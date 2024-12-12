НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-9°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-9°

пасмурно, без осадков

ощущается как -15

5 м/c,

южн.

 754мм 64%
Подробнее
5 Пробки
USD 103,27
EUR 108,56
Смерть дорожает
Что дарить родителям
Как ехать по площади Кирова
Копим на будущее
Власти против школы
Нейродеды Морозы
Наряд на корпоратив за 50 рублей
Новости в Telegram
Криминал В Wildberries отреагировали на ограбление пункта выдачи в Новосибирске — заявление компании

В Wildberries отреагировали на ограбление пункта выдачи в Новосибирске — заявление компании

Организация планирует взять расходы на себя

2 104
8 комментариев

В ПВЗ будет проведена инвентаризация

Источник:

Wildberries возьмет на себя расходы за товары, которые украли с пункта выдачи в Новосибирске. Об этом говорится в официальном ответе компании на запрос редакции НГС. Инцидент произошел ночью 11 декабря — товар вынесли из отделения на улице Дубравы.

В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что заявление в полицию поступило от представителей компании, а сейчас проводится расследование. Покупателям через приложение сообщили о временном закрытии пункта выдачи товаров.

— Мы активно содействуем следствию и предоставляем всю необходимую информацию для работы правоохранителей. На ПВЗ в ближайшее время проведут инвентаризацию товаров для определения суммы ущерба. Wildberries за свой счёт повторит заказы покупателей на утраченные товары в случае их наличия на маркетплейсе, это не потребует для пользователя дополнительной оплаты, — ответили корреспонденту НГС в Wildberries.

Если аналогов товаров не будет, то в личном кабинете клиенту придет уведомление об отмене заказа и вернется его стоимость. В компании добавили, что продавцам также компенсируется стоимость утерянных товаров.

Этой осенью в рабочем поселке Пашино двое неизвестных ограбили ювелирный ломбард.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Октябрьский район Новосибирска Ограбление Кража Пункт выдачи Wildberries Wildberries Wildberries в Новосибирске Пункт выдачи заказов Заказ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Антонин Новый
28 минут
"Wildberries возьмет на себя расходы за товары, которые украли с пункта выдачи в Новосибирске." а могло быть как-то по другому?
Гость
21 минута
Это понятно, расходы на себя. А что же правоохранители, уже можно и не суетиться? Дело житейское.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Даже ностальгия перестала работать»: журналистка НГС посмотрела новогоднюю комедию о селебах — почему новый фильм ее расстроил
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
«Даем друг другу в долг»: как раздельный бюджет помогает не грызться с женой. Откровенный монолог мужа
Анонимное мнение
Мнение
«На капоте двойной окрас, на месте логотипа — шпатлевка»: сибирячка купила нового «китайца» в салоне — машина оказалась битой
Анонимное мнение
Мнение
Стильные люди и толпы бездомных. Блогер провела неделю во Франции и Испании — что ее поразило
Анонимное мнение
Мнение
Черное или Красное? Туристка сравнила отдых в Анапе и Египте
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Оник,51

Вячеслав,34

Керамист Чайников,42

Сергей,48

петр,57

Ахат,33

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление