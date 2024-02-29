«Детям подрывают здоровье»: родители заявили, что школьников кормят холодной едой с плесенью под Новосибирском

В основном родители недовольны вкусовыми качествами еды и ее температурой. Одна из женщин заявила, что в блюдах была обнаружена плесень.

— Невкусно. Холодное. Неаппетитно. С плесенью! У комбината договор со всеми гастроэнтерологами Новосибирска на дальнейшее сотрудничество и откаты? Иначе чем объяснить всё то несъедобное, что преподносят нашим детям в качестве завтраков и обедов? За наши деньги, деньги налогоплательщиков, нашим детям подрывают здоровье, — возмущена пользовательница Анастасия.