Новосибирцы насобирали первых грибов за выходные: смотрим, с чем они вернулись из леса. Фото урожая

Грибники в Новосибирской области на первых праздничных выходных открыли сезон — им удалось набрать первые корзинки со сморчками.



К семейству сморчковых относятся два наиболее встречающихся весной в НСО съедобных гриба — сморчковая шапочка и сморчок высокий. Новосибирцы называют сморчками и те, и те грибы, но разница в них всё-таки есть — во вкусовых качествах, а также в том, что сморчковую шапочку нужно обязательно отварить.



Смотрим, что, а главное, где удалось собрать грибникам на длинных выходных.