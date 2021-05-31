Маслята пошли? Какие грибы новосибирцы ищут в лесах прямо сейчас и какие из них могут быть опасны

В Новосибирской области появились первые подберезовики, трутовики, свинушки и маслята. Новосибирцы делятся фотографиями своих находок в соцсетях: давайте посмотрим, какие грибы сейчас ищут в лесах и чем они могут быть опасны.

В 20-х числах мая в Заельцовском парке новосибирцы заметили серно-желтый трутовик — гриб, который растет на стволах деревьев и пнях. Как указано в справочнике грибов Сибири Mycology.su, большинство трутовиков относятся к несъедобным грибам — это значит, что они не ядовиты, но по разным причинам не употребляемы в пищу. Чаще всего грибы не едят из-за неприятного вкуса или запаха, а также из-за жесткости.