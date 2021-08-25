В Новосибирской области сибирячка нашла поляну с гигантскими грибами
В Новосибирской области сибирячка нашла поляну с огромными грибами. Грибы, в несколько раз больше руки Юлии Позолотиной, росли в лесу Бердска напротив ЛДС. Как объяснила миколог, этот гриб съедобен и распространен в нашем регионе.
Как рассказала миколог-любитель Татьяна Бульонкова, такие грибы называют головачами гигантскими, или Calvatia gigantea.
— Он похож на дождевик и является его близким родственником. В Новосибирской области он встречается и растет в лесу. Но их в несколько раз больше на Алтае, — рассказала корреспонденту НГС миколог-любитель Татьяна Бульонкова.
Молодые экземпляры этого гриба — съедобные и вкусные.
Новосибирцы всё чаще сталкиваются в лесах с необычными грибами. Среди них попадаются очень редкие, интересные и даже пугающие экземпляры. Рассказываем и показываем, что вы можете увидеть в лесу.