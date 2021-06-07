Что собирать в июне: карта грибных мест — где искать подберезовики и шампиньоны

В НСО начался сезон сбора подберезовиков
Лето в Новосибирске началось хорошо — жара сменяется прохладой, а по области нередки дожди. Погода делает свое дело, и в лесах начинается активный грибной сезон. Многие новосибирцы предвкушают отличный отдых и запасаются корзинками. В лесах уже почти не найти сморчков, но наступает новый сезон.
Справочник грибов Сибири Mycology.su говорит о том, что июнь — месяц сбора белых грибов и подберезовиков. В Новосибирской области сейчас также можно найти шампиньоны и даже маслята. Но вот любителям опят и лисичек придется подождать — сейчас не сезон.
— У нас была медленная весна, а затем сразу жара, за ней несколько холодных дней с обильными дождями — после этого гриб должен массово появиться, если сейчас будет тепло. Особенно много должно быть в июне подберезовиков и маслят. Белый гриб появится уже ближе к концу месяца, — рассказала одна из авторов популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su, миколог-любитель Татьяна Бульонкова. — В этом году особо много шампиньонов — это видно по обочинам дорог. У дорог их, конечно, собирать не надо, а вот если на даче в теплице выросли, то этим нужно пользоваться.
Публикуем карты грибных мест Новосибирска и области, где чаще всего собирают белые грибы и подберезовики, а также где можно найти даже шампиньоны с маслятами.
Будьте внимательны — в лесах сейчас начался сезон свинушек.
— Свинушки — доказано, что ядовитый гриб, и есть много случаев, когда смерть или тяжелое поражение крови, почек и печени было достоверно связано с употреблением свинушек в пищу. Отваривание не удаляет и не разрушает вещество, ответственное за токсичный эффект, в отличие, например, от сморчковых шапочек, — рассказала один из авторов популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su, миколог-любитель Татьяна Бульонкова.
Сейчас самое время пройти наш тест и проверить, не окажетесь ли вы в реанимации после тихой охоты.
В начале мая под Новосибирском нашли необычный шарообразный гриб — ему приписывают целебные свойства и защищают его от сбора.