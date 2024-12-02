Мэрия назвала число новосибирцев, живущих в аварийных домах — таких горожан больше 10 тысяч

Больше всего аварийных домов находится в Первомайском районе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Больше 10 тысяч человек живут в аварийных домах в Новосибирске. Об этом НГС сообщили в пресс-центре мэрии со ссылкой на управление по жилищным вопросам.

Как уточнили в городской администрации, по состоянию на 27 ноября на территории Новосибирска есть 500 аварийных многоквартирных домов, в которых проживает 12 223 человека. В пресс-центре также назвали район, где больше всего ветхого жилья.

— На сегодняшний день в Первомайском районе города Новосибирска находится наибольшее количество домов, признанных аварийными и подлежащими сносу — 130, — сообщили в мэрии.

В мэрии напомнили о том, что расселение аварийного жилищного фонда проводят в рамках реализации договоров развития застроенных территорий, КРТ (комплексного развития территорий), а также программных мероприятий за счет бюджета.

Очередность расселения зависит от даты признания их аварийными. Переселение вне очереди обусловлено обязательствами заключенных договоров КРТ и других. Оно также зависит от ввода режима повышенной готовности в аварийном доме.