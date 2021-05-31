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Маслята пошли? Какие грибы новосибирцы ищут в лесах прямо сейчас и какие из них могут быть опасны

В лесах области уже можно встретить подберезовик и трутовик

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В новосибирских лесах уже много трутовиков, а вот маслята и подберезовики пока редкость

В новосибирских лесах уже много трутовиков, а вот маслята и подберезовики пока редкость

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В НСО начался сезон грибов трутовиков и опасных свинушек

В Новосибирской области появились первые подберезовики, трутовики, свинушки и маслята. Новосибирцы делятся фотографиями своих находок в соцсетях: давайте посмотрим, какие грибы сейчас ищут в лесах и чем они могут быть опасны.

В 20-х числах мая в Заельцовском парке новосибирцы заметили серно-желтый трутовик — гриб, который растет на стволах деревьев и пнях. Как указано в справочнике грибов Сибири Mycology.su, большинство трутовиков относятся к несъедобным грибам — это значит, что они не ядовиты, но по разным причинам не употребляемы в пищу. Чаще всего грибы не едят из-за неприятного вкуса или запаха, а также из-за жесткости.

Но конкретно серно-желтый трутовик съедобен в молодом возрасте, указано в справочнике.

— В некоторых источниках говорится о ядовитых свойствах этого гриба, в частности, о небольшом слабительном действии; иногда может вызывать контактные отеки, тошноту, рвоту и головокружение. Упоминаются случаи аллергических реакций при употреблении гриба в пищу. Скорее всего, токсические проявления связаны с употреблением другого, очень похожего вида, растущего на древесине хвойных пород, летипорусе горном (Laetiporus montanus). Чтобы избежать отравления, следует собирать только молодые грибы, растущие на деревьях лиственных пород, — говорится в справочнике.

Поверхность шляпки трутовика обычно лимонно-желтая или оранжевая, с возрастом становится бледно-коричневатой, слегка опушенной или гладкой

Поверхность шляпки трутовика обычно лимонно-желтая или оранжевая, с возрастом становится бледно-коричневатой, слегка опушенной или гладкой

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Такие трутовики житель Новосибирска Сергей заметил на окраине города во время рыбалки

Такие трутовики житель Новосибирска Сергей заметил на окраине города во время рыбалки

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Часто у трутовиков волнистый край

Часто у трутовиков волнистый край

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В Магаданской и Тюменской областях, а также в Ямало-Ненецком округе трутовик считается редким видом

В Магаданской и Тюменской областях, а также в Ямало-Ненецком округе трутовик считается редким видом

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Чуть позже на Бердской косе заметили свинушки — ядовитые грибы, которые некоторые ошибочно считают съедобными. Как объясняет один из авторов популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su Татьяна Бульонкова, отваривание этих грибов не убирает их ядовитый эффект:

— Свинушки — доказано, что ядовитый гриб, и есть много случаев, когда смерть или тяжелое поражение крови, почек и печени было достоверно связано с употреблением свинушек в пищу. Отваривание не удаляет и не разрушает вещество, ответственное за токсичный эффект, в отличие, например, от сморчковых шапочек. Яд свинушки — не совсем яд. Это белок, очень сходный с одним из поверхностных белков красных кровяных телец у человека. У большинства людей в большинстве случаев иммунная система никак не реагирует на этот белок, и именно поэтому многие едят свинушки годами и хвалят за хороший вкус безо всяких последствий, — рассказывает специалист.

Тем не менее, по словам Татьяны Бульонковой, в любой момент иммунитет может среагировать на чужеродный белок свинушки:

— В некоторых случаях — причем часто у людей, уже не раз употреблявших свинушку в пищу — иммунитет неожиданно начинает реагировать на чужеродный белок свинушки. Почему меняется работа иммунитета, не угадать: это может быть перенесенная болезнь, прививка, беременность, прием каких-то лекарственных препаратов. Но в таких случаях наша иммунная система начинает вырабатывать антитела против белка свинушки, которые заодно нападают на собственные эритроциты человека. Развивается тяжелейшее поражение крови — гемолиз, которое может быть смертельным или сильно повредить печень и почки. Поэтому, даже если вы ели свинушки всю жизнь, самое время отказаться. Впереди всё лето, будет еще урожай безопасных и вкусных грибов, — подчеркивает Татьяна Бульонкова.

Эксперт подчеркивает, что токсичность свинушки не связана со сбором грибов в лесополосах рядом с дорогой:

— Раньше было мнение, что отравления свинушками связаны с накоплением в них тяжелых металлов, в частности, свинца, хотя, конечно, рядом с дорогой не стоит собирать никакие грибы, — сказала Татьяна Бульонкова.

Такие свинушки заметили на Бердской косе

Такие свинушки заметили на Бердской косе

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Свинушки растут с июня по октябрь

Свинушки растут с июня по октябрь

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Некоторые счастливчики смогли найти первый подберезовик, правда, пока только один. Урожай собрали в Пашинском лесу

Некоторые счастливчики смогли найти первый подберезовик, правда, пока только один. Урожай собрали в Пашинском лесу

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На форумах новосибирских грибников встречаются редкие сообщения о первых маслятах, однако фото самих грибов нет:

— Открыл грибной сезон. Заехал в Заельцовский просто глянуть грибные места, особо не надеясь. На солнечном пригорке нашел пару маслят средних размеров, не червивых. Вокруг и далее больше не обнаружил, — пишет пользователь под ником alexklassen на форуме НГС.

А первые съедобные грибы, которые пошли в Новосибирской области, — сморчки. Однако с ними нужно быть очень аккуратными. У сморчков есть собратья, которые опасны для человека, если их не отварить, — строчки и сморчковая шапочка. Здесь мы рассказывали, как различить их между собой, и публиковали карты грибных мест.

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