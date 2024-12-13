Горящее помещение было огромным — 5 тысяч квадратных метров Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Пожарные ликвидировали открытое горение на складе пластика в Новосибирске на улице Тюменской. Огонь вспыхнул вчера, 12 декабря, около 23:05. По информации сервиса 2ГИС, в здании, где произошел пожар, находится склад компании «Кабельная арматура» и офис интернет-магазина этой же компании.

— Продолжаются работы по проливке и разбору обгоревших и рухнувших конструкций. После завершения всех неотложных работ дознаватели МЧС России приступят к установлению причины произошедшего, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Огнем было охвачено 5000 квадратных метров. Как именно тушили склад, можно посмотреть на снимках фотокорреспондента НГС.

Сообщение о пожаре поступило в 23:05 Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











На место сразу же прибыли спасатели Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











О пострадавших среди людей информация не поступала Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











По информации сервиса 2ГИС, в здании, где произошел пожар, находится склад компании «Кабельная арматура» и офис интернет-магазина этой же компании Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Для тушения привлекался даже пожарный поезд Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











От конструкции почти ничего не осталось Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











За возгоранием следили и с квадрокоптера Источник: Андрей Бортко / NGS.RU









