В лес за подосиновиками: где и когда собирать их в Новосибирской области — карта грибных мест
Новосибирцы уже собирают их ведрами
В Новосибирской области начался сезон подосиновиков. Грибочки с яркими оранжевыми шляпками уже находят новосибирцы.
— Главное правило для всех грибников — это собирать только хорошо знакомые грибы. Никогда не берите незнакомые или грибы, в которых вы хоть немного сомневаетесь. Это убережет вас от неприятных последствий, — советует Ирина Горбунова, миколог и старший научный сотрудник Лаборатории низших растений ЦСБС СО РАН.
Подосиновики растут одиночно и группами в березовых и смешанных с березой лесах, также есть сосновый вид. Мы составили карту, где сейчас можно их собрать.
Также новосибирцы хвастаются своим уловом в соцсетях в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2022». Полюбуемся, что им удалось собрать.
В этом году грибной сезон идет со скрипом: мало дождей, а те, что были, мало повлияли на ситуацию. При этом объявлений о продаже даров природы меньше не становится, и кажется, что это дело довольно прибыльное. Мы спросили у продавцов грибов, сколько им удается выручить с продажи.