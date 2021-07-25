Собираем грузди и лисички: карта самых грибных мест Новосибирской области (нам срочно нужны дожди!)

В Новосибирской области грибники с нетерпением ждут сбора груздей и лисичек. Вторые грибы уже можно найти в лесах, но жара без дождей быстро испортит планы на хороший сбор. Мы узнали у эксперта, как погода повлияет на их урожайность, и подготовили для вас карту самых плодовитых мест.

— Жара для грибов — это не очень хорошо. Идеальному груздю нужна прохладная погода, при зное его очень быстро съедают червяки. Лисички, в свою очередь, продолжат расти — их червь так не атакует. Но они тоже очень любят влагу. Сейчас всем нам нужно надеяться на небольшие дожди — только они могут спасти ситуацию. Если жара продолжиться, то грибы просто сгниют на корню, — рассказала корреспонденту НГС миколог-любитель, один из авторов популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su Татьяна Бульонкова.

