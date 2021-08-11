На даче под Новосибирском нашли грибы интригующей формы — они выглядят пошло и плохо пахнут (но съедобные!)

Гриб съедобен, но только на самой начальной стадии роста. Сначала в земле образуется светлое круглое яйцо. Его можно есть до тех пор, пока оно не стало темнее и не выпустило стручок, который так всех веселит.

— Если яйцо разрезать, то внутри можно увидеть ножку — она выглядит, как зародыш. Поэтому его раньше и называли «чертово яйцо». Но о вкусовых качествах ничего сказать не могу — сами не пробовали, — объясняет специалист. — А уже когда гриб вырастает — у него очень ужасный запах. Сверху жидковатая шляпка обладает запахом гнилого мяса для привлечения мух, чтобы с их помощью он мог распространяться дальше.