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Авто Я паркуюсь как чудак обзор Велопарковка, «зебра» и тротуар— подборка самых неудачных мест, где можно оставить машину

Велопарковка, «зебра» и тротуар— подборка самых неудачных мест, где можно оставить машину

НГС собрал новую подборку автохамов за неделю

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Порой новосибирский стиль парковки прямо поражает воображение

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Зима сменила осень, скоро старый год уступит место новому, город понемногу, но неотвратимо меняется. Неизменными остаются лишь несколько важных черт Новосибирска: пыль, растянутые во времени масштабные стройки и автохамы, которые способны принять за парковочное место и газон, и перекресток, а собственную машину посчитать велосипедом. За минувшую неделю читатели НГС прислали в редакцию очередную подборку водителей, которые наплевали и на ПДД, и на остальных жителей города.

Ну а что, чем не велосипед?

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Возглавляет рейтинг самых странных парковочных мест велопарковка возле бизнес-центра на Ленина, 12. Именно там читатели НГС обнаружили светло-салатовый Daewoo MATIZ, аккуратно припаркованный у самых стоек для велосипедов и самокатов.

— Ну а что, такой малыш, что можно его и с великом перепутать, — пошутила приславшая фотографии читательница НГС. — Надежно спрятался, а главное — безопасно, как мышонок в норку: никакой эвакуатор сюда не заберется.

Маленький Matiz выглядит как дамский автомобильчик, но это только кажется: управлять им могут сразу два водителя, оба — мужчины. Судя по фото, которые можно найтичерез сервис Nomerogram, чаще всего это делает младший из них — 26-летний Андрей А. Чем занимается молодой человек в свободное от оригинальной парковки время, понять сложно: три года назад он или его полный тезка зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, но меньше чем через два года передумал и закрыл бизнес.

Со стороны можно подумать, что недешевую Audi просто сняли в движении. Но приславший снимок читатель НГС Андрей уверяет: в таком необычном месте водитель просто оставил свою машину

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А вот хозяин или хозяйка серебристого Audi не стал оригинальничать и попросту бросил машину на пешеходном переходе на перекрестке Советской и Ленина. Узнать, кто так оригинально трактует ПДД, увы, не удалось.

На Советской действительно плохо с парковками. Но не настолько же, чтобы лезть на тротуар!

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Совсем неподалеку от Q7 оригинально припарковали еще одну машину. Wolkswagen, в отличие от Audi, хозяйка не стала бросать на дороге, загнала на тротуар — ну а что, пешеходам места вроде хватает.

Судя по базам страховщиков, седаном владеет некая Маргарита Николаевна Г. Чаще всего в телефонных книгах девушку записывали как «Маргарита Г. юрист», прибавляя к этому название компании. В соцсетях эффектная барышня выкладывает фотографии книг об осознанности и саморазвитии. Казалось бы, при таком наборе компетенций и знаний можно и ПДД выучить на отлично, и с уважением к ним относиться. Но паркуется Маргарита Николаевна все равно на тротуаре.

Совсем рядом есть настоящая парковка. Но она, увы, платная

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Что делает на тротуаре возле «Рестохолла» эта черная Camry, становится понятно, едва узнаешь, кому она принадлежит. Ее хозяин Павел Витальевич К. (или его полный тезка) — бизнесмен, специализирующийся на деятельности ресторанов и доставке продуктов питания. Собственное дело он открыл только в середине августа и, видимо, пока еще не нашел удобное парковочное место возле «Универсама». Не на платной же стоянке, в конце концов.

На редкость удачный кадр: на одно фото уместились и сразу три автохама, и их жертва-пешеход

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Возле пристройки, фактически соединяющей жилой дом по адресу Орджоникидзе, 23 и здание Облпотребсоюза, читатель НГС Илья снял целое автохамское комбо. Вообще-то там расположена арка, через которую пешеходы могут напрямую попасть с улицы Трудовой на Орджоникидзе и наоборот, но автолюбители, похоже, решили, что пешие прогулки в обход жителям центра пойдут только на пользу. Они плотно, как на настоящей парковке, встали бок о бок друг с другом и практически полностью перекрыли проход.

— На фото слева можно заметить мужчину с чем-то большим в руках. Ему пришлось аккуратно обходить машины сбоку, потому что иначе было не протиснуться, — рассказал Илья.

Черным Infiniti Q70, по данным баз страховщиков, управляет Михаил Александрович Г. Судя по тому, как его подписывали в телефонных книгах знакомые, мужчина не то занимается автомобильной электрикой, не то заведует охраной.

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Хозяйка серебристого Vitz в центре явно знает толк в красоте. Екатерина З., судя по тому, как подписывали ее контакты, занимается торговлей косметикой и парфюмерией: чаще всего в телефонных книгах она значится как «Катя Золотое яблоко», «Катя Ивсен Лоран» и «Катя духи», а еще — как «Катюня Красотка» и «Катя Киса». Увы, чувство красоты явно изменило Екатерине, когда она парковалась там, где должны ходить пешеходы.

Последний автомобиль тоже водит дама: белый Kia SPORTAGE застраховала на свое имя некая Татьяна Н. Узнать, чем занимается женщина, не удалось. В 2006 году она или ее полная тезка зарегистрировала ИП, в 2008 — прекратила свою деятельность, но это было в Санкт-Петербурге, так что вполне может оказаться совпадением.

Ранее НГС писал о том, как мигрант бросил грузовик прямо во дворе жилого дома (только полюбуйтесь на это нарушение).

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Автохамы Нарушение ПДД Парковка автомобилей
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