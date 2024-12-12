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Авто Штрафы для водителей увеличили, а скидку для их оплаты сократили — сколько придется платить за нарушения

Штрафы для водителей увеличили, а скидку для их оплаты сократили — сколько придется платить за нарушения

Сумма вырастет уже с нового года

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83 комментария

За превышение скорости придется заплатить от 750 рублей

Источник:

Правительство решило увеличить размер штрафов за нарушение правил дорожного движения с Нового года. Госдума уже приняла изменения, которые внесут в КоАП. Помимо этого, изменится привычный способ оплаты. Если раньше в течение 20 дней можно было заплатить штраф со скидкой в 50%, теперь ее размер составит лишь 25%. Сколько придется платить с 1 января 2025 года за разные виды нарушений — в материале.

Почему решили поднять штрафы для водителей

Текущая система штрафов в России действует с 2013 года. Их размер не менялся более 10 лет, а инфляция за это время составила порядка 70%. К тому же, как отмечает доцент Финансового университета при правительстве Петр Щербаченко, текущие штрафы не являются сдерживающим фактором для нарушителей. Также рассуждают в правительстве. Источник поясняет, что на принятие водителем решения о нарушении ПДД влияют два фактора: неотвратимость наказания и величина ответственности. Первый, по мнению властей, полностью реализован за счет систем фото- и видеофиксации. А вот величина ответственности не соответствует действительности.

Еще один важный фактор для увеличения — то, что деньги со штрафов идут в бюджет региона. Часть из них вкладывают в развитие дорожной инфраструктуры. А значит, когда увеличатся поступления, вырастут и финансовые возможности.

Как изменится размер штрафов

Планируя увеличение, правительство сделало акцент на самых «популярных» штрафах. Так, по новому проекту придется платить:

  • за непристегнутый ремень безопасности — 1500 рублей вместо 1000;

  • за вождение в нетрезвом виде — 45 000 рублей вместо 30 000 (аналогично поднимут и штраф за отказ от медосвидетельствования);

  • за превышение скорости — от 750 рублей до 7500 вместо текущих 500–5000;

  • за несоблюдение разметки и требований дорожных знаков — от 750 до 7500 вместо 500–5000;

  • за проезд на красный свет — 1500 рублей вместо 1000;

  • за езду по обочине — 2250 рублей вместо 1500, а также за выезд на встречку — 1500-7500 рублей (сейчас 1000-5000 рублей);

  • за причинение легкого вреда здоровью — от 3700 до 7500 рублей вместо 2500–5000;

  • за причинение среднего вреда здоровью — от 15 000 до 30 000 вместо текущих 10 000–20 000.

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Комментарии
86
Felix
18 ноября, 13:17
Как отчётики писать, так инфляция 2-3% в год, а как штраф поднять, то за 7 лет 70%.
Гость
18 ноября, 12:42
Инфляция за 10 лет составила 70%. Классно наверное в таком мире жить. Жаль что у россиян эти 70% набежали за последние пару лет.
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