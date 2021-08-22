«Грибников — миллиард»: новосибирцы ринулись в леса за грибами — рассказываем, где их слишком много

Новосибирцы в эти выходные решили потратить время с пользой и отправились в лес за грибами. Погода была чудесная — дожди сменялись теплом, поэтому было на что поохотиться. Но такой ажиотаж вызвал даже пробки на подъездах к самым заветным местам.

Наибольшей популярностью пользуются сейчас Караканский бор, Кудряшовский бор и места у Плотниково. Если вы не любите жесткую конкуренцию, то лучше выбрать другие места для охоты за грибами. Мы посмотрели, что удалось собрать новосибирцам.