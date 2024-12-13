Пожарные ликвидировали открытое горение на складе пластика в Новосибирске на улице Тюменской. Огонь вспыхнул вчера, 12 декабря, около 23:05. По информации сервиса 2ГИС, в здании, где произошел пожар, находится склад компании «Кабельная арматура» и офис интернет-магазина этой же компании.
— Продолжаются работы по проливке и разбору обгоревших и рухнувших конструкций. После завершения всех неотложных работ дознаватели МЧС России приступят к установлению причины произошедшего, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Огнем было охвачено 5000 квадратных метров. Как именно тушили склад, можно посмотреть на снимках фотокорреспондента НГС.
Мы ведем онлайн-трансляцию, что сейчас происходит на месте пожара.