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На даче под Новосибирском нашли грибы интригующей формы — они выглядят пошло и плохо пахнут (но съедобные!)

Есть такие грибы можно при одном условии

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В таком виде грибы есть уже нельзя

В таком виде грибы есть уже нельзя

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Новосибирские дачники нашли краснокнижный гриб пошлой формы

Редкий краснокнижный гриб нашли в ДНТ «Иней-2». Мутинус равенелли сразу привлек внимание новосибирских дачников — у него очень необычная форма и отвратительный запах.

— Этот гриб обычно всех очень удивляет. Находится в Красной книге Новосибирской области. Думаю, что в будущем будет ставиться вопрос об его исключении после дополнительных исследований, потому что он часто растет в антропогенных местах. Разносится мухами в богатые органикой места, — говорит Ирина Горбунова, миколог и старший научный сотрудник Лаборатории низших растений ЦСБС СО РАН.

Гриб съедобен, но только на самой начальной стадии роста. Сначала в земле образуется светлое круглое яйцо. Его можно есть до тех пор, пока оно не стало темнее и не выпустило стручок, который так всех веселит.

— Если яйцо разрезать, то внутри можно увидеть ножку — она выглядит, как зародыш. Поэтому его раньше и называли «чертово яйцо». Но о вкусовых качествах ничего сказать не могу — сами не пробовали, — объясняет специалист. — А уже когда гриб вырастает — у него очень ужасный запах. Сверху жидковатая шляпка обладает запахом гнилого мяса для привлечения мух, чтобы с их помощью он мог распространяться дальше.

Что еще почитать про грибы?

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Сейчас самое время пройти наш тест и проверить, не окажетесь ли вы в реанимации после тихой охоты.

В начале мая под Новосибирском нашли необычный шарообразный гриб — ему приписывают целебные свойства.

В Новосибирской области совсем скоро начнется сезон сбора опят. Сейчас уже можно собрать первые три вида. Мы узнали у эксперта, когда на пнях массово появятся первые опята, и подготовили для вас карту самых урожайных мест.

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