«Грибников — миллиард»: новосибирцы ринулись в леса за грибами — рассказываем, где их слишком много

Новосибирцы ринулись за грибами и возвращаются с полными багажниками
Новосибирцы в эти выходные решили потратить время с пользой и отправились в лес за грибами. Погода была чудесная — дожди сменялись теплом, поэтому было на что поохотиться. Но такой ажиотаж вызвал даже пробки на подъездах к самым заветным местам.
Наибольшей популярностью пользуются сейчас Караканский бор, Кудряшовский бор и места у Плотниково. Если вы не любите жесткую конкуренцию, то лучше выбрать другие места для охоты за грибами. Мы посмотрели, что удалось собрать новосибирцам.
— Были и мы в Каракане, в 08:11 попали в пробку в Завьялово. Были в шоке. На мостик стояли в очереди, были пятнадцатой машиной, и за нами еще стояли. На каждом месте машин куча, от 5 до 10 стояло. Гриб есть, но 60% уже съели червячки, а то и больше, радовали моховики чистенькие, но мало еще. Прогулкой довольны, особенно детки, — рассказала участница группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2021».
— Каракан радует. Идет слой. Грибов много, а грибников — миллиард. Друг за другом пылесосят лес. Гриб чистый, маленький в основном. Не дают и не дадут вырасти. Собирали
— Караканский бор. Итог за 3 часа сбора — на фото. Грибалкой довольна. Машин и народу много. Я забыла свой сверток, заехали первый раз не туда, второй раз — снова, я уже: «Да давай здесь останемся», тем более никого не было. Это потом как тараканы набежали, мох весь разворотили и ушли с пустыми корзинами. Что скажу по грибу: очень много попадалось молодняка — день или ночь от роду, весь 100% чистейший, пойдет на маринование. Немного набрала моховика. Чистенький. В общем, кто рано встает, тому бор дает! — поделилась своими впечатлениями сибирячка.
— Караканский бор, с 06:00 до 14:00, вдвоем. Белый на 95% чистый, моховики и маслята похуже, много червивых. Любители брусники также будут рады, она на каждом шагу, где есть мох, — утверждает пользователь группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2021».
— Сегодня в районе Плотниково собрали белых
— Приехали в 16:00 в Караканский бор, грибников — атас! Что нашли, то наше, очень приятно! Подышали свежим воздухом. Единственное, что расстраивало, — это жуткое мародерство. Мох в некоторых местах прям вырван. Если вы так будете обращаться с природой ради наживы любыми способами, данное место просто перестанет нас радовать, — уверена одна из участниц группы.
Что еще почитать про грибы
Сейчас самое время пройти наш тест и проверить, не окажетесь ли вы в реанимации после тихой охоты.
В начале мая под Новосибирском нашли необычный шарообразный гриб — ему приписывают целебные свойства и защищают его от сбора.
В сибирских лесах всё чаще стали встречаться черные грибы, похожие на лисички. Они пугают грибников своим необычным цветом, но эксперты говорят, что такие необычные лисички вполне съедобны.
Ранее дачники обнаружили редкий краснокнижный гриб в ДНТ «