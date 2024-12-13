Огромные окна, кирпичные стены — каким было здание новосибирского склада до масштабного пожара на Тюменской

НГС посмотрел, как до пожара выглядело здание сгоревшего склада в Кировском районе. В нем были огромные окна.
Возгорание случилось на улице Тюменская, 4 к3. Кадры еще целого здания опубликовали на сайте 2ГИС — на одном из них видно парковку вблизи склада.
На фотографии также можно заметить, что здание имеет несколько этажей. По данным сервиса «Яндекс.Карты», около склада обустроили пешеходный переход — снимок «панорамы» сделан в прошлом году.
Сервис 2ГИС сообщал, что в здании, где произошел пожар, находится склад компании «Кабельная арматура» и офис интернет-магазина этой же фирмы. В ГУ МЧС России по региону уточняли, что сообщение о возгорание поступило в 23:05 часов.
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