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Город Более 20 млн рублей на снос аварийных домов потратила за год мэрия Новосибирска

Более 20 млн рублей на снос аварийных домов потратила за год мэрия Новосибирска

За 2024 аварийными признали еще 24 многоквартирных дома

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2 комментария

Расселили за год 37 домов

Источник:

В 2024 году мэрия Новосибирска потратила 24 млн 707 тысяч рублей на снос аварийных домов. Об этом редакции НГС сообщили в пресс-центре городской администрации.

— В текущем году полностью расселены 37 аварийных многоквартирных дома, в том числе дома, к расселению которых приступили в 2023 году, а также мэрией города Новосибирска снесен 31 дом, — сообщили в мэрии.

Также НГС сообщили, что в 2024 году в Новосибирске признали аварийными 24 многоквартирных дома, в которых проживает 567 человек. Расселить их планируют до 2036 года.

В 2025 году на снос аварийного жилья в бюджете города предусмотрено 32 млн 780 тысяч рублей.

Ранее мэрия назвала число новосибирцев, которые живут в аварийных домах.

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Комментарии
2
Гость
16 минут
Сколько потратили - пару, тройку спичек😉😂😂😂
Гость
12 минут
🔥 Hовости за 12 декабря - Ocвобождены посёлки Заря (ДНР) и Новоивановка (Курская обл) 👍🎉 - Oтбиты - 16 🥩-атак жЫвотных - Прибитo и ранено - >1545 UA-🐷🐷 (>699,6 тыс. с июня 23, вкл. >40,0 тыс. у Курска) - Pазбито - >41 ед. техники (>33,5 тыс. с июня 23) - Накрыто - 137 объектов и мест кучкования зверья, вкл. склад БК и цех про-ва БПЛА - Сбито ПВО - 37 БПЛА и 4 реакт. снаряда 🔸 Армия Росси продолжает крушить врага и наступать по всему фронту, приближая Победу над поrаной НАТО-Украиной и всем коллективным Западом! 👍
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