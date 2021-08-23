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Новосибирцы находят в лесах области «кровавые» грибы

На обычном грибе появляются красные капли с жидкостью

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Схожесть с каплями крови может напугать впечатлительных новосибирцев

Схожесть с каплями крови может напугать впечатлительных новосибирцев

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Грибы с «каплями крови» обнаружили новосибирцы

Жители Новосибирска обнаружили одновременно в разных местах необычные грибы. На них есть красные капли, которые чем-то напоминают капли крови, — отсюда и прозвище «кровоточащий зуб». Читатели НГС нашли такие грибы в Ордынском заказнике и в Кудряшах.

Как объяснил Дмитрий Агеев, один из авторов сборника «Грибы Сибири», это Гиднеллум ржавчинный. Чаще всего он ничем не примечательный и красные капли появляются не у всех грибов. Он не съедобен и для Западной Сибири считается абсолютно обычным видом.

— Встречается в сосновых борах на бедных песчаных почвах, требователен к химическому составу почвы — не переносит увеличения содержания азота и органических веществ. Гиднеллум ржавчинный можно встретить как в практически ненарушенных местообитаниях — сухих старовозрастных борах, так и в местах с явными следами деятельности человека — на старых отвалах вдоль лесных дорог, вокруг ям и бугров, оставленных тяжелой техникой, вдоль тропинок, — написано в статье «Грибов Сибири».

Красные пятна, как объяснил Дмитрий Агеев, по-научному называются гуттацией. Такие пятна появляются из-за высокой влажности, а красные они из-за пигмента в самом грибе. Из-за этого же пигмента раньше Гиднеллум ржавчинный использовали для окрашивания ткани.

Редкий краснокнижный гриб нашли в ДНТ «Иней-2». Мутинус равенелли сразу привлек внимание новосибирских дачников — у него очень необычная форма и отвратительный запах.

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