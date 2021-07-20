Везут из леса машинами: новосибирцы собирают огромные боровики и подберезовики

В Новосибирске собирают гигантские боровики и подберезовики
В Новосибирской области продолжается сезон сбора грибов — горожане везут из леса находки машинами. Попадаются им также и огромные боровики и подберезовики.
Мы заглянули в корзинки новосибирцев, а точнее в их машины, и узнали, где можно собрать таких гигантов.
— Сегодня были в Спирино. Улов впечатляет. Грибов и впрямь очень много, от малышей до переростков. Народу практически нет, — написал пользователь под ником «Боровичок» на форуме НГС.
— Сегодня были в Спиринском и Алеусском бору. Грибников больше, чем грибов, несутся на машинах — не знали, как и куда, как по проспекту. Думаешь, на гонки они приехали или за грибами. Просто туши свет. Мы, конечно, без грибов не уехали. Белый отходит, много уже переростков и червивых. Ждем следующего слоя грибов, — написал пользователь под ником NORDIK на форуме НГС.
— В деревне Антоново гриб есть, немного, но на суп хватит. Но главное, это эмоции и с удовольствием проведенное время, — уверен новосибирец из группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2021».
— Сегодня в Караканском бору, завьяловская сторона. Получилось ассорти. Все здоровые, крепкие, только повылезали. После обеда. Любителям сыроежек самое время, — написал пользователь в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2021».
Новосибирцы начали находить в лесах области лисички. Сейчас самое время пройти наш тест и проверить, не окажетесь ли вы в реанимации после тихой охоты. В начале мая под Новосибирском нашли необычный шарообразный гриб — ему приписывают целебные свойства и защищают его от сбора.