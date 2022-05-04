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Новосибирцы насобирали первых грибов за выходные: смотрим, с чем они вернулись из леса. Фото урожая

Также рассказываем, где уже можно было найти сморчки

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В лесах грибы только начались, на следующих выходных новосибирцы рассчитывают собрать намного больше

В лесах грибы только начались, на следующих выходных новосибирцы рассчитывают собрать намного больше

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Грибники в Новосибирской области на первых праздничных выходных открыли сезон — им удалось набрать первые корзинки со сморчками.

К семейству сморчковых относятся два наиболее встречающихся весной в НСО съедобных гриба — сморчковая шапочка и сморчок высокий. Новосибирцы называют сморчками и те, и те грибы, но разница в них всё-таки есть — во вкусовых качествах, а также в том, что сморчковую шапочку нужно обязательно отварить.

Смотрим, что, а главное, где удалось собрать грибникам на длинных выходных.

Грибной сезон только начался

Грибной сезон только начался

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Грибы в Искитимском районе, <b class="_">от Лебедевки по направлению к Сосновке</b>

Грибы в Искитимском районе, от Лебедевки по направлению к Сосновке

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— Всё, что нашел. Полдня, где пригрело солнышко, там немного есть, а так нет еще, надеюсь? скоро пойдут, как люди говорят, — отметил грибник Саша.

— Рановато еще, дней пять теплых нужно. Сегодняшний улов — 7 штук. С почином, — поздравил на форуме НГС грибников читатель

— Рановато еще, дней пять теплых нужно. Сегодняшний улов — 7 штук. С почином, — поздравил на форуме НГС грибников читатель

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— Начался пласт грибов. Думаю, что в полную собирать будем на следующих выходных, — отметил читатель НГС/

Но некоторые новосибирцы хвастаются и более внушительным сбором.

Грибы собраны за <b class="_">Раздольным</b>

Грибы собраны за Раздольным

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Грибник смог набрать внушительное количество сморчковых шапочек

Грибник смог набрать внушительное количество сморчковых шапочек

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Грибы из <b class="_">Жеребцово</b>

Грибы из Жеребцово

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Грибы есть и в <b class="_">Первомайском районе</b> Новосибирска

Грибы есть и в Первомайском районе Новосибирска

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Грибной сезон открыт. Самое время разобраться, чем отличается сморчковая шапочка и высокий сморчок, а также как определить опасный строчок. Также публикуем карту грибных мест, куда уже можно отправляться на тихую охоту.

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