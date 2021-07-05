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В новосибирских лесах начался сезон белых грибов — рассматриваем фото первого урожая

Вместе с ними удается найти боровики, маслята и землянику

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Такие грибы удалось найти в районе Ордынки

Такие грибы удалось найти в районе Ордынки

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Новосибирцы начали собирать белые грибы в лесах области

В лесах Новосибирской области появились белые грибы. Сибиряки делятся своими находками на форуме НГС и в группе «Грибы и грибные места НСО» в соцсети «ВКонтакте».

— В субботу в околках за Ярками нашли три гриба белых больших, переросших, съеденных червями. То есть белый пошел уже, можно сказать, — написал на форуме НГС пользователь под ником Twin76.

Такие грибы нашли в Мошковском районе

Такие грибы нашли в Мошковском районе

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Согласно календарю плодоношения, сезон белых грибов — с июня по октябрь, но в этом году белые грибы появились только к июлю. О том, почему так произошло, мы рассказывали здесь — виноваты природные условия (тут же можно посмотреть карту грибных мест области).

— Белый гриб, по‐научному белый гриб сетчатый, Boletus reticulatus. У нас в области эти грибы растут рядом с березой. А боровиков пока исчезающе мало — дожди хорошие прошли, но подвела жара, — рассказала одна из авторов популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su, миколог-любитель Татьяна Бульонкова.

Как указано в справочнике, шляпка белого гриба достигает до 20 см в диаметре, вначале почти шаровидная, затем почти плоская, в основном сухая, в зрелом возрасте, как правило, с трещинами, редко слегка липкая. Окрашена более или менее равномерно, светло-коричневая, коричневая, встречаются обесцвеченные, бежевые, сероватые. Из-за особенностей микроскопического строения кожица шляпки тонкая и непрочная: в сухую погоду и у старых плодовых тел может покрываться мелкими трещинками, через которые видна светлая мякоть, отчего окрас выглядит более светлым, в очень сухую погоду встречаются экземпляры с сильно растрескавшейся шляпкой.

Впрочем, некоторым удается найти и боровики. «Бор трогается, мелкий боровик, маслята!» — написала сибирячка Ирина Чумадеева

Впрочем, некоторым удается найти и боровики. «Бор трогается, мелкий боровик, маслята!» — написала сибирячка Ирина Чумадеева

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В лесах продолжается и сезон свинушек — ядовитых грибов, которые некоторые ошибочно считают съедобными.

— Свинушки — доказано, что ядовитый гриб, и есть много случаев, когда смерть или тяжелое поражение крови, почек и печени было достоверно связано с употреблением свинушек в пищу. Отваривание не удаляет и не разрушает вещество, ответственное за токсичный эффект, в отличие, например, от сморчковых шапочек, — рассказала один из авторов популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su, миколог-любитель Татьяна Бульонкова.

Сейчас самое время пройти наш тест и проверить, не окажетесь ли вы в реанимации после тихой охоты.

В начале мая под Новосибирском нашли необычный шарообразный гриб — ему приписывают целебные свойства и защищают его от сбора.

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