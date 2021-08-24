Кораллы на деревьях, гриб Юноны и земляные звезды — что в новосибирских лесах удивляет грибников

Новосибирцы всё чаще сталкиваются в лесах с необычными грибами. Среди них попадаются очень редкие, интересные и даже пугающие экземпляры. Рассказываем и показываем, что вы можете увидеть в лесу.



— Главное правило для всех грибников — это собирать только хорошо знакомые вам грибы. Никогда не берите незнакомые и даже если вы хоть немного в них сомневаетесь. Это убережет вас от неприятных последствий, — рассказала корреспонденту НГС Ирина Горбунова, миколог и старший научный сотрудник Лаборатории низших растений ЦСБС СО РАН.