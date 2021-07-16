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Новосибирцы начали находить в лесу лисички — показываем фото грибного урожая

Пока грибы маленькие и растут медленно

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Такие грибы нашли в Каракане

Такие грибы нашли в Каракане

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В Новосибирске начался сезон лисичек

Новосибирцы начали находить в лесах области лисички. Грибники делятся своими находками в соцсетях, в частности, в группе «Грибы и грибные места НСО форум 2021» в соцсети «ВКонтакте».

— Лисички пошли, первый слой, Новосибирский район, — поделился фотографиями улова пользователь Виталий Косяк.

Согласно справочнику грибов Сибири Mycology.su, лисичка растет одиночно и большими группами в хвойных и смешанных лесах, во влажном мху, среди травы.

— Отличительной особенностью лисички обыкновенной является практически полное отсутствие в мякоти червоточин и личинок насекомых. В спорах и мякоти лисички обыкновенной имеется хиноманноза, губительно действующая на членистоногих и гельминтов всех видов, — указанно в справочнике.

Лисички, найденные в Новосибирском районе

Лисички, найденные в Новосибирском районе

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Пока встречаются в основном маленькие грибы

Пока встречаются в основном маленькие грибы

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Лисички растут с июня по октябрь, но в этом году появились чуть позже

Лисички растут с июня по октябрь, но в этом году появились чуть позже

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Лисички, найденные в окрестностях Академгородка

Лисички, найденные в окрестностях Академгородка

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А эти грибы нашли в селе Барлак

А эти грибы нашли в селе Барлак

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А недавно в Новосибирской области пошли маслята. Правда, пока их немного — всё дело в засушливой погоде. Вместе с ними идут и белые грибы.

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