использовать только под наблюдением врача.

