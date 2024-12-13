Возле Бугринской рощи уже 4,5 часа тушат склад с пластиком — что известно о ЧП

Пожар привлек внимание очевидцев Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Поздно вечером 12 декабря в Новосибирске загорелся склад на улице Тюменской. По данным на 3 часа ночи 13 декабря, пожарные тушат огонь уже 4 часа. НГС собрал дайджест о том, что известно о пожаре.

Информация о пожаре поступила в МЧС в 23:05.

Загорелся огромный склад с пластиком. По информации сервиса 2ГИС, в здании, где произошел пожар, находится склад компании «Кабельная арматура» и офис интернет-магазина этой же компании.

Шланги к месту ЧП тянули через частный сектор Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Огнем были охвачены 5 000 квадратов.

В МЧС также сообщили, что в здании обрушилась крыша Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Информация о пострадавших не поступала.

Рядом с местом после ЧП перекрыли движение.

На месте работают 98 пожарных и 30 единиц техники Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В МЧС сообщили, что «сильный ветер способствует быстрому распространению огня».

Для тушения огня потребовалось силы пожарного поезда.

Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











От здания разносится едкий дым. Из-за сильного ветра он распространяется по всей округе. Для проведения замеров предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе направлены специалисты.

Местные жители жаловались, что в квартирах было тяжело дышать при открытых окнах Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Из-за густого дыма на месте пожара было сложно разглядеть высотные дома, которые находятся недалеко от места пожара.

02:44 пожар локализован. Спасатели занимаются проливкой конструкций.

Здание сильно пострадало, здесь можно увидеть, как оно выглядело задолго до пожара Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Подробнее о то, что происходит во время ЧП на Тюменской можно почитать в нашей онлайн-трансляции.