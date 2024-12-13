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Происшествия Пожар на складе пластика Пожарные ликвидировали открытое горение на складе пластика в Новосибирске

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе пластика в Новосибирске

Сейчас здание проливают

1 937
8 комментариев

Горящее помещение было огромным — 5 тысяч квадратных метров

Источник:

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе пластика в Новосибирске на улице Тюменской. Огонь вспыхнул вчера, 12 декабря, около 23:05. По информации сервиса 2ГИС, в здании, где произошел пожар, находится склад компании «Кабельная арматура» и офис интернет-магазина этой же компании.

— Продолжаются работы по проливке и разбору обгоревших и рухнувших конструкций. После завершения всех неотложных работ дознаватели МЧС России приступят к установлению причины произошедшего, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Огнем было охвачено 5000 квадратных метров. Как именно тушили склад, можно посмотреть на снимках фотокорреспондента НГС.

Сообщение о пожаре поступило в 23:05

Источник:

На место сразу же прибыли спасатели

Источник:

О пострадавших среди людей информация не поступала

Источник:

По информации сервиса 2ГИС, в здании, где произошел пожар, находится склад компании «Кабельная арматура» и офис интернет-магазина этой же компании

Источник:

Для тушения привлекался даже пожарный поезд

Источник:

От конструкции почти ничего не осталось

Источник:

За возгоранием следили и с квадрокоптера

Источник:

Мы ведем онлайн-трансляцию, что сейчас происходит на месте пожара.

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Комментарии
8
282906429
47 минут
Чей-то бизнес сгорел
Гость
1 час
🔥Из сводки за пятницу 13-е Тюлень штурмрвал комментарии и был спущен за это.
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