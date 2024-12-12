Номера вместо комнат: НГУ планирует переделать часть общежития под гостиницу для родителей

По словам представителя университета, пять этажей ректорского корпуса изначально были запроектированы под гостиницу Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирский государственный университет (НГУ) планирует перестроить часть общежития под гостиницу. Такую заявку рассмотрели на комиссии по подготовке правил землепользования и застройки.

Согласно документам комиссии, НГУ просит добавить к двум участкам вид разрешенного использования — «гостиницы». Это касается корпуса на улице Пирогова, 1 и части общежития на улице Ляпунова, 2.

— Половину здания общежития планируем перестроить под гостиницу. Всего там 600 мест, 300 мест отдадим под студенческую гостиницу с комфортабельными номерами, там смогут остановиться родители, когда привозят детей на поступление, либо приезжают в гости, — сообщил представить НГУ на комиссии.

По поводу здания на Пирогова, 1 представитель университета отметил, что изначально главное здание называлось «корпус ректората с временным пребыванием гостей», сейчас документы приводят в соответствие.

— Пять этажей занимает ректорат, еще пять верхних этажей запроектированы и построены под гостиницу. Там порядка 70 номеров. Ничего нового строить не будем, — отметил представитель.

Комиссия отправила вопросы на общественные обсуждения, после примут решение о добавлении нового вида использования. Как сообщили в пресс-службе НГУ, университет действительно планирует перевести в гостиницу часть общежития на Ляпунова, 2, а именно помещения с 5 по 9 этажи.

— Это будет студенческая гостиница, в которой смогут проживать городские студенты, родители иногородних обучающихся, когда они навещают своих детей, абитуриенты и их родители в период поступления, участники студенческих конференций, олимпиад и так далее. Цены будут более доступные, если сравнивать с другими гостиницами в Академгородке, — добавили в пресс-службе.

В ректорском корпусе, сообщили в НГУ с 7 по 11 этаж административного блока изначально были предусмотрены гостиницы. Сейчас университет ведет работу по сертификации и присвоению категории гостиницы. Внутри смогут останавливаться участники научных конференций, мероприятий, которые проводятся в НГУ и Академгородке.