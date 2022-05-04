Новосибирцы насобирали первых грибов за выходные: смотрим, с чем они вернулись из леса. Фото урожая
Также рассказываем, где уже можно было найти сморчки
Грибники в Новосибирской области на первых праздничных выходных открыли сезон — им удалось набрать первые корзинки со сморчками.
К семейству сморчковых относятся два наиболее встречающихся весной в НСО съедобных гриба — сморчковая шапочка и сморчок высокий. Новосибирцы называют сморчками и те, и те грибы, но разница в них всё-таки есть — во вкусовых качествах, а также в том, что сморчковую шапочку нужно обязательно отварить.
Смотрим, что, а главное, где удалось собрать грибникам на длинных выходных.
— Всё, что нашел. Полдня, где пригрело солнышко, там немного есть, а так нет еще, надеюсь? скоро пойдут, как люди говорят, — отметил грибник Саша.
— Начался пласт грибов. Думаю, что в полную собирать будем на следующих выходных, — отметил читатель НГС/
Но некоторые новосибирцы хвастаются и более внушительным сбором.
Грибной сезон открыт. Самое время разобраться, чем отличается сморчковая шапочка и высокий сморчок, а также как определить опасный строчок. Также публикуем карту грибных мест, куда уже можно отправляться на тихую охоту.