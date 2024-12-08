«Заехал на газон и в ус не дует»: автохамы разозлили новосибирцев наглой парковкой — им даже «зебра» нипочём

Новосибирские автолюбители часто путают тротуары и газоны с парковочными местами Источник: читатели НГС











Что-то модно, что-то вышло из моды, а что-то — вечно. Последнее можно сказать про нарушителей правил парковки в Новосибирске. Выпавший снег ситуацию только усугубил: водители старательно делают вид, что не видят разницы между обочиной и газоном, между проезжей частью и «зеброй». В этом обзоре мы собрали самых ярких «героев». Подробнее — в публикации НГС.

Читательница НГС прислала в редакцию фотографию сразу двух автомобилей, водители которых решили припарковаться практически на тротуарах улицы Советской. Судя по всему, автолюбители на больших машинах пытаются занять как можно больше пространства, чтобы продемонстрировать новосибирцам свой статус.

Заехать на газон водителю «Лексуса» показалось недостаточным, поэтому он вылез дальше, на тротуар Источник: читательница НГС











Как удалось узнать НГС, белый Lexus GX 2010 года выпуска принадлежит 48-летнему Фариду У. По данным редакции, мужчина увлекается живописью.

Припаркованный рядом с «Лексусом» Nissan Qashqai 2019 года зарегистрирован в Москве. Фактического владельца у машины нет, так как она предназначена для каршеринга. Будем надеяться, что арендатора автомобиля накажут.

Ну а чего все такие нежные — могут и обойти, в конце концов Источник: читательница НГС











Второй автохам разозлил новосибирцев еще сильнее: он припарковался прямо на «зебре», и, судя по всему, его это нисколько не смутило.

Honda Saber 1999 года выпуска зарегистрирована в Кемеровской области. К сожалению, информации о владельце авто НГС получить не удалось.

Нужно отдать должное автоледи — немного места для прохода пешеходов она все-таки оставила Источник: читательница НГС











Для чего нужны парковки, когда можно поставить «ласточку» прямо на тротуаре? Судя по всему, именно так подумала владелица Land Rover Discovery Sport.

По данным НГС, автомобиль принадлежит 41-летней Дарье К. Полная тезка женщины того же года рождения живет в Калининграде и занимается дизайном и фотографией.

На улице Ленина действительно есть проблемы с парковками, но такие необычные решение — явно не выход Источник: читатель НГС











Еще одно интересное решение для парковки продемонстрировал владелец белого Subaru Impreza: автомобиль буквально заехал в сугроб на тротуаре.

— Газон у поликлиники по улице Ленина. Заехал с тротуара, встал посередине газона, будто так и надо. И в ус не дует, — написал возмущенный новосибирец.

Как удалось выяснить НГС, машина принадлежит 64-летней Раисе С. У одного из контактов женщина записана, как «Раиса Обои».

На фотографии видно, что пожилая жительница дома явно недовольна происходящим Источник: читательница НГС











Иногда, особенно когда на улице холодно, выходить из дома не хочется вообще. А в этом случае это еще и физически сложно: владелец Subaru Forester припарковал свою машину прямо возле подъезда, тем самым перегородив нормальный выход жителям дома.

— Чудак паркуется так каждый день. Новосибирск, улица Демьяна Бедного. Из подъезда не выйти, — написала читательница НГС.

По данным редакции, «японец» 2008 года выпуска принадлежит 45-летнему Сергею Ч. У мужчины есть собственное дело — он оформлен как индивидуальный предприниматель. Основной вид деятельности ИП — торговля сантехническим оборудованием.