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Город Мэрия назвала число новосибирцев, живущих в аварийных домах — таких горожан больше 10 тысяч

Мэрия назвала число новосибирцев, живущих в аварийных домах — таких горожан больше 10 тысяч

Стало известно, в каком районе больше всего ветхих домов

329
3 комментария

Больше всего аварийных домов находится в Первомайском районе

Источник:

Больше 10 тысяч человек живут в аварийных домах в Новосибирске. Об этом НГС сообщили в пресс-центре мэрии со ссылкой на управление по жилищным вопросам.

Как уточнили в городской администрации, по состоянию на 27 ноября на территории Новосибирска есть 500 аварийных многоквартирных домов, в которых проживает 12 223 человека. В пресс-центре также назвали район, где больше всего ветхого жилья.

— На сегодняшний день в Первомайском районе города Новосибирска находится наибольшее количество домов, признанных аварийными и подлежащими сносу — 130, — сообщили в мэрии.

В мэрии напомнили о том, что расселение аварийного жилищного фонда проводят в рамках реализации договоров развития застроенных территорий, КРТ (комплексного развития территорий), а также программных мероприятий за счет бюджета.

Очередность расселения зависит от даты признания их аварийными. Переселение вне очереди обусловлено обязательствами заключенных договоров КРТ и других. Оно также зависит от ввода режима повышенной готовности в аварийном доме.

В конце октября в Новосибирске объявили закупку для сноса двух многоквартирных домов. На работы планировалось потратить чуть больше недели.

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Аварийные дома Новосибирск Мэрия Аварийное жилье Первомайский район
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Комментарии
3
Гость
10 минут
А эти новосибирцы не желают сами улучшать свои условия? Или все они живут в не принадлежащих им социальных и не приватизированных квартирах и поэтому ожидают помощи от государства? 🤔
Гость
13 минут
Ерунда какая то, а не новость 👎 Вон в богатой и солнечной Калифорнии миллионы бомжей, а остальных 90% счастливчиков живут в ипотечных фанерных домиках.
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