В новосибирских лесах начался сезон белых грибов — рассматриваем фото первого урожая

— Белый гриб, по‐научному белый гриб сетчатый, Boletus reticulatus. У нас в области эти грибы растут рядом с березой. А боровиков пока исчезающе мало — дожди хорошие прошли, но подвела жара, — рассказала одна из авторов популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su, миколог-любитель Татьяна Бульонкова.

Как указано в справочнике, шляпка белого гриба достигает до 20 см в диаметре, вначале почти шаровидная, затем почти плоская, в основном сухая, в зрелом возрасте, как правило, с трещинами, редко слегка липкая. Окрашена более или менее равномерно, светло-коричневая, коричневая, встречаются обесцвеченные, бежевые, сероватые. Из-за особенностей микроскопического строения кожица шляпки тонкая и непрочная: в сухую погоду и у старых плодовых тел может покрываться мелкими трещинками, через которые видна светлая мякоть, отчего окрас выглядит более светлым, в очень сухую погоду встречаются экземпляры с сильно растрескавшейся шляпкой.