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Здоровье Что происходит с шестью поликлиниками в Новосибирске: к работе готова только половина

Что происходит с шестью поликлиниками в Новосибирске: к работе готова только половина

Три поликлиники могут открыться в Новосибирске ближайшие месяцы

952
8 комментариев

Поликлиника на Виталия Потылицына достроена, но не работает

Источник:

В Новосибирске не могут открыть готовую поликлинику из-за прохождения проверки Роспотребнадзора. Об этом рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время пресс-конференции.

Сейчас из шести поликлиник по договору государственно-частного партнерства построены три. Поликлиника на улице Виталия Потылицына даже прошла все процедуры по приемки со стороны строительного контроля. Но до сих пор не открыта.

— В связи с тем, что это проект комплексный и его нужно передать с инвентарем и самое главное с лицензией, объекты были предъявлены Роспотребнадзору. В ходе проверок Роспотребнадзор выявил не соблюдение СанПИНов, — рассказал Андрей Травников.

Как объяснил губернатор, один из ярких примеров — краска. По современным санитарным требованиям, на стенах должно быть покрытие, позволяющее проводить антибактериальную обработку. Но был применен другой материал.

— Частный партнер попытался сослаться, что есть заключение Главгосэкспертизы и пусть теперь Минздрав области за свой счет переделывает. К чести концессионера нужно признать, что спорил он не долго. Напомнили, что комплексный контракт, вплоть до эксплуатации. И соответственно он за свой счет без предъявления расходов все замечания устранил. Проблема только в том, что приходится это делать поэтапно, — объяснил глава региона.

Ожидается, что в эту поликлинику врачи смогут заехать в ближайшее время. Если не до нового года, то в сразу после новогодних праздников, добавил губернатор. Еще две поликлиники могут запустить в первых месяцах 2025 года.

Сложнее ситуация сложилась с поликлиниками на левом берегу. На них не удалось привлечь достаточное количество грантов и бюджетных кредитов. Часть финансирования остается в коммерческих банках. Из-за высокой ставки правительство сейчас стоит перед выбором: либо остановить стройку и ждать снижение ключевой ставки, либо забрать объект и дальше продолжить достраивать за счет средств бюджета.

В Новосибирске в шести школах, которые не смогли построить по концессии, идет инвентаризация, а власти пытаются найти выход из ситуации. О возможных способах решения проблемы рассказал депутат Законодательного собрания Новосибирской области

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Комментарии
11
Мегахряк
10 минут
Предлагаю НГСу ввести вечернюю рубрику - Губернаторские сказки на ночь )
275239151
14 минут
А могут и не открыться
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