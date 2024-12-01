Велопарковка, «зебра» и тротуар— подборка самых неудачных мест, где можно оставить машину

Зима сменила осень, скоро старый год уступит место новому, город понемногу, но неотвратимо меняется. Неизменными остаются лишь несколько важных черт Новосибирска: пыль, растянутые во времени масштабные стройки и автохамы, которые способны принять за парковочное место и газон, и перекресток, а собственную машину посчитать велосипедом. За минувшую неделю читатели НГС прислали в редакцию очередную подборку водителей, которые наплевали и на ПДД, и на остальных жителей города.
Возглавляет рейтинг самых странных парковочных мест велопарковка возле бизнес-центра на Ленина, 12. Именно там читатели НГС обнаружили светло-салатовый Daewoo MATIZ, аккуратно припаркованный у самых стоек для велосипедов и самокатов.
— Ну а что, такой малыш, что можно его и с великом перепутать, — пошутила приславшая фотографии читательница НГС. — Надежно спрятался, а главное — безопасно, как мышонок в норку: никакой эвакуатор сюда не заберется.
Маленький Matiz выглядит как дамский автомобильчик, но это только кажется: управлять им могут сразу два водителя, оба — мужчины. Судя по фото, которые можно найтичерез сервис Nomerogram, чаще всего это делает младший из них — 26-летний Андрей А. Чем занимается молодой человек в свободное от оригинальной парковки время, понять сложно: три года назад он или его полный тезка зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, но меньше чем через два года передумал и закрыл бизнес.
А вот хозяин или хозяйка серебристого Audi не стал оригинальничать и попросту бросил машину на пешеходном переходе на перекрестке Советской и Ленина. Узнать, кто так оригинально трактует ПДД, увы, не удалось.
Совсем неподалеку от Q7 оригинально припарковали еще одну машину. Wolkswagen, в отличие от Audi, хозяйка не стала бросать на дороге, загнала на тротуар — ну а что, пешеходам места вроде хватает.
Судя по базам страховщиков, седаном владеет некая Маргарита Николаевна Г. Чаще всего в телефонных книгах девушку записывали как «Маргарита Г. юрист», прибавляя к этому название компании. В соцсетях эффектная барышня выкладывает фотографии книг об осознанности и саморазвитии. Казалось бы, при таком наборе компетенций и знаний можно и ПДД выучить на отлично, и с уважением к ним относиться. Но паркуется Маргарита Николаевна все равно на тротуаре.
Что делает на тротуаре возле «Рестохолла» эта черная Camry, становится понятно, едва узнаешь, кому она принадлежит. Ее хозяин Павел Витальевич К. (или его полный тезка) — бизнесмен, специализирующийся на деятельности ресторанов и доставке продуктов питания. Собственное дело он открыл только в середине августа и, видимо, пока еще не нашел удобное парковочное место возле «Универсама». Не на платной же стоянке, в конце концов.
Возле пристройки, фактически соединяющей жилой дом по адресу Орджоникидзе, 23 и здание Облпотребсоюза, читатель НГС Илья снял целое автохамское комбо. Вообще-то там расположена арка, через которую пешеходы могут напрямую попасть с улицы Трудовой на Орджоникидзе и наоборот, но автолюбители, похоже, решили, что пешие прогулки в обход жителям центра пойдут только на пользу. Они плотно, как на настоящей парковке, встали бок о бок друг с другом и практически полностью перекрыли проход.
— На фото слева можно заметить мужчину с чем-то большим в руках. Ему пришлось аккуратно обходить машины сбоку, потому что иначе было не протиснуться, — рассказал Илья.
Черным Infiniti Q70, по данным баз страховщиков, управляет Михаил Александрович Г. Судя по тому, как его подписывали в телефонных книгах знакомые, мужчина не то занимается автомобильной электрикой, не то заведует охраной.
Хозяйка серебристого Vitz в центре явно знает толк в красоте. Екатерина З., судя по тому, как подписывали ее контакты, занимается торговлей косметикой и парфюмерией: чаще всего в телефонных книгах она значится как «Катя Золотое яблоко», «Катя Ивсен Лоран» и «Катя духи», а еще — как «Катюня Красотка» и «Катя Киса». Увы, чувство красоты явно изменило Екатерине, когда она парковалась там, где должны ходить пешеходы.
Последний автомобиль тоже водит дама: белый Kia SPORTAGE застраховала на свое имя некая Татьяна Н. Узнать, чем занимается женщина, не удалось. В 2006 году она или ее полная тезка зарегистрировала ИП, в 2008 — прекратила свою деятельность, но это было в Санкт-Петербурге, так что вполне может оказаться совпадением.
Ранее НГС писал о том, как мигрант бросил грузовик прямо во дворе жилого дома (только полюбуйтесь на это нарушение).