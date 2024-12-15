«Шишку сняли с городской елки»: новосибирцы показали редкие игрушки — истории от сгоревшей елки до погрома с собакой

У каждой игрушки — своя история волшебства Источник: Центр Мешалкина











Какой Новый год без украшенной яркими игрушками елки? Сотрудники НМИЦ им. ак. Е. Н. Мешалкина показали свои самые любимые елочные украшения и поделились необычными историями, связанными с ними. Если у вас еще нет новогоднего настроения, то после этого фотопроекта оно точно появится!

«Мы с сестрой дольше всех сверстников верили в Деда Мороза»

Отец Елены Пальмаш умел создать новогоднее настроение Источник: Центр Мешалкина

Елена Пальмаш, заведующая отделением клинической фармакологии, врач — клинический фармаколог:

— В детстве самой заветной елочной игрушкой была девочка с санками годов 1950–1960-х — ее покупали, вероятно, еще моей маме, и казалась она такой древней по отношению к нам, детям, словно реликвия из прошлых веков! Когда-нибудь она обязательно перейдет на мою елку, а пока в этом году на ней появится красная машинка — символ детских мечтаний многих девочек.

В детстве мы с сестрой дольше всех сверстников верили в Деда Мороза, и на то была причина. Накануне Нового года, как и все дети, мы тайно обыскивали дом в поисках припрятанных конфет — даже в папин сейф из-под ружья лазили, но их нигде не было! А папа был анестезиологом-реаниматологом, воспитывал нас один и часто пропадал на ночных дежурствах. Но даже когда в новогоднюю ночь его не оказывалось дома, утром под елкой всё равно появлялись подарки. Как он это делал, не представляю. Теперь традиция перекочевала и в мою семью. Дед Мороз в семье Пальмаш занят поиском подарков с сентября и месяцами скрывает их, применяя всю новогоднюю магию.

«Тяга к звездному небу»

Ирина Волкова хотела стать астрономом, поэтому ей в детстве подарили звездочета Источник: Центр Мешалкина

Ирина Волкова, заведующая отделением функциональной диагностики, врач функциональной диагностики:



— В юности мне нравилась астрономия, я даже хотела учиться этой профессии, как говорится, «куда нас только не несло, в какие мы не забредали воды». По примеру старшего брата я стала врачом, однако тяга к звездному небу сохранялась, превратившись в домашнюю легенду. И вот однажды на Новый год мне подарили телескоп и звездочета. Для меня это символ мечты, которая обязательно должна быть у каждого человека.

Наверное, она отчасти все-таки реализовалась, но в другом варианте. Per aspera ad astra («через тернии к звездам») — девиз всех, кто ежедневно кропотливо занимается научным трудом, в том числе и в медицине. Каждый Новый год звездочет напоминает мне об этом и даже морально поддерживает, а его внешняя серьезность, вдумчивый взгляд из-под очков навевают воспоминания о коллегах, с которыми меня сталкивала долгая профессиональная деятельность».

«Самый большой восторг вызывали игрушки на прищепках»

По семейной легенде, эта шишка была снята с городской елки Источник: Центр Мешалкина

Евгений Половников, врач-радиотерапевт:

— Новый год был и остается моим любимым праздником. В детстве ставил елку всегда папа — это была целая система: ствол помещали в 15-литровую бутыль, укрепляли колышками и заматывали сверху сугробом-простыней. Самый большой восторг вызывали игрушки на прищепках — они не у всех встречались. Я мог похвастаться сразу тремя: белочкой, зайцем в шарфе и цыпленком. Все они приехали в 1970-е годы из Ленинграда: отец служил в то время в Карелии, так что мое раннее детство прошло в атмосфере самого настоящего северного сияния.

А эта огромная стеклянная шишка всегда жила у бабушки. По семейной легенде, кто-то, будучи ребенком, не удержался и снял ее с городской елки в далеком 1961 году. С тех пор она гордо занимала центральное место среди наших новогодних украшений.

