В новосибирских лесах появились первые маслята — карта грибных мест
Жаркая и влажная погода помогает расти грибам
Новосибирцы хвастаются первым уловом маслят. С полной корзинкой вернулась жительница Академгородка Наталья Иванова. Более точное место сбора женщина не раскрыла, но показала фото на грибном форуме.
— Для грибов необходима теплая и влажная погода. Если в лесу парит, то и улов будет большой, — рассказала корреспонденту НГС Татьяна Бульонкова, миколог-любитель, одна из авторов популярного новосибирского справочника грибов Mycology.su.
Мы собрали для вас самые грибные места Новосибирской области, на которые вы можете ориентироваться.
Новосибирцы уже начали собирать первую полевую клубнику. Жаркий май и зной последних дней сделали свое дело — ягоды в южных местах региона на отдельных полях уже поспели.