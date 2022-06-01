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По грибы, по ягоды

Собирают на варенье и цукаты: что новосибирцы привозят из леса, пока нет грибов

С пустыми корзинками они не возвращаются

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Сейчас самое идеальное время для их сбора — шишки небольшие

Сейчас самое идеальное время для их сбора — шишки небольшие

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Новосибирцы вместо грибов собирают сейчас в лесу сосновые шишки. Горожане решили не откладывать в сторону корзинки из-за засухи и похолодания.

Пользователи группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2022» пишут, что из шишек они делают варенье и сладкие цукаты. Сейчас самое идеальное время для их сбора — шишки небольшие.

Кто-то уже успел сварить даже варенье

Кто-то уже успел сварить даже варенье

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На следующей неделе новосибирцы ждут уже возобновления грибного сезона. В регионе прошли проливные дожди и грозы, но при этом холодно.

— Нам нужно просто, чтобы пролило хорошенько и не высыхало опять в каменную корку. Должно хорошо промочить почву, чтобы в лесу парило, — объяснила Татьяна Бульонкова, миколог-любитель, один из авторов популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su

Интересное о грибах


Новосибирцы собирают не только грибы, но и папоротник с луком. Рассказываем, где их найти.

В нашей постоянной рубрике «По грибы, по ягоды» мы разобрались вместе с микологом, оставит ли засуха нас совсем без грибов в этом году.

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