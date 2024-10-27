НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+6°

пасмурно, дождь

ощущается как +2

4 м/c,

южн.

 749мм 85%
Подробнее
3 Пробки
USD 96,67
EUR 104,81

СРОЧНО

Два человека оказались зажаты в искореженной машине после ДТП

Ипотека под 25%
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
На тротуаре бросили джип за 30 млн
Покупатель пивнушки бьет женщин
Грузовики-нарушители на дамбе ГЭС
«Мария-Ра» ищет арендаторов
Новости в Telegram
Происшествия Два многоквартирных дома пойдут под снос в Новосибирске — на работы потратят чуть больше недели

Два многоквартирных дома пойдут под снос в Новосибирске — на работы потратят чуть больше недели

Подрядчик вправе выполнить работы досрочно

1 225
3 комментария

Информация об этом появилась на сайте госзакупок

В Новосибирске ищут подрядчика для сноса двух многоквартирных домов. Начальная цена контракта на выполнение работ составляет около 4,3 миллиона рублей.

Об этом сообщается на сайте госзакупок. Заказчиком работ выступает муниципальное казенное учреждение «Городское жилищное агентство». Здания признаны аварийными и подлежащими сносу.

Согласно документам, речь идет о домах, расположенных на улицах Никитина, 130 и переулок 5-й Римского-Корсакова, 9. По данным 2ГИС, первый был построен в 1962 году, в нем обустроили три этажа. Здание на Римского-Корсакова возвели в 1951 году, оно имеет два этажа.

— Подрядчик обязуется принять на себя обязательства выполнить работы по сносу многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, по адресам: Новосибирск, ул. Никитина, дом № 130; Новосибирск, переулок 5-й Римского-Корсакова, дом № 9 в сроки, предусмотренные контрактом, — сказано в документах.

В ведомости объемов конструктивных решений и комплексов работ сказано, что разборку зданий проведут методом обрушения. Подрядчику также необходимо выполнить засыпку траншей, котлованов и другое.

— Все работы по сносу домов должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих федеральных и отраслевых норм и стандартов, СНиП, ГОСТ, СП, — сказано в документах. — Сроки выполнения работ: не позднее 8 рабочих дней со дня, следующего за днем заключения муниципального контракта.

Уточняется, что подрядчик вправе выполнить работы досрочно. Подать заявку на участие в закупке можно до 2 ноября, определить подрядчика планируется 5 ноября.

В октябре стало известно, что застройщик ЖК «Флотилия» начал сносить оставшийся частный сектор за метро «Октябрьская». Речь идет о зданиях возле улицы Шевченко.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Снос домов Аварийное жилье Закупки Новосибирск
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
16 минут
Никакого исторического наследия не останется внукам, спросят как раньше жили где раньше жили и ответить не чего, а можно в будущем было экскурсии по историческим кварталам водить
Гость
23 минуты
Ломать не строить, 4,3 млн очень даже много!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Если он делает маникюр, почему я не могу быть инженером?»: колонка россиянки о сексизме на вахте
Анонимное мнение
Мнение
«Еду не берите»: журналист НГС посмотрела омерзительный боди-хоррор с Деми Мур — и пришла к выводу, что эта история о нас с вами
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
«Какого лешего, я не понимаю»: юрист в декрете объяснила, почему больше не хочет рожать — и налог на бездетность это не изменит
Анонимное мнение
Мнение
«Мечта жены о Мальдивах останется мечтой»: семья живет на 130 тысяч рублей — хватает ли этого
Анонимное мнение
Мнение
«Дело не в том, что стали чаще подделывать подписи, об этом стали больше говорить»: новосибирский юрист объяснил скандалы вокруг УК
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Ольга,46

Генчик,39

Юлок,46

Татьяна,51

Наталья,39

magicwin,51

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Вывоз мусора

1 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление