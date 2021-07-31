Грибы сюда: в Новосибирске начинается сезон опят — где и когда их собирать (изучите карту)

В Новосибирской области совсем скоро начнется сезон сбора опят. Любители жареной картошки с этими грибами с нетерпением ждут их появления на пнях и поваленных деревьях. Сейчас уже можно собрать первые три вида. Мы узнали у эксперта, когда на пнях массово появятся первые опята, и подготовили для вас карту самых урожайных мест.

— Пик сезона опят приходится на середину-конец августа. Но это одни из самых непредсказуемых грибов. Их рост запускается циклами, и резкая смена погоды с жары на холод, и так по кругу, стимулирует мицелий. Как правило, в Новосибирской области первые опята появляются в начале августа. Но бывает, что их можно собрать и в конце июля, — рассказала корреспонденту НГС миколог-любитель, одна из авторов популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su Татьяна Бульонкова.