На даче под Новосибирском нашли грибы интригующей формы — они выглядят пошло и плохо пахнут (но съедобные!)

Новосибирские дачники нашли краснокнижный гриб пошлой формы
Редкий краснокнижный гриб нашли в ДНТ «Иней-2». Мутинус равенелли сразу привлек внимание новосибирских дачников — у него очень необычная форма и отвратительный запах.
— Этот гриб обычно всех очень удивляет. Находится в Красной книге Новосибирской области. Думаю, что в будущем будет ставиться вопрос об его исключении после дополнительных исследований, потому что он часто растет в антропогенных местах. Разносится мухами в богатые органикой места, — говорит Ирина Горбунова, миколог и старший научный сотрудник Лаборатории низших растений ЦСБС СО РАН.
Гриб съедобен, но только на самой начальной стадии роста. Сначала в земле образуется светлое круглое яйцо. Его можно есть до тех пор, пока оно не стало темнее и не выпустило стручок, который так всех веселит.
— Если яйцо разрезать, то внутри можно увидеть ножку — она выглядит, как зародыш. Поэтому его раньше и называли «чертово яйцо». Но о вкусовых качествах ничего сказать не могу — сами не пробовали, — объясняет специалист. — А уже когда гриб вырастает — у него очень ужасный запах. Сверху жидковатая шляпка обладает запахом гнилого мяса для привлечения мух, чтобы с их помощью он мог распространяться дальше.
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