Грибы сюда: в Новосибирске начинается сезон опят — где и когда их собирать (изучите карту)

В Новосибирской области начинается сезон опят
В Новосибирской области совсем скоро начнется сезон сбора опят. Любители жареной картошки с этими грибами с нетерпением ждут их появления на пнях и поваленных деревьях. Сейчас уже можно собрать первые три вида. Мы узнали у эксперта, когда на пнях массово появятся первые опята, и подготовили для вас карту самых урожайных мест.
— Пик сезона опят приходится на середину-конец августа. Но это одни из самых непредсказуемых грибов. Их рост запускается циклами, и резкая смена погоды с жары на холод, и так по кругу, стимулирует мицелий. Как правило, в Новосибирской области первые опята появляются в начале августа. Но бывает, что их можно собрать и в конце июля, — рассказала корреспонденту НГС миколог-любитель, одна из авторов популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su Татьяна Бульонкова.
В Новосибирской области растет очень много видов опят, и не все из них так безобидны для деревьев.
— Некоторые из опят очень агрессивные патогены. Это не просто гриб, который нашел гнилую деревяшку и доедает ее. Иногда он поражает целые леса. Он может заразить березняк целиком, и если прийти вовремя, то на погибающих березах можно собрать целые колонии — по пояс пучки опят бывают. И в последние годы мы видели опята и на соснах, и на елях, — добавила эксперт.
Первыми появляются три основных вида опят: летние, луговые и ложные серопластинчатые. Публикуем карты самых плодовитых мест.
Опенок летний
На пнях лиственных деревьев вы чаще всего сможете встретить летних опят. Также их можно найти на прошлогодней мульче.
Это очень вкусные съедобные грибы. Но нужно быть очень внимательными — галерина окаймленная, очень похожая на опенок, смертельно ядовитый гриб.
Галерина окаймленная так же, как и летний опенок, растет на древесине и иногда встречается рядом с этими съедобными грибами.
Опенок ложный серопластинчатый
Опенок ложный серопластинчатый, несмотря на свое название, съедобен.
Растет большими скоплениями на пнях хвойных деревьев, обычно на сосне и ели. Вызывает белую гниль на деревьях. И обильно плодоносит на вырубках в хвойных лесах. Пик плодоношения приходится на самый конец теплого сезона, но чаще всего гриб встречается в конце июля — начале августа.
Опенок луговой
Опенок луговой съедобный. Растет большими группами на лугах, лесных полянах, пастбищах. Часто образует ведьмины кольца — круги диаметром от нескольких десятков сантиметров до нескольких метров, образованные грибами.
Этот гриб можно часто встретить в окрестностях Академгородка.
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