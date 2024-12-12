В Wildberries отреагировали на ограбление пункта выдачи в Новосибирске — заявление компании

В ПВЗ будет проведена инвентаризация Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU











Wildberries возьмет на себя расходы за товары, которые украли с пункта выдачи в Новосибирске. Об этом говорится в официальном ответе компании на запрос редакции НГС. Инцидент произошел ночью 11 декабря — товар вынесли из отделения на улице Дубравы.

В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что заявление в полицию поступило от представителей компании, а сейчас проводится расследование. Покупателям через приложение сообщили о временном закрытии пункта выдачи товаров.

— Мы активно содействуем следствию и предоставляем всю необходимую информацию для работы правоохранителей. На ПВЗ в ближайшее время проведут инвентаризацию товаров для определения суммы ущерба. Wildberries за свой счёт повторит заказы покупателей на утраченные товары в случае их наличия на маркетплейсе, это не потребует для пользователя дополнительной оплаты, — ответили корреспонденту НГС в Wildberries.

Если аналогов товаров не будет, то в личном кабинете клиенту придет уведомление об отмене заказа и вернется его стоимость. В компании добавили, что продавцам также компенсируется стоимость утерянных товаров.