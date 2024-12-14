«Парни, не позорьтесь!» Блогер объясняет, какие подарки запрещено дарить женам и подругам

абонемент в спортзал. Парни, ваша дама сама знает, если у нее есть минусы в фигуре! Не надо намекать золотым билетом в спортзал. Подарок скажет за вас, что «кто-то слишком много ест» и находится не в очень хорошей форме. Даже если вы думаете, что заботитесь о здоровье любимой и не преследуете других целей, даже самая уверенная в себе девушка подумает об обратном и будет гонять это в своей голове;

кухонная утварь. Почти каждая девушка будет совсем не рада новой сковородке или классной вместительной кастрюле! После нескольких бокалов шампанского эта самая кастрюля может оказаться на вашей голове. Обиженные женщины — они такие;

животное. Одной моей знакомой подарили котенка, а у нее аллергия на кошачью шерсть. Вот и сказочке конец, а кто слушал… Притом муж и не догадывался об аллергии. Но бывает и так, что девушки просто не любят животных. Да, представьте себе, и такое бывает! Им вполне достаточно животинок в зоопарках или на экофермах;