«Детям подрывают здоровье»: родители заявили, что школьников кормят холодной едой с плесенью под Новосибирском

Родители учеников Криводановской школы №22 заявили, что детей кормят некачественной едой. Некоторые на сайте Flamp выложили ряд фото, заявив, что сделаны они именно в школе. Директор комбината питания ответил, что снимки еды с плесенью — фейк. Корреспондент НГС выяснила, из-за чего произошел скандал
«Невкусно. Холодное. Неаппетитно»
С 21 февраля на сайте отзывов Flamp появилось больше десяти гневных сообщений от родителей учеников Криводановской школы №22, касающихся питания детей. Обращения с просьбой разобраться в ситуации пришли и в редакцию НГС. Сейчас образовательное учреждение обслуживает комбинат питания «Левобережный».
В основном родители недовольны вкусовыми качествами еды и ее температурой. Одна из женщин заявила, что в блюдах была обнаружена плесень.
— Невкусно. Холодное. Неаппетитно. С плесенью! У комбината договор со всеми гастроэнтерологами Новосибирска на дальнейшее сотрудничество и откаты? Иначе чем объяснить всё то несъедобное, что преподносят нашим детям в качестве завтраков и обедов? За наши деньги, деньги налогоплательщиков, нашим детям подрывают здоровье, — возмущена пользовательница Анастасия.
Некоторые родители не стесняются и предъявляют громкие обвинения комбинату питания, например, в коррупции.
Сейчас обязанности директора школы исполняет Людмила Ширинская. Корреспондент дозвонилась до приемной. В это время Людмила Михайловна была на месте, но попросила перезвонить через 20 минут. При повторном звонке журналистке ответили, что руководитель уехала на совещание и сказали, что общаться готовы только через письменный запрос. Документ был отправлен редакцией НГС в Министерство образования Новосибирской области.
«Идет сейчас просто ломка сознания»
Директор комбината питания «Левобережный» отказываться от общения с журналистами не стал и объяснил, что с родителями уже проведено несколько собраний.
— Фотографии эти можно хоть где сделать, хоть в своем туалете в доме. Это ничем не обосновано и ничем не подкреплено. Поэтому это фейк, — подчеркнул Юрий Перетяткевич. — Есть определенная заинтересованная группа, чтобы вернуть назад предыдущую заведующую столовой. Она работала и создала свою определенную группу, которая всем была удобна. Работали на бюджетных деньгах.
Он объяснил, что сейчас система питания в школах изменилась. Детей бесплатно кормят с 1 по 4 класс и под эти цели выделяются федеральные деньги.
— За ними очень большой контроль. Но вы сами знаете, на 79 рублей, как можно приготовить обед. Мы, все комбинаты города Новосибирска встали в тупик, как все-таки обеспечить полноценное питание на эту стоимость, — отметил Юрий Перетяткевич. — Роспотребнадзор утвердил меню, которому мы обязаны следовать. Мы не имеем права менять его. То есть нас тоже поставили в жесткие рамки, вот вам деньги, вот на эти деньги меню, исполняйте.
По его словам, раньше бюджет дополнительно выделял деньги на питание детей, точнее на зарплаты сотрудников и другие траты, сейчас такого нет. Он добавил, что изменились и требования к столовым, поэтому обеспечение едой многие школы отдают на аутсорс.
— И мы сейчас заложники одной и той же ситуации. Я как производитель этой продукции, обеспечивающий услугу и, соответственно, родители. Идет сейчас просто ломка сознания. В городе мы быстро перешли, а в удаленных районах по-другому. Родители приходят на кухню и пробуют. Мы взяли коллектив на работу тот, который там был, — объяснил директор комбината питания.
Он добавил, что уже было проведено совещание с родителями, где был подписан протокол с их пожеланиями по питанию детей.
В сентябре прошлого года появилось видео с червями в обедах учеников школы № 96. В мэрии провели проверку и выяснили, что сделал это ученик.