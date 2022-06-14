Первую лесную клубнику и жимолость собирают новосибирцы — карта ягодных мест
Жара и зной сделали свое дело
Новосибирцы уже начали собирать первую полевую клубнику. Жаркий май и зной последних дней сделали свое дело — ягоды в южных местах региона на отдельных полях уже поспели.
Первым сбором похвастался пользователь группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2022».
— Сегодня, 14 июня, съездили за клубничкой. Очень мало, много зеленой и незавязавшейся. Знаем ранние места. Много лет жег бензин, чтоб найти ранние места ягод и грибов, — рассказал пользователь, не раскрыв место сбора.
Также можно уже собрать дикую жимолость. Она любит более прохладные места.
Основной сбор полевой клубники и лесной земляники начнется ближе к концу июня — началу июля. Напомним, как выглядит карта с самыми ягодными местами в области.
СЮЖЕТ
Сейчас новосибирцы собирают в лесах свинушки, несмотря на все предупреждения микологов об опасности этих грибов. Народное название этих грибов — коровники. Научное — свинушка тонкая. Ученые уже достоверно установили, что это ядовитый гриб.