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Кораллы на деревьях, гриб Юноны и земляные звезды — что в новосибирских лесах удивляет грибников

Многие из грибов находятся в Красной книге

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Также сейчас новосибирцы собирают гигантские белые грибы и подберезовики

Также сейчас новосибирцы собирают гигантские белые грибы и подберезовики

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Новосибирцы находят в лесах грибы-кораллы и земляные звезды

Новосибирцы всё чаще сталкиваются в лесах с необычными грибами. Среди них попадаются очень редкие, интересные и даже пугающие экземпляры. Рассказываем и показываем, что вы можете увидеть в лесу.

— Главное правило для всех грибников — это собирать только хорошо знакомые вам грибы. Никогда не берите незнакомые и даже если вы хоть немного в них сомневаетесь. Это убережет вас от неприятных последствий, — рассказала корреспонденту НГС Ирина Горбунова, миколог и старший научный сотрудник Лаборатории низших растений ЦСБС СО РАН.

Грибы, похожие на кораллы

Гриб очень красивый, но редкий

Гриб очень красивый, но редкий

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В районе станции Мочище читатели НГС встретили грибы, похожие на кораллы.

— Это гериций коралловидный, — объяснила Ирина Горбунова. — Краснокнижный вид.

Гриб съедобен в молодом возрасте, но включен в Красную книгу Новосибирской области, поэтому лучше его не брать.

Гриб Юноны

Этот гриб можно встретить на мертвой древесине лиственных пород

Этот гриб можно встретить на мертвой древесине лиственных пород

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По словам специалиста, найденный гриб похож на Gymnopilus spectabilis — гимнопил Юноны или огневку видную. Согласно справочнику Mycology.su гриб, предположительно, ядовит и обладает галлюциногенными свойствами.

— Но с наличием в гимнопиле Юноны галлюциногенных токсинов — гимнопилина (Gymnopilin) и псилоцибина (Psilocybin) определенно существует путаница. Большинство публикаций о нахождении этих веществ описаны для гимнопила примечательного (Gymnopilus spectabilis) без указания авторов этого таксона. Грибов с таким именем было два, кого именно изучали химики, определить пока затруднительно, — говорится в справочнике.

Лучше всего обходить этот гриб стороной — он точно несъедобен.

Земляные звездочки

Гриб еще не успел раскрыться

Гриб еще не успел раскрыться

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Новосибирцы находят необычные яйца в земле — большинство из них раскроется в ближайшее время, а некоторые уже лопнули. В итоге эти грибы примут форму звезды.

— Это земляная звездочка (Geastrum) — гастеромицет. Для определения вида нужно плодовое тело. На фото не всё понятно, — объяснила Ирина Горбунова.

Такие грибы несъедобны, но на фото выглядят эффектно, когда раскрываются.

Некоторые новосибирцы уже нашли раскрывшиеся звездочки

Некоторые новосибирцы уже нашли раскрывшиеся звездочки

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Выглядит неприлично и воняет

Гриб съедобен, когда еще совсем молодой и имеет форму яйца

Гриб съедобен, когда еще совсем молодой и имеет форму яйца

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Мутинус равенелли сразу привлекает к себе внимание — у него очень необычная форма и отвратительный запах. Этот экземпляр был найден в ДНТ «Иней-2».

— Этот гриб обычно всех очень удивляет. Находится в Красной книге Новосибирской области. Думаю, что в будущем будет ставиться вопрос об его исключении после дополнительных исследований, потому что он часто растет в антропогенных местах. Разносится мухами в богатые органикой места, — говорит Ирина Горбунова, миколог и старший научный сотрудник Лаборатории низших растений ЦСБС СО РАН.

Гриб съедобен, когда еще совсем молодой и имеет форму яйца.

Гриб «с капельками крови»

Не нужно брать этот гриб — он несъедобен

Не нужно брать этот гриб — он несъедобен

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Жители Новосибирска всё чаще встречают грибы, на которых можно заметить красные капли. Они напоминают чем-то кровь, — отсюда и прозвище «кровоточащий зуб». Такие грибы встретили в Ордынском заказнике и в Кудряшах.

Как объяснил Дмитрий Агеев, один из авторов сборника «Грибы Сибири», это гиднеллум ржавчинный. Чаще всего он ничем не примечательный, и красные капли появляются не у всех грибов. Он несъедобен и для Западной Сибири считается абсолютно обычным видом.

Красные пятна называются гуттацией. Они появляются из-за высокой влажности, а красные они из-за пигмента в самом грибе. Из-за него раньше гиднеллум ржавчинный использовали для окрашивания ткани.

Гигантские грибы

Прекрасная погода привела к тому, что многие грибы быстро растут и достигают гигантских размеров. Чаще всего это касается белых грибов и подберезовиков.

Гриб весом в 723 грамма!

Гриб весом в 723 грамма!

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— Собрали в Ордынском районе, — рассказал читатель НГС.

Один из грибов легко занимает площадь сложенной вдвое газеты

Один из грибов легко занимает площадь сложенной вдвое газеты

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Такие грибы и держать тяжело!

Такие грибы и держать тяжело!

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Грибы из Мошковского района, собраны у села Успенка

Грибы из Мошковского района, собраны у села Успенка

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«Улов» из села Пушкарево

«Улов» из села Пушкарево

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Гриб из Ботсада

Гриб из Ботсада

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Что еще почитать про грибы


Новосибирцы в эти выходные решили потратить время с пользой и отправились в лес за грибами. Погода была чудесная — дожди сменялись теплом, поэтому было на что поохотиться. Но такой ажиотаж вызвал даже пробки на подъездах к самым заветным местам.

Сейчас самое время пройти наш тест и проверить, не окажетесь ли вы в реанимации после тихой охоты.

В начале мая под Новосибирском нашли необычный шарообразный гриб — ему приписывают целебные свойства и защищают его от сбора.

В сибирских лесах всё чаще стали встречаться черные грибы, похожие на лисички. Они пугают грибников своим необычным цветом, но эксперты говорят, что такие необычные лисички вполне съедобны.

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грибылесядовитые грибы
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