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Животные Еще чуть-чуть и 7 кг: в Новосибирске пристраивают кота с пухлыми щечками — он разъелся в подвале

Еще чуть-чуть и 7 кг: в Новосибирске пристраивают кота с пухлыми щечками — он разъелся в подвале

Кот Раджа Ратна живет в приюте

1 348
10 комментариев

Кот появился в искитимском подвале

Источник:

В Новосибирске ищут хозяев для крупного рыжего кота, живущего в приюте. Ему дали имя Раджа Ратна в честь самого крупного рубина.

История этого кота началась в Искитиме. Его подбросили в подвал многоэтажки, где он разъелся до формы шара. Сейчас вес кота составляет 6,67 кг. Подкармливающие бездомных животных люди часто отдают им объедки со своего стола, что может привести к таким последствиям, как у Раджи. Волонтеры ему подобрали сбалансированное питание. Имя он получил в честь самого крупного из найденных за всю историю рубинов «Раджа ратна» (в переводе «Царь самоцветов»).

У кота веснушчатый нос

Источник:

— Наш Раджа Ратна жирен, труслив и трогателен. В клетке сидит в одной позе, смотрит обиженно. Когда насыпаем ему корм, ждёт, пока отойдём и можно будет подобраться к миске. На руках скатывается клубком и прячет морду под мышку, — рассказал о поведении подопечного руководитель приюта «Наследие Бастет» Имран Тано.

Будущим хозяевам надо будет продолжать следить за весом Раджи и проводить ежегодный чек-ап в ветклинике — ожирение у кошек плохо сказывается на сердце и других внутренних органах.

Раджа Ратна станет участником ярмарки-раздачи «День Хвоста», которая состоится 21 декабря в «Ройял Парке» на Красном проспекте, 101. С этим котом, а также с другими подопечными приютов, можно будет познакомиться с 12:00 до 18:00 на -2 этаже (парковка).

В ноябре последний бесплатный мейн-кун из питомника нашел дом, кошку переименовали из Клостридии в Марго.

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Комментарии
11
265831582
17 минут
Кот - очарование. Здоровья и найти хороший дом! А корреспонденту спасибо за заметку и двойка за дважды употребленное ЖЫ.
280271420
1 минута
Я тоже спасла кота с улицы, отъелся- 8кг
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