Маслята пошли? Какие грибы новосибирцы ищут в лесах прямо сейчас и какие из них могут быть опасны

В НСО начался сезон грибов трутовиков и опасных свинушек
В Новосибирской области появились первые подберезовики, трутовики, свинушки и маслята. Новосибирцы делятся фотографиями своих находок в соцсетях: давайте посмотрим, какие грибы сейчас ищут в лесах и чем они могут быть опасны.
В 20-х числах мая в Заельцовском парке новосибирцы заметили серно-желтый
Но конкретно серно-желтый трутовик съедобен в молодом возрасте, указано в справочнике.
— В некоторых источниках говорится о ядовитых свойствах этого гриба, в частности, о небольшом слабительном действии; иногда может вызывать контактные отеки, тошноту, рвоту и головокружение. Упоминаются случаи аллергических реакций при употреблении гриба в пищу. Скорее всего, токсические проявления связаны с употреблением другого, очень похожего вида, растущего на древесине хвойных пород, летипорусе горном (Laetiporus montanus). Чтобы избежать отравления, следует собирать только молодые грибы, растущие на деревьях лиственных пород, — говорится в справочнике.
Чуть позже на Бердской косе заметили свинушки — ядовитые грибы, которые некоторые ошибочно считают съедобными. Как объясняет один из авторов популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su Татьяна Бульонкова, отваривание этих грибов не убирает их ядовитый эффект:
— Свинушки — доказано, что ядовитый гриб, и есть много случаев, когда смерть или тяжелое поражение крови, почек и печени было достоверно связано с употреблением свинушек в пищу. Отваривание не удаляет и не разрушает вещество, ответственное за токсичный эффект, в отличие, например, от сморчковых шапочек. Яд
Тем не менее, по словам Татьяны Бульонковой, в любой момент иммунитет может среагировать на чужеродный белок свинушки:
— В некоторых случаях — причем часто у людей, уже не раз употреблявших свинушку в пищу — иммунитет неожиданно начинает реагировать на чужеродный белок свинушки. Почему меняется работа иммунитета, не угадать: это может быть перенесенная болезнь, прививка, беременность, прием каких-то лекарственных препаратов. Но в таких случаях наша иммунная система начинает вырабатывать антитела против белка свинушки, которые заодно нападают на собственные эритроциты человека. Развивается тяжелейшее поражение
Эксперт подчеркивает, что токсичность свинушки не связана со сбором грибов в лесополосах рядом с дорогой:
— Раньше было мнение, что отравления свинушками связаны с накоплением в них тяжелых металлов, в частности, свинца, хотя, конечно, рядом с дорогой не стоит собирать никакие грибы, — сказала Татьяна Бульонкова.
На форумах новосибирских грибников встречаются редкие сообщения о первых маслятах, однако фото самих грибов нет:
— Открыл грибной сезон. Заехал в Заельцовский просто глянуть грибные места, особо не надеясь. На солнечном пригорке нашел пару маслят средних размеров, не червивых. Вокруг и далее больше не обнаружил, — пишет пользователь под ником alexklassen на форуме НГС.
А первые съедобные грибы, которые пошли в Новосибирской области, — сморчки. Однако с ними нужно быть очень аккуратными. У сморчков есть собратья, которые опасны для человека, если их не отварить, — строчки и сморчковая шапочка. Здесь мы рассказывали, как различить их между собой, и публиковали карты грибных мест.