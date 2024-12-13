Райские виды по соседству с плесенью и беднотой. Турист бюджетно провел две недели на Гоа — сколько денег потратил

Поездка на Гоа получилась спонтанной Источник: Николай Фонаков











Еще только первый месяц зимы, а уже хочется поскорее попасть в лето. Единственная возможность в таком случае — отправиться на юг. Николай Фонаков из Тюмени две недели провел на Гоа. За это время молодой человек побывал в местах, о которых почти не знают туристы, познакомился с множеством местных и русских, которые приехали в жаркую страну на зимовку. Что поразило туриста и во сколько обошлось его путешествие в лето — читайте в его колонке для портала 72.RU.

Посмотрите на эти ошеломительно прекрасные виды Источник: Николай Фонаков

В отпуск с одним рюкзаком

Случайно узнал, что появились прямые рейсы из Екатеринбурга на Гоа. А я как раз планировал отпуск и выбирал между Грузией и Таиландом. Но так как у меня друг очень долго прожил в Азии, и об Индии у него были прямо потрясающие, восторженные отзывы, я решил поехать именно туда.

Готовился к поездке очень непоследовательно. Так получилось, что сначала взял билеты, потом вспомнил, что нужно получить визу, и заполнил ее. Срок рассмотрения — порядка пяти дней, но мне уже на следующий день ее одобрили, так что тут было достаточно быстро. Конкретного плана у меня не было. Я просто приехал с одним рюкзаком, много вещей не брал и не планировал много увозить из Индии. Но пожалел очень быстро об этом, потому что хотелось купить целую лавку индийскую и привезти ее с собой.

Индусы украшают свой транспорт на праздник в честь победы добра над злом Источник: Николай Фонаков А еще используют для этого много цветов и разные символы Источник: Николай Фонаков

Цветы и космическое колесо

Основная точка была Морджим. Этот населенный пункт считается маленькой деревней. Туда я добрался на такси напрямую из главного аэропорта Манохар. Цена поездки фиксированная, около 1500 рублей. Цены до разных точек указаны на специальных стендах, которые есть в аэропорту. Я прилетел 14 октября, когда индусы отмечали Виджая-дашами — праздник победы добра над злом. Весь транспорт, от авто до двухколесных «тарантаек», был украшен цветами и символами.

Кстати, в Индии очень дешевые цветы. Друг присылал видео с огромным букетом кустовых разных цветов. Оформлен он, конечно, был не очень красиво, но цветы невероятные. И обошелся ему такой букет всего в 500 рупий.

+2

Балкон с видом на пальмы

В Морджим я изначально забронировал отель за 2500 рупий в сутки. Курс рупия к рублю на тот момент был примерно 1,2. Я понимал, что долго там не задержусь и найду жилье гораздо дешевле. Через какое-то время переселился в дом, который был в 2,5 раза дешевле. Первый отель был прямо на побережье, и из-за этого в доме была плесень. На улице было очень жарко, около +35 градусов. В том числе и поэтому решил переселиться в другое место, где уже был кондиционер, мини-бар, открытый балкон с видом на пальмы.

Вокруг деревень еще растет и огромное количество баньянов. Стоит индуистский храм, например, а он весь окружен этими баньянами, по которым обезьяны прыгают.

Вид с балкона арендованного дома Источник: Николай Фонаков











Добродушные, но немного ленивые индусы

По Гоа я передвигался на небольшом байке. Очень понравилось, что дороги там достаточно неплохие, в некоторых местах прямо новые. Но всё равно много проселочных. Через чат экспатов познакомился с парнем, который уже месяц жил в Индии. Он мне показал основные классные места, о которых многие туристы не знают.

В первый день побывали у так называемого водохранилища, которое заполняется дождевой водой в период муссонов. Там прозрачная голубая вода и видно рыб. Несколько раз видел птиц, которые пикировали с дерева и ловили эту рыбу. Это такое локальное место, поэтому мы там были единственными туристами.

