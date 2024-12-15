«Решил отдохнуть»: один на весь карман и беспринципный Porsche — новосибирцы снова прошлись по автохамам

В Новосибирске водители, игнорирующие правила парковки и общественную мораль, продолжают создавать неудобные ситуации, раздражая этим других участников дорожного движения и пешеходов. НГС собрал очередную подборку автохамов за минувшую неделю.
Читатель НГС прислал в редакцию фотографию китайского автомобиля Exeed, водитель которого по какой-то причине решил припарковаться где-то между тротуаром и газоном — видимо, долго не мог выбрать.
— Улица Ленина, 13. Ну зачем заезжать на газон? Место мало на тротуаре? — написал возмущенный новосибирец.
По данным НГС, автомобиль принадлежит 37-летней Ирине Сергеевне К. У одного из контактов сибирячка записана как «Ирина ресницы». Возможно, женщина оказывает услуги в сфере красоты. Другой информации об Ирине найти не удалось.
Второй участник нашего обзора, как заверяет читатель НГС, не уступил место инвалиду на парковке «Ашана». На фотографии видно, что автомобиль действительно занял парковочное место, предназначенное для людей с ограниченными возможностями.
По данным НГС, Porsche на иркутских номерах принадлежит Евгению Евгеньевичу Б. Вернее, мужчина является владельцем номера — раньше он был установлен на старенькой «Волге».
Кого волнуют пешеходы и мамы с колясками? Вероятно, такой позиции придерживается владелец Daihatsu YRV, который припарковал его прямо поперек прохода. Почему автолюбитель решил оставить «ласточку» именно здесь — непонятно.
Автомобиль 2000 года выпуска зарегистрирован в Хакасии. Информации о владельце машины найти не удалось.
Очень сильно жителей левобережья разозлил водитель длинного грузовика, который решил припарковать его таким странным образом.
— Очередной автохам на фуре решил отдохнуть на парковке для легковых автомобилей у остановки «Чемской бор» на улице Софийской, — возмутился читатель НГС.
Mercedes-Benz Actros 2021 года выпуска зарегистрирован в Республике Татарстан. Как удалось выяснить НГС, автомобиль принадлежит компании ООО «ТЭК Олимп». По данным сервиса «RusProfile», организация занимается арендой и лизингом грузовых транспортных средств.
Интересное решение при парковке принял водитель синей Lada Granta — он для чего-то заехал на газон, заодно перегородив выезд со двора.
Автомобиль 2021 года выпуска зарегистрирован в Новосибирской области. Информации о владельце, к сожалению, найти не удалось. Возможно, вы знаете, кто был за рулём?
Ранее НГС публиковал подборку новосибирских автохамов за прошлую неделю.