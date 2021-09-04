Новосибирцы обожают собирать грибы. Они везут из леса десятки ведер и каждый год спорят до хрипоты, как правильно их собирать.

Обычно образуются два лагеря. Первые, увидев в социальных сетях фотографии с выкрученными грибами (с нетронутыми, цельными ножками), нападают на грибника с недовольными высказываниями: «Что за варварство? Ты повредил мицелий! Теперь на этом месте ничего расти не будет». В свою очередь, попавший под обстрел негатива грибник обычно отвечает: «Это вы, когда режете гриб, ножку в земле оставляете. Она гниет и травит мицелий!». И так продолжается до бесконечности.