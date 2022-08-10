В лес за подосиновиками: где и когда собирать их в Новосибирской области — карта грибных мест

В Новосибирской области начался сезон подосиновиков. Грибочки с яркими оранжевыми шляпками уже находят новосибирцы.

— Главное правило для всех грибников — это собирать только хорошо знакомые грибы. Никогда не берите незнакомые или грибы, в которых вы хоть немного сомневаетесь. Это убережет вас от неприятных последствий, — советует Ирина Горбунова, миколог и старший научный сотрудник Лаборатории низших растений ЦСБС СО РАН.

