«Плюют и бьют в пах»: школьники избили одноклассника с ДЦП в Новосибирске — видео

Инцидент произошел в первом классе школы № 41 Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram











В одной из школ Новосибирска ученики избили одноклассника с ДЦП. Об этом заявила мама ребенка в Telegram-канале «АСТ-54 Black». По словам женщины, дети издеваются над мальчиком, когда учитель выходит из класса.

Инцидент произошел в первом классе МБОУ СОШ № 41. Как сибирячка рассказала, о побоях она узнала случайно.

— 6 декабря видео мне прислала мама одной из одноклассниц. Над сыном постоянно издеваются, когда учитель уходит из класса — в него плюют, бьют в пах. Я была в шоке, сразу же связалась с учителем, но та была не в курсе, и сразу на связь она не пошла, лишь спустя время отправила мне СМС, что будут разбираться, — поделилась женщина.

Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram

На опубликованном ролике видно, как несколько детей подходят к однокласснику и пинают его. От этого мальчик садится на пол и сгибается.

Уточняется, что мама ребенка написала заявление в подразделение полиции по делам несовершеннолетних, а также обратилась за помощью в министерство образования региона и к детскому омбудсмену.

— Заявление в полицию действительно поступило. Сотрудники полиции разбираются в ситуации. Проводятся проверочные мероприятия, — сообщили НГС в пресс-службе МВД по региону.

НГС обратился за комментарием к уполномоченному по правам ребенка в Новосибирской области Надежде Болтенко, а также направил запрос в администрацию школу и Минобразования региона.