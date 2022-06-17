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По грибы, по ягоды

В новосибирских лесах появились первые маслята — карта грибных мест

Жаркая и влажная погода помогает расти грибам

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Грибы собраны в Академгородке

Грибы собраны в Академгородке

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Новосибирцы хвастаются первым уловом маслят. С полной корзинкой вернулась жительница Академгородка Наталья Иванова. Более точное место сбора женщина не раскрыла, но показала фото на грибном форуме.

— Для грибов необходима теплая и влажная погода. Если в лесу парит, то и улов будет большой, — рассказала корреспонденту НГС Татьяна Бульонкова, миколог-любитель, одна из авторов популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su.

Мы собрали для вас самые грибные места Новосибирской области, на которые вы можете ориентироваться.

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Новосибирцы уже начали собирать первую полевую клубнику. Жаркий май и зной последних дней сделали свое дело — ягоды в южных местах региона на отдельных полях уже поспели.

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