Что собирать в июне: карта грибных мест — где искать подберезовики и шампиньоны

— У нас была медленная весна, а затем сразу жара, за ней несколько холодных дней с обильными дождями — после этого гриб должен массово появиться, если сейчас будет тепло. Особенно много должно быть в июне подберезовиков и маслят. Белый гриб появится уже ближе к концу месяца, — рассказала одна из авторов популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su, миколог-любитель Татьяна Бульонкова. — В этом году особо много шампиньонов — это видно по обочинам дорог. У дорог их, конечно, собирать не надо, а вот если на даче в теплице выросли, то этим нужно пользоваться.

Публикуем карты грибных мест Новосибирска и области, где чаще всего собирают белые грибы и подберезовики, а также где можно найти даже шампиньоны с маслятами.