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Криминал Падение крана в Евробереге Виновный в гибели крановщицы в Новосибирске получил условный срок — женщина упала с высоты в 40 метров

Виновный в гибели крановщицы в Новосибирске получил условный срок — женщина упала с высоты в 40 метров

Трагедия произошла в июне прошлого года

2 923
10 комментариев

Виновному дали два года года условно с таким же испытательным сроком

Источник:

Октябрьский районный суд приговорил к двум годам условно виновного в падении строительного крана. В результате происшествия погибла женщина. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Инцидент произошел 15 июня прошлого года на строительной площадке ЖК «Европейский берег». Подсудимый, 38-летний мужчина, был ответственным лицом за промышленную безопасность на строительном объекте.

— Кран опрокинулся при перемещении к месту демонтажа. К тому моменту все строительные работы на площадке были завершены. Для этого его начали перегонять к краю путей. По пока невыясненным причинам подъемный механизм сбил тупиковые упоры и опрокинулся. К сожалению, сотрудница подрядной организации, находящаяся в тот момент в кабине, погибла. Мы начали внутреннее расследование, — сообщали в июне 2023 года подробности происшествия в компании «Брусника».

Суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба и смерть человека).

В ведомстве сообщили, что подсудимый, который работал в подрядной организации, нарушил требования промышленной безопасности. Техническое обслуживание башенного крана не провели вовремя. Это привело к тому, что он упал во время строительства.

— В момент падения в кабине находилась машинист башенного крана, которая выпала из кабины с высоты 40 метров, — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, упавший кран повредил припаркованные рядом автомобили — сумма ущерба составила более 13 миллионов рублей.

Потерпевшим был полностью возмещен материальный ущерб. Суд также удовлетворил исковые требования о компенсации морального вреда в пользу родственников погибшей крановщицы — 1,9 миллиона рублей. Виновному работнику суд назначил два года условно и испытательным сроком в два года.

Один из коллег погибшей крановщицы ранее рассказал о том, какой была женщина.

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Комментарии
10
Гость
1 час
Копеечные выплаты. Соболезнования семье погибшей. Выплаты должны начинаться минимум от 5 миллионов.
Простой сибиряк
55 минут
Если срок условный,значит и гибель была условная?
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