«Игрушка Деда Мороза всегда будоражила мое детское воображение»

Какая шикарная игрушка! Источник: Центр Мешалкина

Александр Гостев, врач — сердечно-сосудистый хирург:

— Мой самый первый Дед Мороз — ватный, блестящий, с маленьким красным мешком — стоял под елкой и всегда будоражил мое детское воображение: как же он ночью из этого мешка достает такие большие подарки? Я верил в это беспрекословно и крутил его и так и сяк, пытаясь найти объяснение несоответствию размеров.

Сегодня главное новогоднее чудо — прийти домой после смены или дежурства, а там красота! Елку к моему приходу наряжают супруга и две дочки, и каждый раз получается шедевр.

А любимая елочная игрушка в семье — слон, настолько добрый, что маленькой птичке у него на спине очень хорошо. Мне кажется, это созвучно духу Нового года: какими бы мы ни были разными, он нас объединяет дружбой, добром, радостью.

«Каждый Новый год мы покупали целый пакет новых украшений»

Этот шар Светлане Сухановой подарила подруга Источник: Центр Мешалкина

Светлана Суханова, врач — анестезиолог-реаниматолог:

— В советское время елочные игрушки были дешевы, часто бились, поэтому перед каждым Новым годом мы с мамой покупали целый пакет новых украшений. Так сложилась традиция: до сих пор почти каждый год у меня на елке обязательно появляется что-то новенькое. Это ведь очень символично: новые желания, новые эмоции и одновременно забота и тепло человека, который выбирал эту игрушку для тебя. Например, этот шар подарила подруга, и, вешая его на веточку, я каждый раз отдаю должное ее вкусу.

И, конечно, отвечаю взаимностью: помимо основного подарка, стараюсь подобрать любимым друзьям по красивой игрушке.

«Шарики-фонарики — самые памятные елочные игрушки»

Илья Сойнов помнит, как с собакой уронил елку и разбил игрушки! Источник: Центр Мешалкина

Илья Сойнов, врач — сердечно-сосудистый хирург:

— Шарики-фонарики — самые памятные елочные игрушки. Как же их забудешь, если однажды мы с моей собакой умудрились перебить их почти все, уронив елку на пол! Катастрофа была полная. И жалко-то было не столько игрушки (хотя на дворе стояли 1990-е, новые не купишь), сколько родителей, убиравших огромную груду осколков.

Несмотря на эту историю, я всегда ждал Новый год и елку. Лет с пяти мне разрешали вешать игрушки на нижние веточки. Сейчас столько же лет моей дочке, и всё повторяется. Хотим, чтобы она как можно дольше сохраняла веру в Деда Мороза и видела, как ярко могут исполняться ее мечты.

«Первый подарок сына, первая игрушка на его елке»

У этого снеговичка особенная история появления в семье Источник: Центр Мешалкина

Наталья Чернышева, старшая медицинская сестра кардиохирургического отделения № 3:

— Однажды под Новый год мы поехали в магазин за украшениями для елочки. Сыну было около двух лет, но вдруг он смело направился к рядам с игрушками, обошел их все и вернулся с одной-единственной. Протягивает мне, что-то лопочет — дарит! С той поры этот снеговичок мне особенно дорог: первый подарок сына, первая игрушка на его елке.

Сегодня сыну уже 13, в доме два кота — больших поклонников прыжков на елку, но от традиции мы не отказываемся: ждем, напоминаем друг другу, наряжаем и наслаждаемся ароматом хвои, без которой нет настоящего праздника!

«Исключительно семейный праздник»

В прошлом году елку впервые наряжала маленькая доченька Кирилла Нуркаева Источник: Центр Мешалкина

Кирилл Нуркаев, врач — кардиолог-аритмолог консультативно-диагностического отделения:

— Новый год моего детства — это прежде всего ощущение грядущего Рождества Христова, которое у нас в семье всегда было главным зимним праздником. Исключительно семейный, тихий вечер, когда всё «взрослое и серьезное» с работы родителей оставалось за пределами квартиры: звонки, больные, напряженные смены в реанимации клиники Мешалкина, где всю жизнь проработала врачом-анестезиологом моя мама.

В этот вечер были только мы — все поколения семьи за большим столом, дети, подарки. Обязательно ароматная елка, всегда только настоящая, ростом под самый потолок. Вместе выбирали ее на рынке, вместе наряжали. В прошлом году за этим процессом впервые наблюдала моя маленькая дочка. Ее восторг, когда я занес елку в дом, и трогательное «спасибо» — незабываемые на всю жизнь эмоции.

