Огромные окна, кирпичные стены — каким было здание новосибирского склада до масштабного пожара на Тюменской

Здание пострадало от огня Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











НГС посмотрел, как до пожара выглядело здание сгоревшего склада в Кировском районе. В нем были огромные окна.

Возгорание случилось на улице Тюменская, 4 к3. Кадры еще целого здания опубликовали на сайте 2ГИС — на одном из них видно парковку вблизи склада.

Раньше на территории склада было много окон Источник: Александра С/2ГИС











На фотографии также можно заметить, что здание имеет несколько этажей. По данным сервиса «Яндекс.Карты», около склада обустроили пешеходный переход — снимок «панорамы» сделан в прошлом году.

Вблизи здания обустроили пешеходный переход Источник: «Яндекс.Карта»











Сервис 2ГИС сообщал, что в здании, где произошел пожар, находится склад компании «Кабельная арматура» и офис интернет-магазина этой же фирмы. В ГУ МЧС России по региону уточняли, что сообщение о возгорание поступило в 23:05 часов.