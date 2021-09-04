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Срезать грибы или выкручивать? Ставим точку в дискуссиях и даем четкий ответ (хватит ссориться!)

Чтобы узнать правильный ответ, мы спросили настоящего эксперта по грибам

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Самое главное — не портите сам грунт

Самое главное — не портите сам грунт

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Миколог объяснила, нужно ли грибы срезать или выкручивать

Новосибирцы обожают собирать грибы. Они везут из леса десятки ведер и каждый год спорят до хрипоты, как правильно их собирать.

Обычно образуются два лагеря. Первые, увидев в социальных сетях фотографии с выкрученными грибами (с нетронутыми, цельными ножками), нападают на грибника с недовольными высказываниями: «Что за варварство? Ты повредил мицелий! Теперь на этом месте ничего расти не будет». В свою очередь, попавший под обстрел негатива грибник обычно отвечает: «Это вы, когда режете гриб, ножку в земле оставляете. Она гниет и травит мицелий!». И так продолжается до бесконечности.

Мицелий — вегетативное тело гриба, находится обычно под землей. Он состоит из тонких нитей, опутывающих корни растений. Грибы, которые мы собираем, — его плодовое тело, необходимое для размножения.

Сегодня мы поставим точку в этих спорах. Как собирать грибы в нашем коротком видео рассказывает Ирина Горбунова, миколог и старший научный сотрудник Лаборатории низших растений ЦСБС СО РАН.

Нет никакой разницы, как вы будете собирать грибы. Главное — не лопатой с перекопкой грунта. Мицелий находится достаточно глубоко, и, чтобы его повредить, нужно хорошо постараться.

— Вы навредите ему, только если будете разрушать подстилку, почву, убирать валежник. Если вы срежете аккуратненько гриб или выкрутите его — ничего не произойдет, — объяснила Ирина Горбунова, миколог и старший научный сотрудник Лаборатории низших растений ЦСБС СО РАН. — Но нужно понимать, что грибы разные бывают. Если масленок и белый гриб вы сможете выкрутить, то сыроежку — нет, она просто сломается. Ее проще срезать. Многие считают, что если срезать и оставлять ножку — то начнется инфекция. Это не так. Если гриб не собран, он все равно гниет.

Что еще почитать про грибы


В Новосибирской области на прошлой неделе сибирячка нашла поляну с огромными грибами. Грибы в несколько раз больше руки Юлии Позолотиной росли в лесу Бердска, напротив ЛДС.

Сейчас самое время пройти наш тест и проверить, не окажетесь ли вы в реанимации после тихой охоты.

В сибирских лесах всё чаще стали встречаться черные грибы, похожие на лисички. Они пугают грибников своим необычным цветом, но эксперты говорят, что такие необычные лисички вполне съедобны.

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