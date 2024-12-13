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Происшествия Пожар на складе пластика Огромные окна, кирпичные стены — каким было здание новосибирского склада до масштабного пожара на Тюменской

Огромные окна, кирпичные стены — каким было здание новосибирского склада до масштабного пожара на Тюменской

Вблизи здания обустроили парковку и пешеходный переход

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Здание пострадало от огня

Источник:

НГС посмотрел, как до пожара выглядело здание сгоревшего склада в Кировском районе. В нем были огромные окна.

Возгорание случилось на улице Тюменская, 4 к3. Кадры еще целого здания опубликовали на сайте 2ГИС — на одном из них видно парковку вблизи склада.

Раньше на территории склада было много окон

Источник:

На фотографии также можно заметить, что здание имеет несколько этажей. По данным сервиса «Яндекс.Карты», около склада обустроили пешеходный переход — снимок «панорамы» сделан в прошлом году.

Вблизи здания обустроили пешеходный переход

Источник:

Сервис 2ГИС сообщал, что в здании, где произошел пожар, находится склад компании «Кабельная арматура» и офис интернет-магазина этой же фирмы. В ГУ МЧС России по региону уточняли, что сообщение о возгорание поступило в 23:05 часов.

О том, что происходит на месте пожара, мы рассказываем в режиме онлайн.

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Комментарии
1
Гость
3 минуты
Зарплату кому-то мажоры "забыли" заплатить. И вдруг, совершенно случайно - пожар.
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