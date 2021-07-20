Везут из леса машинами: новосибирцы собирают огромные боровики и подберезовики

— Сегодня были в Спиринском и Алеусском бору. Грибников больше, чем грибов, несутся на машинах — не знали, как и куда, как по проспекту. Думаешь, на гонки они приехали или за грибами. Просто туши свет. Мы, конечно, без грибов не уехали. Белый отходит, много уже переростков и червивых. Ждем следующего слоя грибов, — написал пользователь под ником NORDIK на форуме НГС.