Собирают на варенье и цукаты: что новосибирцы привозят из леса, пока нет грибов
С пустыми корзинками они не возвращаются
Новосибирцы вместо грибов собирают сейчас в лесу сосновые шишки. Горожане решили не откладывать в сторону корзинки из-за засухи и похолодания.
Пользователи группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2022» пишут, что из шишек они делают варенье и сладкие цукаты. Сейчас самое идеальное время для их сбора — шишки небольшие.
На следующей неделе новосибирцы ждут уже возобновления грибного сезона. В регионе прошли проливные дожди и грозы, но при этом холодно.
— Нам нужно просто, чтобы пролило хорошенько и не высыхало опять в каменную корку. Должно хорошо промочить почву, чтобы в лесу парило, — объяснила Татьяна Бульонкова, миколог-любитель, один из авторов популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su
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