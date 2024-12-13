«Лучше, чем бегать в „Красное и Белое“»: вендинговые автоматы в школах Новосибирска поссорили родителей — что с ними не так

Во многих секциях автоматы давно есть, и они нравятся детям Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











В некоторых школах Новосибирска стали устанавливать вендинговые аппараты, в которых дети могут купить какие-то снеки. Некоторые родители от новшеств вздохнули спокойно — они больше не переживают, что чада в поисках пропитания и перекусов будут опустошать витрины ближайших магазинов. Кроме того, уверены они, в таких автоматах еда явно полезнее, чем газировка и чипсы. Другие родители переживают за качество предоставляемых автоматами продуктов и гигиеничность оборудования — среди товаров есть кисели и морсы. Корреспондент НГС пообщалась с родителями и выслушала мнения обеих сторон. Подробности — в материале Настасьи Медведевой.

«Продают хрень всякую»

В одной из новосибирских гимназий около месяца назад установили вендинговый аппарат, в котором школьники могут купить еду и напитки. Некоторых родителей это возмутило: они уверены, что еда там неполезная, а устройство для подачи напитков могут плохо обрабатывать от бактерий.

Вендинговый или торговый автомат — устройство, которое осуществляет мелкорозничную торговлю товарами и услугами. Оплата и выдача производится с помощью технических приспособлений, которые не требуют участия продавца.

— Родители в чатах устроили срач: одни рады устройству, другие недовольны. Как по мне, пусть стоит вендинг, потому что это лучше, чем если старшие и средние школьники будут бегать в «Красное и белое». А есть меньше вредного дети не станут, — рассуждает о происходящем мать одного из гимназистов Маргарита. — Родители у нас разделились 50 на 50: кто «за» и кто «против». Но части из этих половин, мне кажется, вообще пофигу. Да и мне, в какой-то мере.

Не все современные школьники любят есть в столовой Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











По словам женщины, столовая в их гимназии хорошая, а вот буфет оставляет желать лучшего — работает через раз. Поэтому дети толпами во время перемен бегают в соседний магазин, при этом зимой часто без верхней одежды.

— Из-за этого опаздывают на уроки и едят на занятиях всякую фигню. Чипсы, например, — сетует мама школьника.

В установленном в гимназии автомате продают фруктовые чипсы, детское печенье и карамель, а также сокосодержащие напитки, кисель, морсы. Солидарные с Маргаритой родители считают, что автомат в целом пойдет детям на пользу, а несогласные с таким питанием детей мамы и папы школьников должны сами контролировать их рацион.

В родительском чате отмечают, что автоматы давно стоят в разных секциях с менее приятными ценами и менее полезным ассортиментом, но пользуются спросом. Противники новшества же уверены, что на выдаче напитков в аппаратах разрастается плесень, а внутри устройств могут завестись тараканы. Кроме того, они недовольны тем, что дети покупают продукты в автомате, наедаются ими, а дома ничего есть не хотят.

На переменах дети часто бегут в ближайшие магазины и супермаркеты за едой — особенно если еда в школьной столовой или буфете дорогая или невкусная Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Мама ученика одной из школ Елена в разговоре с корреспондентом НГС рассказала, что у них таких автоматов пока не ставили, но против она ничего не имеет.

— В столовке у нас хрень всякую продают, сын Артем там ничего не покупает. Маленькая простая конфета там стоит 10 рублей, малюсенькая булочка — 20. Он даже бесплатную еду не ест, которую там подают. И я не удивляюсь: как-то каша у меня пригорела, а он ел с удовольствием и приговаривал, что это вкуснее в 100 раз, чем в школе, — рассказала женщина. — Носит с собой ланч-боксы, они сейчас популярны у детей: берет бутерброд, котлету с хлебом, блины, йогурт с булкой.

У некоторых родителей информация об установке таких автоматов питания в школах вызывает резкий негатив. Мама семиклассницы Наталья уверена: дети должны питаться в столовой или дома.

