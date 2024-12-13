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Происшествия Пожар на складе пластика Возле Бугринской рощи уже 4,5 часа тушат склад с пластиком — что известно о ЧП

Возле Бугринской рощи уже 4,5 часа тушат склад с пластиком — что известно о ЧП

НГС публикует дайджест событий, связанных с мощным пожаром на левом берегу Новосибирска

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Пожар привлек внимание очевидцев

Источник:

Поздно вечером 12 декабря в Новосибирске загорелся склад на улице Тюменской. По данным на 3 часа ночи 13 декабря, пожарные тушат огонь уже 4 часа. НГС собрал дайджест о том, что известно о пожаре.

  • Информация о пожаре поступила в МЧС в 23:05.

  • Загорелся огромный склад с пластиком. По информации сервиса 2ГИС, в здании, где произошел пожар, находится склад компании «Кабельная арматура» и офис интернет-магазина этой же компании.

Шланги к месту ЧП тянули через частный сектор

Источник:

  • Огнем были охвачены 5 000 квадратов.

В МЧС также сообщили, что в здании обрушилась крыша

Источник:

  • Информация о пострадавших не поступала.

  • Рядом с местом после ЧП перекрыли движение.

На месте работают 98 пожарных и 30 единиц техники

Источник:

  • В МЧС сообщили, что «сильный ветер способствует быстрому распространению огня».

  • Для тушения огня потребовалось силы пожарного поезда.

Источник:

  • От здания разносится едкий дым. Из-за сильного ветра он распространяется по всей округе. Для проведения замеров предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе направлены специалисты.

Местные жители жаловались, что в квартирах было тяжело дышать при открытых окнах

Источник:

  • Из-за густого дыма на месте пожара было сложно разглядеть высотные дома, которые находятся недалеко от места пожара.

  • 02:44 пожар локализован. Спасатели занимаются проливкой конструкций.

Здание сильно пострадало, здесь можно увидеть, как оно выглядело задолго до пожара

Источник:

Подробнее о то, что происходит во время ЧП на Тюменской можно почитать в нашей онлайн-трансляции.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

Поздно вечером 12 декабря в Новосибирске загорелся склад на улице Тюменской. По данным на 3 часа ночи 13 декабря, пожарные тушат огонь уже 4 часа. НГС собрал дайджест о том, что известно о пожаре.

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Пожар Бугринская роща Склад МЧС
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Комментарии
1
Гость
2 минуты
Даже Елена Громкова не спит. Переживает за кабельную арматуру.
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