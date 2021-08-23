Новосибирцы находят в лесах области «кровавые» грибы

Жители Новосибирска обнаружили одновременно в разных местах необычные грибы. На них есть красные капли, которые чем-то напоминают капли крови, — отсюда и прозвище «кровоточащий зуб». Читатели НГС нашли такие грибы в Ордынском заказнике и в Кудряшах.

Как объяснил Дмитрий Агеев, один из авторов сборника «Грибы Сибири», это Гиднеллум ржавчинный. Чаще всего он ничем не примечательный и красные капли появляются не у всех грибов. Он не съедобен и для Западной Сибири считается абсолютно обычным видом.