— Я свою дочь ругаю за то, что сухарики покупают в магазине и прочую фигню. Есть столовая — пусть там и едят, есть дом. У нас автомата такого нет, и слава богу. Уже не знают, чем еще их баловать, — возмутилась она.

Еще одна мама школьников Тамара пока не определилась, как относиться к таким новшествам в стенах школы — в их школе такого нет. А некоторые мамы вообще признались, что даже не знают, есть подобные автоматы в школах, где учатся их дети, или нет.

«Надо нежданчиком»

Мы также попросили читателей НГС высказать свои мнения об установке вендинговых автоматов в школах. Мнения родителей и вчерашних школьников и тут разделились. Большинство новосибирцев, поддержавших идею с вендинговыми автоматами, считают, что пока питание в школьных столовых не станет лучше, дети будут есть где попало и то попало.

— Вы видели порции и цены в столовых? Дети сами не идут туда есть — говорят, дорого. Как их заставлять? Да и в перемену проще что-то быстро съесть из автомата, чем ждать очередь в столовой, — написала Юлианна Андреевна.

Ее поддержала Лариса Семенихина: если еду в столовой невозможно есть, потому что она невкусная, а детям порой становится плохо от съеденного там, автоматы даже с вредной едой станут спасение.

Для некоторых родителей ланч-боксы с бутербродами — единственный способ обеспечить ребенка в школе нормальной едой Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU











Некоторые вспомнили свои школьные годы. Читательница с ником Stk Stk сама, когда училась, предпочитала столовой магазины.

— Сама училась в гимназии. В столовую не ходили, бегали в соседний магазин на переменах. После выпуска у нас как раз установили автомат: газировок и шоколадок там нет, зато есть различные батончики, овсяные печеньки и вода. Как по мне, это лучше, чем за 10 минут стараться успеть перебежать через дорогу и закупиться, — заметила девушка.

Еще одна читательница вспомнила, что в начальной школе у ее одноклассников диагностировали отравления после посещения школьной столовой. А новосибирец Иван рассказал, что в столовой кроме сухариков, чипсов и шипучек он и его одноклассники брали только мини-пиццы.

— Детям невкусно то, что предлагают столовые, и они всегда найдут способ купить то, что хотят, — уверен он.

«ЕК», мама школьника из Пашино, добавила, что особенно «хромают» в школах завтраки.

— Еда в школе отвратительная. Кроме того, времени мало, чтобы успеть купить и поесть, все не успевают. Директор пытается всех загонять в столовку — видимо, имеет свой интерес. Автоматов нет, но если будут, то и цены там будут высокие, — предположила она. — Собираем ребенку ланч-бокс с собой: бутерброд и сок в тетрапаке. И вкусно, и не дорого.

Про невкусную еду редакции НГС сообщила и Татьяна, посоветовав надзорным органам сделать проверки в школьных столовых более строгими. Это, уверена она, поможет повысить качество питания.

— Надо рейды проводить! Работала в школе, знаю, как комиссия приходит — за три дня директор знает о ней. А надо «нежданчиком», и штрафы оформлять, — потребовала женщина.

По мнению некоторых взрослых, еда в автоматах должна быть более полезной Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Пользователь под ником Ast предложил помещать в вендинговые автоматы только полезные снеки, но сибирячка Наталья уверена, что это невозможно.

— Полезную еду в автомат не запихнешь, да и «быстрая» еда — это уже априори во вред. Питаться надо полноценно, а не перекусывать снеками. Подсадили народ на говно-пищу, теперь пожинают плоды, — заявила она.

Жительница Первомайского района Галина Макарова не видит ничего страшного и в снеках, которые продают в автоматах сейчас, но отметила, что их школе в принципе повезло с качеством еды.

— В школе неплохо кормят, накрывают столы в конкретную перемену. В очередях стоят те, кто не ест со своим классом, — добавила она. — Цены в столовой на готовый обед составляют 85–120 рублей — как по мне, не такие уж и высокие.

Мы направили запрос по поводу вендинговых автоматов в школах города, их обслуживанию и ассортименту, в мэрию Новосибирска. Ответ опубликуем сразу, как его получим.