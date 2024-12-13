Возле Бугринской рощи уже 4,5 часа тушат склад с пластиком — что известно о ЧП

Поздно вечером 12 декабря в Новосибирске загорелся склад на улице Тюменской. По данным на 3 часа ночи 13 декабря, пожарные тушат огонь уже 4 часа. НГС собрал дайджест о том, что известно о пожаре.
Информация о пожаре поступила в МЧС в 23:05.
Загорелся огромный склад с пластиком. По информации сервиса 2ГИС, в здании, где произошел пожар, находится склад компании «Кабельная арматура» и офис интернет-магазина этой же компании.
Огнем были охвачены 5 000 квадратов.
Информация о пострадавших не поступала.
Рядом с местом после ЧП перекрыли движение.
В МЧС сообщили, что «сильный ветер способствует быстрому распространению огня».
Для тушения огня потребовалось силы пожарного поезда.
От здания разносится едкий дым. Из-за сильного ветра он распространяется по всей округе. Для проведения замеров предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе направлены специалисты.
Из-за густого дыма на месте пожара было сложно разглядеть высотные дома, которые находятся недалеко от места пожара.
02:44 пожар локализован. Спасатели занимаются проливкой конструкций.
Подробнее о то, что происходит во время ЧП на Тюменской можно почитать в нашей онлайн-трансляции.
Поздно вечером 12 декабря в Новосибирске загорелся склад на улице Тюменской. По данным на 3 часа ночи 13 декабря, пожарные тушат огонь уже 4 часа. НГС собрал дайджест о том, что известно о пожаре.