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По грибы, по ягоды

В лес за подосиновиками: где и когда собирать их в Новосибирской области — карта грибных мест

Новосибирцы уже собирают их ведрами

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Подосиновики легко заметить из-за яркой шляпки

Подосиновики легко заметить из-за яркой шляпки

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В Новосибирской области начался сезон подосиновиков. Грибочки с яркими оранжевыми шляпками уже находят новосибирцы.

— Главное правило для всех грибников — это собирать только хорошо знакомые грибы. Никогда не берите незнакомые или грибы, в которых вы хоть немного сомневаетесь. Это убережет вас от неприятных последствий, — советует Ирина Горбунова, миколог и старший научный сотрудник Лаборатории низших растений ЦСБС СО РАН.

Подосиновики растут одиночно и группами в березовых и смешанных с березой лесах, также есть сосновый вид. Мы составили карту, где сейчас можно их собрать.

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Также новосибирцы хвастаются своим уловом в соцсетях в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2022». Полюбуемся, что им удалось собрать.

Грибочки из <b class="_">Борового</b> и <b class="_">Прогресса</b>

Грибочки из Борового и Прогресса

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Симпатичный улов с <b class="_">Первомайки</b>

Симпатичный улов с Первомайки

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Грибочки из <b class="_">Исктимского района</b>

Грибочки из Исктимского района

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Гриб из <b class="_">Плотникова</b>

Гриб из Плотникова

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В этом году грибной сезон идет со скрипом: мало дождей, а те, что были, мало повлияли на ситуацию. При этом объявлений о продаже даров природы меньше не становится, и кажется, что это дело довольно прибыльное. Мы спросили у продавцов грибов, сколько им удается выручить с продажи.

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