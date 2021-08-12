В лесах под Новосибирском нашли странные черные грибы — их называют «трубой смерти»

Новосибирцы находят в лесах странные съедобные черные грибы
В сибирских лесах всё чаще стали встречаться черные грибы, похожие на лисички. Они пугают грибников своим необычным цветом, но эксперты говорят, что такие необычные лисички вполне съедобны.
Вороночник рожковидный — вкусный гриб, в пищу обычно употребляется его воронка, ножка жестковата и мало кому придется по вкусу. В Европе такой гриб считается деликатесом.
— Из-за формы и внешнего вида в Финляндии этот гриб называют «черный рожок», в Германии — «трубой мертвых», во Франции — «трубой смерти», а в Англии — «рогом изобилия», — говорит миколог-любитель, один из авторов популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su Татьяна Бульонкова.
Гриб растет большими скученными группами почти всегда среди мхов, в лиственных и смешанных лесах, предпочитает влажные места.
Это не первая необычная находка в лесах под Новосибирском. На этой неделе дачники обнаружили редкий краснокнижный гриб в ДНТ «Иней-2». Мутинус равенелли сразу привлек внимание новосибирцев — у него очень необычная форма и отвратительный запах.
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В начале мая под Новосибирском нашли необычный шарообразный гриб — ему приписывают целебные свойства.