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Авто Я паркуюсь как чудак обзор «Решил отдохнуть»: один на весь карман и беспринципный Porsche — новосибирцы снова прошлись по автохамам

«Решил отдохнуть»: один на весь карман и беспринципный Porsche — новосибирцы снова прошлись по автохамам

Нарушениям правил парковки все классы общества покорны

2 015
12 комментариев

Многие автомобилисты почему-то уверены, что парковка и газон — это одно и то же

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В Новосибирске водители, игнорирующие правила парковки и общественную мораль, продолжают создавать неудобные ситуации, раздражая этим других участников дорожного движения и пешеходов. НГС собрал очередную подборку автохамов за минувшую неделю.

Абсолютно непонятно, почему водитель принял именно такое решение. Есть варианты?

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Читатель НГС прислал в редакцию фотографию китайского автомобиля Exeed, водитель которого по какой-то причине решил припарковаться где-то между тротуаром и газоном — видимо, долго не мог выбрать.

— Улица Ленина, 13. Ну зачем заезжать на газон? Место мало на тротуаре? — написал возмущенный новосибирец.

По данным НГС, автомобиль принадлежит 37-летней Ирине Сергеевне К. У одного из контактов сибирячка записана как «Ирина ресницы». Возможно, женщина оказывает услуги в сфере красоты. Другой информации об Ирине найти не удалось.

Возможно некоторые думают, что дорогие авто дают определенные привилегии при парковке

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Второй участник нашего обзора, как заверяет читатель НГС, не уступил место инвалиду на парковке «Ашана». На фотографии видно, что автомобиль действительно занял парковочное место, предназначенное для людей с ограниченными возможностями.

По данным НГС, Porsche на иркутских номерах принадлежит Евгению Евгеньевичу Б. Вернее, мужчина является владельцем номера — раньше он был установлен на старенькой «Волге».

Немного места для прохода людей водитель все-таки оставил, но с коляской здесь уже не пройдешь

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Кого волнуют пешеходы и мамы с колясками? Вероятно, такой позиции придерживается владелец Daihatsu YRV, который припарковал его прямо поперек прохода. Почему автолюбитель решил оставить «ласточку» именно здесь — непонятно.

Автомобиль 2000 года выпуска зарегистрирован в Хакасии. Информации о владельце машины найти не удалось.

Видно, что водитель фуры явно не из скромных

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Очень сильно жителей левобережья разозлил водитель длинного грузовика, который решил припарковать его таким странным образом.

— Очередной автохам на фуре решил отдохнуть на парковке для легковых автомобилей у остановки «Чемской бор» на улице Софийской, — возмутился читатель НГС.

Mercedes-Benz Actros 2021 года выпуска зарегистрирован в Республике Татарстан. Как удалось выяснить НГС, автомобиль принадлежит компании ООО «ТЭК Олимп». По данным сервиса «RusProfile», организация занимается арендой и лизингом грузовых транспортных средств.

Возможно, водитель посчитал, что зимой газонов не бывает, и уверенно припарковался прямо на нем

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Интересное решение при парковке принял водитель синей Lada Granta — он для чего-то заехал на газон, заодно перегородив выезд со двора.

Автомобиль 2021 года выпуска зарегистрирован в Новосибирской области. Информации о владельце, к сожалению, найти не удалось. Возможно, вы знаете, кто был за рулём?

Ранее НГС публиковал подборку новосибирских автохамов за прошлую неделю.

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Новосибирск Автохамы Нарушение правил парковки Нарушение ПДД Автомобили
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Комментарии
12
Zemb
58 минут
в стране кончились гвозди и пионеры...😎
Гость
2 часа
лена путина: даже в мелочах не могут навести порядок. это россия. бесполезно.
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