Над горящим складом в Новосибирске запустили беспилотники — они разведают обстановку возле Бугринской рощи

Судя по кадрам, здание полностью выгорело изнутри Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В Новосибирске для разведки на месте пожара на складе на улице Тюменской запустили беспилотники. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сообщение о пожаре поступило около 23:05 12 декабря.

— Горит здание производственно-складского назначения для различной продукции, в том числе пластиковых изделий. Бесперебойную подачу воды оказывает пожарный поезд. Для разведки задействованы беспилотники, — уточнили в ведомстве.

Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Пожарные стараются не допустить распространения огня на два пристроенных административных корпуса. Бесперебойную подачу воды оказывает пожарный поезд.

Кроме того, на место возгорания направлены специалисты для проведения замеров предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

НГС рассказывает в онлайн-трансляции всё, что известно о происшествии.