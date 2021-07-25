Собираем грузди и лисички: карта самых грибных мест Новосибирской области (нам срочно нужны дожди!)

В Новосибирске в разгаре сезон сбора груздей и лисичек
В Новосибирской области грибники с нетерпением ждут сбора груздей и лисичек. Вторые грибы уже можно найти в лесах, но жара без дождей быстро испортит планы на хороший сбор. Мы узнали у эксперта, как погода повлияет на их урожайность, и подготовили для вас карту самых плодовитых мест.
— Жара для грибов — это не очень хорошо. Идеальному груздю нужна прохладная погода, при зное его очень быстро съедают червяки. Лисички, в свою очередь, продолжат расти — их червь так не атакует. Но они тоже очень любят влагу. Сейчас всем нам нужно надеяться на небольшие дожди — только они могут спасти ситуацию. Если жара продолжиться, то грибы просто сгниют на корню, — рассказала корреспонденту НГС миколог-любитель, один из авторов популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su Татьяна Бульонкова.
Для того чтобы в лесах появилось много грибов, нужно, чтобы теплая погода чередовалась хотя бы с кратковременными дождями. Сейчас новосибирцы могут дособирать грибы с предыдущего слоя, которые достигают порой гигантских размеров, а как скоро появится следующий, будет зависеть от влажности.
— Решили с мамой опять на свое место в Кукушкино поехать и пройти чуть дальше. Итог: за 1,5 часа 12 литров лисичек накосили, так как время близилось к 22:00, поехали домой, а так, возможно, было бы еще больше, — объяснила участник группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2021».
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