Новосибирцы начали находить в лесу лисички — показываем фото грибного урожая

Новосибирцы начали находить в лесах области лисички. Грибники делятся своими находками в соцсетях, в частности, в группе «Грибы и грибные места НСО форум 2021» в соцсети «ВКонтакте».

— Лисички пошли, первый слой, Новосибирский район, — поделился фотографиями улова пользователь Виталий Косяк.



Согласно справочнику грибов Сибири Mycology.su, лисичка растет одиночно и большими группами в хвойных и смешанных лесах, во влажном мху, среди травы.

— Отличительной особенностью лисички обыкновенной является практически полное отсутствие в мякоти червоточин и личинок насекомых. В спорах и мякоти лисички обыкновенной имеется хиноманноза, губительно действующая на членистоногих и гельминтов всех видов, — указанно в справочнике.