Местные, как и многие жители южных стран, очень открыты к туристам. Они понимают, что это их основной доход. Многие индусы разговаривают на смеси хинди и английского языка. Иногда тяжело понять даже простые словесные обороты на английском (повлияло прошлое Гоа как колонии Португалии). Но дружелюбные индусы без проблем могут повторить 2–4 раза. На английском хорошо говорят молодые ребята.

В октябре на Гоа было +35 градусов Источник: Николай Фонаков

Проживание в жарком климате оставляет свой след на характере жителей. Основное — это лень. Как пример: владелец моей квартиры пять дней не мог заполнить мне газовый баллон для плиты. Жил он в двух минутах от моего дома и по итогу привез в предпоследний день поездки электрическую плитку. За такое безрассудство я сторговался с ним на один бесплатный день проживания. И отдельно про это еще скажу.

Торговаться индусы любят (но любят и тех, кто не торгуется). Смело скидывайте 50–80% от стоимости и стойте на своем, если нет — говорите, что купите в другом месте и уходите. В 90% случаев вас постараются остановить и отдадут товар с минимальной наценкой. Как говорится, хорошая сделка — это та, в которой и продавец, и покупатель думают, что друг друга обманули. При этом местные очень дружелюбные. Без проблем могут завязать с тобой разговор, угостить едой.

«Прямо при тебе птице отрубают голову»

Чем, кстати, я питался? Основная цель у меня была как можно больше съесть фруктов, выпить фруктовых фрешей и попробовать блюд индийской кухни. На Гоа очень много едят курицу, и у них есть даже специальные магазины, где прямо при тебе птице отрубают голову и отдают тушку.

Замораживать курицу у индусов не принято. Считается, что когда ты разделываешь ее, ты как бы приносишь жертву богам, поэтому замораживать нельзя. Из местной кухни там я попробовал блюдо доса, разные супы с кукурузой. В основном всё острое. И тем, кто не готов к этому, будет тяжеловато регулярно есть такую еду. Но есть и европейская кухня, бургеры и даже шаурма.

Будь готовы к большому количеству специй и остроте блюд Источник: Николай Фонаков Одно из привычных для местных блюд в Индии — лепешки доса Источник: Николай Фонаков

Всепожирающая плесень и ароматические палочки

Самое необычное, что я увидел на Гоа, когда люди разувались при входе в маленькие магазины. Повсюду пахнет ароматическими палочками, которые жгут буквально везде: и в храмах, и в домах, и в магазинах. На Гоа живет много русских. В основном это творческие люди.

Тут я познакомился с девушкой, которая выступает с фаер-шоу, и диджеями. Кто-то здесь живет на постоянной основе, кто-то приезжает на зимовку на все девять месяцев. Еще интересное из уклада жизни на Гоа — в сезон муссонов всё покрывается плесенью. Из-за этого сложно жить в квартире без кондиционера, который сушит воздух. Была история, когда девушка оставила в открытой кладовой велик, а когда приехала, просто его не узнала: рама вся заржавела, а покрышки сожрала белая плесень.

До побережья было совсем недалеко Источник: Николай Фонаков Две недели турист прожил на севере Гоа Источник: Николай Фонаков

Стоит ли приехать еще?

За две недели отпуска, что я тут пробыл, у меня ушло около 800 долларов (около 80 тысяч рублей по курсу октября. — Прим. ред.). Их я потратил на себя и закупился огромным количеством подарков для родственников и друзей. Еще около 19 тысяч рублей заплатил за проживание и 60 тысяч — за билеты туда и обратно.

В Индию бы очень хотел вернуться снова, это потрясающая страна, и я ее даже на полпроцента не понял, не познал. Очень хочу поехать теперь на юг Гоа. Я был на севере, где расположены Морджим, Арамболь, Мандрем, Сиалим. А на юге больше достопримечательностей и значимых мест.

Почитайте другую колонку об Индии. Туристка провела там несколько дней. Путевка на десять ночей обошлась ей в 41 500 рублей. До этого она уже была в азиатских странах и примерно понимала, куда едет. Однако по итогу реальность не оправдала ожидания. Почему — читайте в ее честном рассказе.

Хотели бы вы побывать на Гоа? Хотелось бы хоть где-то побывать, кроме своего города Уже там был(а) Предпочту другую страну Отвечу в комментариях