«Медведь стал главной новогодней игрушкой»

Самым желанным подарком для Андрея Сапегина были книги Источник: Центр Мешалкина

Андрей Сапегин, врач — сердечно-сосудистый хирург:

— В детстве моей любимой игрушкой был старинный медведь, похожий на этого — годов 1950-х, из натурального шелковистого плюша. Его покупали еще моей маме. Перейдя ко мне по наследству, он стал и главной новогодней игрушкой: я всегда сажал его под елку рядом с Дедом Морозом.

Не помню, какие подарки я тогда просил у Деда Мороза, но помню, какие получал. Лет с семи это были прежде всего книги. И надо сказать, это очень совпадало с моими желаниями! Я был счастлив.

«С санками гуляли во дворе почти до боя курантов»

Илья Бондаренко верил, что именно Дед Мороз приносит подарки до 12 лет Источник: Центр Мешалкина

Илья Бондаренко, врач — анестезиолог-реаниматолог:

— Новый год моего детства — это время, когда все собирались вместе за одним столом: родители, бабушки, дедушки — и дружно пели песни, а мы в это время с санками гуляли во дворе почти до боя курантов, и никто никого не искал.

Самое яркое воспоминание — большая елка и снежный городок на площади Ленина. Это особенно впечатляло после времени, когда мы жили в лесу, в войсковой части, и там уж что солдаты слепят, то и было у нас вокруг елки на поляне. А лепили они в основном снежных баб во всех подробностях. Но зато горки у них выходили отличные!

Я верил в то, что Дед Мороз приносит подарки, очень долго — лет до 12, пока не прочитал Конан-Дойля и не расшифровал методом дедукции всю систему волшебства. Нынешнему юному поколению сложнее верить в чудо, но мы в семье стараемся, чтобы каждый праздник удивлял. Когда дочки были маленькими, их приводило в восторг, что Дед Мороз приносит им не такие игрушки, как в магазинах, а особенные, созданные по их желанию. А секрет прост: среди коллег из среднего медицинского персонала в Центре Мешалкина есть кудесницы-рукодельницы! Теперь к коллекции авторских игрушек в нашем доме присоединилась и змея — символ года и символ медицины одновременно.

«Мама втайне искала Белоснежку, но удалось найти только гномиков»

Очаровательная игрушка! Источник: Центр Мешалкина

Мария Выборова, заведующая кардиологическим отделением № 1, врач-кардиолог:

— Мы с сестрой в детстве очень любили мультфильм «Белоснежка и семь гномов». Мама втайне искала куклу Белоснежку нам на новогодний подарок, но удалось найти только маленьких гномиков. И когда они появились под нашей елкой в качестве подарка — это было чудо! Такое ощущение волшебства от них исходило, что мы стали каждый год ставить гномов под елку и адресовать наши желания именно им, а не Деду Морозу.

Теперь эти гномы живут в моем доме, и сыновья с раннего детства знают, что именно эти волшебники по очереди каждую ночь с 1 по 7 января приносят им по маленькому подарочку. Причем подарки всегда подобраны со смыслом и с душой, теплые и уютные, как сам праздник!

«Дождик намотался на моторчик, и елка загорелась»

Елочные шарики с бабочками выглядят волшебно Источник: Центр Мешалкина

Юлия Морозова, старшая медицинская сестра детского онкологического отделения:

— Шарики, внутри которых порхают бабочки, — что может быть красивее! Помню их с самого раннего детства, мои любимые елочные шары. Елку всегда наряжала мама, а мы с братом соревновались — искали на ней парные игрушки. Чтобы елка сама поворачивалась к нам разными сторонами, папа даже однажды купил для нее подставку с моторчиком.

Как мы были рады: елка вращалась! Но недолго — дождик намотался на моторчик, и елка загорелась. Ох и влетело же нам с папой! Хорошо, что игрушки не пострадали. С каждой связаны воспоминания, некоторые старше меня — знаю их историю от бабушки и теперь рассказываю сыну-подростку: «А это знаешь откуда? А вот на эту красоту посмотри!»