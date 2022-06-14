Первую лесную клубнику и жимолость собирают новосибирцы — карта ягодных мест

Новосибирцы уже начали собирать первую полевую клубнику. Жаркий май и зной последних дней сделали свое дело — ягоды в южных местах региона на отдельных полях уже поспели.

Первым сбором похвастался пользователь группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2022».

— Сегодня, 14 июня, съездили за клубничкой. Очень мало, много зеленой и незавязавшейся. Знаем ранние места. Много лет жег бензин, чтоб найти ранние места ягод и грибов, — рассказал пользователь, не раскрыв место сбора.