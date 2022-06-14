СЕЙЧАС +24°С
Пробки 4/10
usd 57.78
eur 60.97
Тема дняКуда выгоднее вкладывать деньги?
Все новости
Все новости
По грибы, по ягоды

Первую лесную клубнику и жимолость собирают новосибирцы — карта ягодных мест

Жара и зной сделали свое дело

23
Место сбора мужчина не раскрыл

Место сбора мужчина не раскрыл

Поделиться

Новосибирцы уже начали собирать первую полевую клубнику. Жаркий май и зной последних дней сделали свое дело — ягоды в южных местах региона на отдельных полях уже поспели.

Первым сбором похвастался пользователь группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2022».

— Сегодня, 14 июня, съездили за клубничкой. Очень мало, много зеленой и незавязавшейся. Знаем ранние места. Много лет жег бензин, чтоб найти ранние места ягод и грибов, — рассказал пользователь, не раскрыв место сбора.

Также можно уже собрать дикую жимолость. Она любит более прохладные места.

Жимолость собирают уже и дачники, и те, кто любит дикую ягоду

Жимолость собирают уже и дачники, и те, кто любит дикую ягоду

Поделиться

Основной сбор полевой клубники и лесной земляники начнется ближе к концу июня — началу июля. Напомним, как выглядит карта с самыми ягодными местами в области.

Поделиться

СЮЖЕТ

По грибы, по ягодыПо грибы, по ягоды

Сейчас новосибирцы собирают в лесах свинушки, несмотря на все предупреждения микологов об опасности этих грибов. Народное название этих грибов — коровники. Научное — свинушка тонкая. Ученые уже достоверно установили, что это ядовитый гриб.

По теме

земляникалестихая охотаягодыполевая клубника
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2