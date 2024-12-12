Более 20 млн рублей на снос аварийных домов потратила за год мэрия Новосибирска

Расселили за год 37 домов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В 2024 году мэрия Новосибирска потратила 24 млн 707 тысяч рублей на снос аварийных домов. Об этом редакции НГС сообщили в пресс-центре городской администрации.

— В текущем году полностью расселены 37 аварийных многоквартирных дома, в том числе дома, к расселению которых приступили в 2023 году, а также мэрией города Новосибирска снесен 31 дом, — сообщили в мэрии.

Также НГС сообщили, что в 2024 году в Новосибирске признали аварийными 24 многоквартирных дома, в которых проживает 567 человек. Расселить их планируют до 2036 года.

В 2025 году на снос аварийного жилья в бюджете города предусмотрено 32 млн 780 тысяч рублей.