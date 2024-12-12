До 18 м/с: МЧС предупредило жителей Новосибирской области о сильном ветре

Жителей Новосибирской области предупредили о сильном ветре. Как сообщили в региональном МЧС, 13 декабря порывы ветра будут достигать 18 м/с.
— Ветер юго-западный, ночью 8–13 м/с, местами порывы до 18 м/с, днем 5–10 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью -8… -13 °С, днем -5… -10 °С, — предупредили сибиряков.
Также в регионе ожидаются снегопады, метели, на дорогах местами возможна гололедица. Водителей призывают быть осторожными на дорогах.
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