В новосибирских лесах начался сезон белых грибов — рассматриваем фото первого урожая

Новосибирцы начали собирать белые грибы в лесах области
В лесах Новосибирской области появились белые грибы. Сибиряки делятся своими находками на форуме НГС и в группе «Грибы и грибные места НСО» в соцсети «ВКонтакте».
— В субботу в околках за Ярками нашли три гриба белых больших, переросших, съеденных червями. То есть белый пошел уже, можно сказать, — написал на форуме НГС пользователь под ником Twin76.
Согласно календарю плодоношения, сезон белых грибов — с июня по октябрь, но в этом году белые грибы появились только к июлю. О том, почему так произошло, мы рассказывали здесь — виноваты природные условия (тут же можно посмотреть карту грибных мест области).
— Белый гриб, по‐научному белый гриб сетчатый, Boletus reticulatus. У нас в области эти грибы растут рядом с березой. А боровиков пока исчезающе мало — дожди хорошие прошли, но подвела жара, — рассказала одна из авторов популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su, миколог-любитель Татьяна Бульонкова.
Как указано в справочнике, шляпка белого гриба достигает до
В лесах продолжается и сезон свинушек — ядовитых грибов, которые некоторые ошибочно считают съедобными.
— Свинушки — доказано, что ядовитый гриб, и есть много случаев, когда смерть или тяжелое поражение крови, почек и печени было достоверно связано с употреблением свинушек в пищу. Отваривание не удаляет и не разрушает вещество, ответственное за токсичный эффект, в отличие, например, от сморчковых шапочек, — рассказала один из авторов популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su, миколог-любитель Татьяна Бульонкова.
Сейчас самое время пройти наш тест и проверить, не окажетесь ли вы в реанимации после тихой охоты.
В начале мая под Новосибирском нашли необычный шарообразный гриб — ему приписывают целебные свойства и защищают его от сбора.