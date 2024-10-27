Два многоквартирных дома пойдут под снос в Новосибирске — на работы потратят чуть больше недели

Информация об этом появилась на сайте госзакупок Источник: Vitaliy Bykov/2ГИС, фотография от 2ГИС











В Новосибирске ищут подрядчика для сноса двух многоквартирных домов. Начальная цена контракта на выполнение работ составляет около 4,3 миллиона рублей.

Об этом сообщается на сайте госзакупок. Заказчиком работ выступает муниципальное казенное учреждение «Городское жилищное агентство». Здания признаны аварийными и подлежащими сносу.

Согласно документам, речь идет о домах, расположенных на улицах Никитина, 130 и переулок 5-й Римского-Корсакова, 9. По данным 2ГИС, первый был построен в 1962 году, в нем обустроили три этажа. Здание на Римского-Корсакова возвели в 1951 году, оно имеет два этажа.

— Подрядчик обязуется принять на себя обязательства выполнить работы по сносу многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, по адресам: Новосибирск, ул. Никитина, дом № 130; Новосибирск, переулок 5-й Римского-Корсакова, дом № 9 в сроки, предусмотренные контрактом, — сказано в документах.

В ведомости объемов конструктивных решений и комплексов работ сказано, что разборку зданий проведут методом обрушения. Подрядчику также необходимо выполнить засыпку траншей, котлованов и другое.

— Все работы по сносу домов должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих федеральных и отраслевых норм и стандартов, СНиП, ГОСТ, СП, — сказано в документах. — Сроки выполнения работ: не позднее 8 рабочих дней со дня, следующего за днем заключения муниципального контракта.

Уточняется, что подрядчик вправе выполнить работы досрочно. Подать заявку на участие в закупке можно до 2 ноября, определить подрядчика планируется 5 ноября.