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Происшествия Пожар на складе пластика Над горящим складом в Новосибирске запустили беспилотники — они разведают обстановку возле Бугринской рощи

Над горящим складом в Новосибирске запустили беспилотники — они разведают обстановку возле Бугринской рощи

На месте работает также пожарный поезд

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1 комментарий

Судя по кадрам, здание полностью выгорело изнутри

Источник:

В Новосибирске для разведки на месте пожара на складе на улице Тюменской запустили беспилотники. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сообщение о пожаре поступило около 23:05 12 декабря.

— Горит здание производственно-складского назначения для различной продукции, в том числе пластиковых изделий. Бесперебойную подачу воды оказывает пожарный поезд. Для разведки задействованы беспилотники, — уточнили в ведомстве.

Источник:

Пожарные стараются не допустить распространения огня на два пристроенных административных корпуса. Бесперебойную подачу воды оказывает пожарный поезд.

Кроме того, на место возгорания направлены специалисты для проведения замеров предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

НГС рассказывает в онлайн-трансляции всё, что известно о происшествии.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

Обновлено:

— Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Новосибирске на 5 000 квадратах, — сообщили в пресс-службе ведомства.

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Комментарии
1
Гость
7 минут
Нужно пожарный самолёт Бе-200 поднимать из Толмачёво.
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